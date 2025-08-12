Мои заказы

Большая обзорная экскурсия по Лондону

Погрузитесь в историю Лондона, посетив знаковые места, такие как Букингемский дворец и Тауэр, в комфортабельной поездке на авто
Путешествие по Лондону станет незабываемым благодаря индивидуальной экскурсии на авто.

Посетите исторические центры Сити и Вестминстер, прогуляйтесь по Трафальгарской площади и насладитесь видами с Вестминстерского моста. Узнайте о королевских дворцах и удивительных фактах из истории города.

Эта экскурсия позволит вам увидеть как известные, так и скрытые от глаз достопримечательности, оставив яркие впечатления
4.8
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное передвижение на авто
  • 🏰 Посещение знаковых мест
  • 🕰 Углубленное изучение истории
  • 📸 Отличные возможности для фото
  • 🌟 Индивидуальный подход
Большая обзорная экскурсия по Лондону© Ирина
Большая обзорная экскурсия по Лондону© Ирина
Большая обзорная экскурсия по Лондону© Ирина
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Букингемский дворец
  • Трафальгарская площадь
  • Вестминстерское аббатство
  • Лондонский Тауэр
  • Тауэрский мост
  • Кафедральный собор Святого Павла
  • Банк Англии
  • Королевская биржа
  • Лиденхолл-маркет

Описание экскурсии

  • Я познакомлю вас с двумя историческими центрами Лондона: Сити и Вестминстером, а также с центральными районами: Мэйфэа, Ковен Гарден, Сохо, Тэмпл, Белгравия, Кенсингтон и Челси
  • Поделюсь своими исследованиями истории и наблюдениями. Мы будем разбираться последовательно и глубоко, хронологично, делая акценты на главных героях и событиях так, чтобы после обзорного знакомства с Лондоном у вас сложилось своё мнение и вы смогли потом углубиться в собственное исследование

Точки маршрута

Королевский дворец Сент-Джеймс и Букингемский дворец — главные королевские дворцы центрального Лондона. Если день экскурсии выпадет на пн, ср, пт или вс, мы застанем смену королевских гвардейцев. И независимо от дня недели прогуляемся по паркам «Сент-Джеймс» и «Грин».

Трафальгарская площадь — центральная площадь Лондона. Национальная картинная галерея, колонна Нельсона.

Здание Парламента и Вестминстерское аббатство — сердце района Вестминстер.

Вестминстерский мост — второй построенный в Лондоне мост, откуда открывается прекрасный вид на здание Парламента и Темзу.

Даунинг-стрит — резиденция премьер-министра Англии.

Здание Королевского суда, район Темпл.

Кафедральный собор Святого Павла — главный собор Сити. Здесь поговорим о возникновении христианства в Лондоне, англиканстве, великом архитекторе, людях, захороненных здесь, и удивительной роли этого восхитительного храма.

Лондонский Сити — проедем через весь исторический и в прошлом единственный город Сити. Обещаю много неожиданного даже самым начитанным и знающим. Современная архитектура — лишь форма в погоне за временем. По-настоящему, здесь всё то же Средневековье и в топографии, и в укладе.

Лондонский Тауэр и Тауэрский мост. Хотя Лондонский Тауэр и был тюрьмой с 1100 года, надо помнить, что первоначальное его назначение — это резиденция королей, безопасная крепость и символ власти. Ну а Тауэрский мост — самый узнаваемый мост через Темзу. Лучшие фотографии здесь!

Банк Англии и Королевская биржа. Одна из великолепных площадей Сити, где сосредоточены три самых значимых здания: Центральный банк Англии, Королевская биржа и резиденция лорда-мэра.

Лиденхолл-маркет, здание Ллойдс и «Огурец». Прекрасное место Викторианской эпохи, спрятанное за современной архитектурой двух узнаваемых зданий.

Район Белгравия и Кенсингтон. С востока на запад города проедем по набережной Темзы, осматривая красоту на пути! К району Белгравия подъедем и удивимся, что это тот же город.

Район Кенсингтон: концертный зал «Альберт-холл», мемориал принца Альберта и несколько музеев.

Кенсингтонский дворец. Место рождения королевы Виктории, проживания принцессы Дианы. Здесь развивается моя самая любимая история из прошлого Англии.

Кенсингтонские сады и Мемориал принцессе Диане.

Район Мэйфэа, улица Пикадилли, площадь Пикадилли, улица Риджен.

