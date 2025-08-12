Путешествие по Лондону станет незабываемым благодаря индивидуальной экскурсии на авто. Посетите исторические центры Сити и Вестминстер, прогуляйтесь по Трафальгарской площади и насладитесь видами с Вестминстерского моста. Узнайте о королевских дворцах и удивительных фактах из истории города. Эта экскурсия позволит вам увидеть как известные, так и скрытые от глаз достопримечательности, оставив яркие впечатления

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Я познакомлю вас с двумя историческими центрами Лондона: Сити и Вестминстером, а также с центральными районами: Мэйфэа, Ковен Гарден, Сохо, Тэмпл, Белгравия, Кенсингтон и Челси

Поделюсь своими исследованиями истории и наблюдениями. Мы будем разбираться последовательно и глубоко, хронологично, делая акценты на главных героях и событиях так, чтобы после обзорного знакомства с Лондоном у вас сложилось своё мнение и вы смогли потом углубиться в собственное исследование

Точки маршрута

Королевский дворец Сент-Джеймс и Букингемский дворец — главные королевские дворцы центрального Лондона. Если день экскурсии выпадет на пн, ср, пт или вс, мы застанем смену королевских гвардейцев. И независимо от дня недели прогуляемся по паркам «Сент-Джеймс» и «Грин».

Трафальгарская площадь — центральная площадь Лондона. Национальная картинная галерея, колонна Нельсона.

Здание Парламента и Вестминстерское аббатство — сердце района Вестминстер.

Вестминстерский мост — второй построенный в Лондоне мост, откуда открывается прекрасный вид на здание Парламента и Темзу.

Даунинг-стрит — резиденция премьер-министра Англии.

Здание Королевского суда, район Темпл.

Кафедральный собор Святого Павла — главный собор Сити. Здесь поговорим о возникновении христианства в Лондоне, англиканстве, великом архитекторе, людях, захороненных здесь, и удивительной роли этого восхитительного храма.

Лондонский Сити — проедем через весь исторический и в прошлом единственный город Сити. Обещаю много неожиданного даже самым начитанным и знающим. Современная архитектура — лишь форма в погоне за временем. По-настоящему, здесь всё то же Средневековье и в топографии, и в укладе.

Лондонский Тауэр и Тауэрский мост. Хотя Лондонский Тауэр и был тюрьмой с 1100 года, надо помнить, что первоначальное его назначение — это резиденция королей, безопасная крепость и символ власти. Ну а Тауэрский мост — самый узнаваемый мост через Темзу. Лучшие фотографии здесь!

Банк Англии и Королевская биржа. Одна из великолепных площадей Сити, где сосредоточены три самых значимых здания: Центральный банк Англии, Королевская биржа и резиденция лорда-мэра.

Лиденхолл-маркет, здание Ллойдс и «Огурец». Прекрасное место Викторианской эпохи, спрятанное за современной архитектурой двух узнаваемых зданий.

Район Белгравия и Кенсингтон. С востока на запад города проедем по набережной Темзы, осматривая красоту на пути! К району Белгравия подъедем и удивимся, что это тот же город.

Район Кенсингтон: концертный зал «Альберт-холл», мемориал принца Альберта и несколько музеев.

Кенсингтонский дворец. Место рождения королевы Виктории, проживания принцессы Дианы. Здесь развивается моя самая любимая история из прошлого Англии.

Кенсингтонские сады и Мемориал принцессе Диане.

Район Мэйфэа, улица Пикадилли, площадь Пикадилли, улица Риджен.

Организационные детали