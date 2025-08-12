Посетите исторические центры Сити и Вестминстер, прогуляйтесь по Трафальгарской площади и насладитесь видами с Вестминстерского моста. Узнайте о королевских дворцах и удивительных фактах из истории города.
Эта экскурсия позволит вам увидеть как известные, так и скрытые от глаз достопримечательности, оставив яркие впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное передвижение на авто
- 🏰 Посещение знаковых мест
- 🕰 Углубленное изучение истории
- 📸 Отличные возможности для фото
- 🌟 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Букингемский дворец
- Трафальгарская площадь
- Вестминстерское аббатство
- Лондонский Тауэр
- Тауэрский мост
- Кафедральный собор Святого Павла
- Банк Англии
- Королевская биржа
- Лиденхолл-маркет
Описание экскурсии
- Я познакомлю вас с двумя историческими центрами Лондона: Сити и Вестминстером, а также с центральными районами: Мэйфэа, Ковен Гарден, Сохо, Тэмпл, Белгравия, Кенсингтон и Челси
- Поделюсь своими исследованиями истории и наблюдениями. Мы будем разбираться последовательно и глубоко, хронологично, делая акценты на главных героях и событиях так, чтобы после обзорного знакомства с Лондоном у вас сложилось своё мнение и вы смогли потом углубиться в собственное исследование
Точки маршрута
Королевский дворец Сент-Джеймс и Букингемский дворец — главные королевские дворцы центрального Лондона. Если день экскурсии выпадет на пн, ср, пт или вс, мы застанем смену королевских гвардейцев. И независимо от дня недели прогуляемся по паркам «Сент-Джеймс» и «Грин».
Трафальгарская площадь — центральная площадь Лондона. Национальная картинная галерея, колонна Нельсона.
Здание Парламента и Вестминстерское аббатство — сердце района Вестминстер.
Вестминстерский мост — второй построенный в Лондоне мост, откуда открывается прекрасный вид на здание Парламента и Темзу.
Даунинг-стрит — резиденция премьер-министра Англии.
Здание Королевского суда, район Темпл.
Кафедральный собор Святого Павла — главный собор Сити. Здесь поговорим о возникновении христианства в Лондоне, англиканстве, великом архитекторе, людях, захороненных здесь, и удивительной роли этого восхитительного храма.
Лондонский Сити — проедем через весь исторический и в прошлом единственный город Сити. Обещаю много неожиданного даже самым начитанным и знающим. Современная архитектура — лишь форма в погоне за временем. По-настоящему, здесь всё то же Средневековье и в топографии, и в укладе.
Лондонский Тауэр и Тауэрский мост. Хотя Лондонский Тауэр и был тюрьмой с 1100 года, надо помнить, что первоначальное его назначение — это резиденция королей, безопасная крепость и символ власти. Ну а Тауэрский мост — самый узнаваемый мост через Темзу. Лучшие фотографии здесь!
Банк Англии и Королевская биржа. Одна из великолепных площадей Сити, где сосредоточены три самых значимых здания: Центральный банк Англии, Королевская биржа и резиденция лорда-мэра.
Лиденхолл-маркет, здание Ллойдс и «Огурец». Прекрасное место Викторианской эпохи, спрятанное за современной архитектурой двух узнаваемых зданий.
Район Белгравия и Кенсингтон. С востока на запад города проедем по набережной Темзы, осматривая красоту на пути! К району Белгравия подъедем и удивимся, что это тот же город.
Район Кенсингтон: концертный зал «Альберт-холл», мемориал принца Альберта и несколько музеев.
Кенсингтонский дворец. Место рождения королевы Виктории, проживания принцессы Дианы. Здесь развивается моя самая любимая история из прошлого Англии.
Кенсингтонские сады и Мемориал принцессе Диане.
Район Мэйфэа, улица Пикадилли, площадь Пикадилли, улица Риджен.
Организационные детали
- Транспорт — Lexus RX 450h sport. По запросу предоставлю детское кресло
- Зонты на случай дождя есть
Отзывы и рейтинг
Семьей, 4 человека,
Посетили все знаковые места Лондона, пообедали в хорошем ресторанчике,
И, даже, лондонский дождь нам не помешал,
Всем рекомендую этого замечательного экскурсовода,
Автомобиль очень комфортный. Пожалуй самый комфортный из всех. Вождение комфортное. Специалист хорошо знает фактологию британской истории.
Из замечаний.
1. Мы выбрали экскурсию на
1. Я очень сожалею о вашем опыте обзорной экскурсии по Лондону на машине. Я абсолютно точно согласна с вами