Организационные детали

  • Транспорт — Lexus RX 450h sport. По запросу предоставлю детское кресло
  • Зонты на случай дождя есть

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 147 туристов
Я родилась и выросла в Ленинграде. Живу в Лондоне с 1996 года, прекрасно его знаю и составлю вам достойную компанию в попытке понять этот город, остров и народ в целом.
У меня два высших образования. Я провожу индивидуальные эскурсии по Лондону и пригородам с 2011 года. Для меня важно поделиться информацией так, чтобы у вас сложилось собственное мнение и видение истории Лондона и Англии в целом, чтобы вы нашли недостающие части и пополнили свою картину, нашли нюансы, факты и детали, в виде информации или же на уровне ощущений.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
М
Михаил
12 авг 2025
Наша семья приехала в Лондон в первый раз. О городе имели совершенно дилетантское представление из книг и телевизора, поэтому решили сразу же выбрать длинную «шоковую» экскурсию с посещением максимально возможного
количества знаковых достопримечательностей.
Именно такую предлагает Ирина. Большой плюс и отличие от подобных экскурсий в том, что маршрут с Ириной происходит на автомобиле. Это позволяет увидеть в комфортных условиях примерно в 2 раза больше мест за 6 часов, получить максимум информации и наметить план дальнейшего подробного изучения этого (теперь уже понятно) замечательного города!
Ирине огромная благодарность и респект за чудесную поездку, рассказ и множество сделанных фото; полученные знания будем осмысливать ближайшие несколько дней:) Рекомендуем всем, и сами очень рады знакомству!

М
Маргарита
11 авг 2025
Большое спасибо Ирине за прекрасно организованную экскурсию по Лондону! Ирина провела нас по всем значимыи и интересным местам, показала город с самых разных сторон. Это было увлекательное путешествие.
И
Игорь
1 авг 2025
24 июля посетили экскурсию по Лондону с замечательным экскурсоводом Ириной,
Семьей, 4 человека,
Посетили все знаковые места Лондона, пообедали в хорошем ресторанчике,
И, даже, лондонский дождь нам не помешал,
Всем рекомендую этого замечательного экскурсовода,
В
Владимир
26 июл 2025
Все было очень интересно и познавательно!
А
Анастасия
28 мая 2025
Ирина лучший гид! Благодаря ей у нас остались только приятные впечатления от Лондона! Будем советовать Ирину всем друзьям. День с ней пролетел незаметно, хотелось слушать её и разговаривать о Лондоне и Великобритании всё больше и больше. Ирина спасибо вам огромное за ваш профессионализм, время и силы! Мы очень вам благодарны♥️
Л
Лилия
26 мая 2025
Во всех столицах берём подобную экскурсию. Есть с чем сравнить.
Автомобиль очень комфортный. Пожалуй самый комфортный из всех. Вождение комфортное. Специалист хорошо знает фактологию британской истории.
Из замечаний.
1. Мы выбрали экскурсию на
авто (вместо пешей), потому что была задача за 6 часов посмотреть как можно больше знаковых мест. Мы увидели Букингем, Трафальгарскую площадь, Тауэр и Сити. Дальше начались пробки. На Биг Бен не попали. Закончили на 2 часа раньше. Экскурсовод не предложила посмотреть другие знаковые места взамен упущенной главной достопримечательности города. Перерасчет также не был предложен.
2. На самой экскурсии очень много ходили и довольно долго сидели в ресторане. На машине езда была минимальной, в основном по Сити. Пожалуй, эта часть знакомства с городом была самой информативной. Экскурсовод именно знакомила с городом через объекты Сити, а не через поток исторических фактов.
3. За время работы экскурсовод ни разу не предложила сделать совместное фото. Поняли мы это только на следующий день, когда обнаружили одно фото в американском ресторане, куда зашли выпить чай/кофе. Такое с нами впервые. В первый день в новом городе обычно ходишь разинув рот, забывая обо всём. Но все экскурсоводы не просто предлагали делать фото, но и умели делать это хорошо. Приводили в места с лучшим ракурсом на достопримечательность. С Ириной нужно помнить о фото.
4. Эмоциональный контакт со специалистом был утрачен в момент, когда выяснилось, что мы поддерживаем внешнеполитический курс президента РФ в украинском вопросе. Скажу больше, в какой-то степени это часть моей публичной работы. В результате возле Тауэра по инициативе Ирины случился неприятный разговор, после которого стало ясно, что экскурсию пора заканчивать. А тут ещё и пробки. Было принято решение не убивать время в дороге и параллельно за свои же деньги слушать о том как Ирине «морально тяжело жилось при совке». Вернулись в отель.

Калькуляция:
116 фунтов - комиссия Трипстер
380 фунтов - Ирине наличкой
10 фунтов - траты на Ирину в кафе

2,5 фунта - в подарок от Ирины карта Лондона (вычту)

Итого за 4 часа (вместо 6 часов):
503,5 фунта

Наше мнение: на 3-й день мы взяли красный автобус (красная, зеленая, синяя ветки + кораблик по Темзе) за 84 фунта на двоих. И дешевле, и русский аудиогид, и без нравоучений.

Во всех столицах берём подобную экскурсию. Есть с чем сравнить.
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемая Лилия,

1. Я очень сожалею о вашем опыте обзорной экскурсии по Лондону на машине. Я абсолютно точно согласна с вами
что мы не посмотрели часть предложенных в экскурсии достопримечательностей из-за спонтанно перекрытой дороги на пути к зданию Парламента.

Тем не менее, я вам предложила объехать пробку, и продолжить экскурсию осмотром района Кенсингтон. Мое предложение вы отклонили, попросив отвезти вас в отель. Ваше замечание что мной не было предложено альтернативы, абсолютно не соответствует действительности.

2. В районе Вестминстр, я показала вам красивые, маленькие дворики, и через американский ресторан, мы должны были выйти к Букенгемскому дворецу. Как вы помните, был очень холодный день, и вы не были одеты по погоде. Я только предложила если вы хотите согреться, и выпить кофе. Вы,по-моему, с удовольствием приняли предложение. В течении нашей вынужденной остановки, у нас была замечательная дискуссия по теме нашей поездки. Время не было потрачено напрасно! Я предложила также оплатить свой кофе! Вы предложение отклонили.

3. Относительно фотографий, прошу меня простить. Очевидно я должна была предложить вам свои услуги. Также как и вы могли бы об этом мне напомнить. Тем не менее, я это обстоятельство учту в дальнейшей работе.

4. Я работаю экскурсоводом последние 14 лет. Я, никогда, в силу своего воспитания и образования, не буду сама инициировать темы не относящиеся к моей профессиональной деятельности, тем более обсуждать свои личные вопросы. Я всегда сохраняю профессиональную дистанцию со своими клиентами, не важно какой позиции они придерживаются и где работают. Наш разовор был относительно английской прессы, и разного общественного мнения по ее интерпритации. Извините, но я совсем не понимаю в каком месте и чем я могла вас эмоционально задеть и вы решили закончить экскурсию. Я не принимаю это замечание в свой адрес! Извините, но к моей профессиональной деятельности ваши эмоции, не имеют никакого отношения.

В завершение хотела бы отметить, что во время нашей встречи и прощания с вашей стороны не прозвучало никаких комментариев или замечаний. Только в открытом общении и дискуссии я вижу смысл индивидуальной экскурсии, иначе, безусловно, можно воспользоваться красными экскурсионными автобусами. Ваш отзыв стал для меня неожиданностью, особенно с учётом того, что многие из указанных в нём моментов, к сожалению, не соответствуют фактической ситуации.

Я очень сожалею что наше общение превратилось для вас в такой неудачный опыт. Очень надеюсь что остальная ваша поездка прошла в более позитивной атмосфере.

Роман
Роман
7 мая 2025
В первый же день после прилета мне с женой посчастливилось побывать на обзорной индивидуальной экскурсии по Лондону с замечательным гидом Ириной, и это был один из самых ярких и комфортных
туристических опытов в моей жизни!

Нас ждал приятный сюрприз – экскурсия проходила на новом кроссовере Lexus, который добавил путешествию нотки элегантности и уюта. Мягкие сиденья, бесшумный ход и панорамные окна сделали осмотр достопримечательностей невероятно приятным. Никакой усталости – только наслаждение каждым моментом!

Ирина провела нас по самым знаковым местам города: от величественного Биг-Бена и Вестминстерского аббатства до современного Лондонского Сити и Тауэра. Мы увидели Трафальгарскую площадь, Букингемский дворец, собор Святого Павла и даже уютные уголки, о которых знают только местные. Маршрут был продуман идеально – без спешки, но с максимумом впечатлений!

Ирина – не просто экскурсовод, а настоящий storyteller! Ее рассказы были наполнены интересными фактами, историческими деталями и легендами, которые оживляли город. Она с легкостью отвечала на все вопросы, а ее любовь к Лондону чувствовалась в каждом слове.
Если вы хотите увидеть весь Лондон за короткое время, но при этом глубоко прочувствовать его атмосферу – эта экскурсия с Ириной точно для вас!
Комфорт, профессионализм и море позитива.

V
Victor
7 мая 2025
Мы были на обзорной автомобильной экскурсии по Лондону. Думаю, что все прошло как надо. Новый комфортный автомобиль и аккуратный водитель Ирина добавили впечатлений.

