Для полноценного знакомства с Будапештом непременно стоит поплавать по широкому Дунаю, попробовать венгерские блюда и послушать национальную музыку. Эта прогулка на кораблике, совмещает все три удовольствия.
Описание круиза
- Вечерний Будапешт с воды. С борта теплохода вы полюбуетесь городом: увидите набережные Дуная, Замковый квартал, Будайскую крепость и роскошное здание Парламента.
- Живая музыка. Параллельно вы послушаете венгерские и цыганские мелодии, а также любимые во всем мире композиции.
- Ужин по-венгерски. В меню шведского стола традиционный венгерский ужин. По желанию в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, воду, кофе или чай.
Организационные детали
- Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
- Важно: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением
Как проходит круиз
- Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
- Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят к пристани и уезжают после программы самостоятельно.
- На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только при наличии свободных столиков.
- По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д.
- Животные на теплоход не допускаются. Исключение – собака поводырь
Меню ужина — шведского стола:
Приветственный напиток: пиво, вино, минеральная вода или безалкогольный напиток
Супы:
Cуп-гуляш (G, L)
Овощной суп (Vn, G, L)
Главные блюда:
Тушёная говядина с красным вином Villany (G, L)
Куриное рагу (G, L)
Голубцы с мясом индейки (G, L)
Овощи, запеченные в духовке (G, V)
Овощной кускус (L, Vn)
Гарниры:
Макаронные изделия – клецки (L, V)
Жареный картофель с петрушкой (G, L, Vn)
Рис (G, L, Vn)
Десерт:
Штрудель с различными начинками (L, Vn)
Шомлои галушка(V)
Ваза с фруктами (только по запросу для тех, кто не может есть другие десерты)
Салаты:
Микс-салат с соусом песто (L, G, Vn)
Салат с тестом и йогуртом (L, G, V)
Салат из огурцов со сметаной (L, G, Vn)
L — без лактозы
G — без глютена
Vn — веганское
V — вегетарианское
Билет со столиком у окна
- За доплату к основному билету €25 с каждого участника (независимо от возраста) вы можете забронировать столик у окна
- При выборе этой опции вам нужно связаться с гидом и полностью оплатить заказ не позднее, чем за 3 дня до круиза. «Столик у окна» гарантируется только при выполнении данного условия.
в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 22:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пештская сторона. Напротив здания Академии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Провела экскурсии для 7204 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Elena
22 апр 2025
Рекомендую
И
Инга
17 янв 2022
Ожидали большего. В последний момент поменяли корабль на более примитивный. Заинтересовали одним, а после оплаты поменяли корабль. Музыканты так себе. Организатор Ирина до последнего контролировала, чтобы мы нашли Пирс и спокойно сели на корабль. Очень ответственная, но к сожалению не от неё зависят другие вопросы
А
Асель
21 дек 2021
Прогулка по Дунаю прошла хорошо, но вопросы для отзыва и оценки гида не уместны, так как это не экскурсия. Возможно Трипстеру добавить 4 вариант - не применимо, чтобы оценка гида
Е
Елена,
19 дек 2021
Уже с самого начала настроение было подпорчено лютым холодом в салоне-ресторане. Когда мы попросили включить отопление, нам ответили, что отопление не работает. Ужинать пришлось в пальто и куртках.
Сам ужин был
Сам ужин был
Ирина
Ответ организатора:
Елена, сожалеем, что экскурсия оставила такие впечатления.
Обычно в салоне тепло. Мы обязательно свяжемся с представителем на теплоходе и проработаем вашу обратную связь.
Благодарим за отзыв.
Обычно в салоне тепло. Мы обязательно свяжемся с представителем на теплоходе и проработаем вашу обратную связь.
Благодарим за отзыв.
Наталья
31 окт 2021
Организация 0, обслуживание официантов 0, они тебя просто не замечают-если хочешь что-то заказать нужно идти к бару, еда отвратительная-как в турецком отеле с минус одной звездой. Более того, ее на
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья,
нам очень жаль, что у Вас осталось негативное впечатление после круиза.
Теплоходная прогулка - это не организованная экскурсия с гидом,
нам очень жаль, что у Вас осталось негативное впечатление после круиза.
Теплоходная прогулка - это не организованная экскурсия с гидом,
Н
Никита
18 окт 2021
Минус одна звезда за музыкантов, которые занимаются сбором денег. Конечно это происходит в форме игры на инструменте возле твоего столика и покупки диска за 5000 форинтов (он даже не их,
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемый Никита,
в венгерский ресторанах, где играет живая музыка, так принято, что музыканты подходят к столикам, исполняют какую-нибудь известную мелодию персонально
в венгерский ресторанах, где играет живая музыка, так принято, что музыканты подходят к столикам, исполняют какую-нибудь известную мелодию персонально
Наталья
11 окт 2021
Толпа людей, выбрать столик возле окна скорее всего не получится, потому что они уже забронированы какой-то специальной группой. Еда невкусная и к ней огромные очереди, комплимент в виде бокала вина приятный, спасибо, хотя вино очень среднее, но странно было бы ожидать большего.
Очень классная музыка, музыканты не берут денег за исполнение, максимум, что просят - купить их диск.
Очень классная музыка, музыканты не берут денег за исполнение, максимум, что просят - купить их диск.
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья, нам искренне жаль, что некоторые аспекты теплоходной прогулки не оправдали Ваши ожидания.
Предварительное бронирование столика у окна возможно только
Предварительное бронирование столика у окна возможно только
Ирина
27 сен 2021
Было очень красиво смотреть на вечерний город под прекрасную музыку с вкусным ужином
Б
Белла
14 сен 2021
Огромное спасибо Ирине. Нам очень понравилась прогулка. Была не большая проблема с посадкой на кораблик. Но Ирина быстро и профессионально все решила. Нам в падарок дали возможность бесплатно пользоватся баром
О
Оксана
6 янв 2020
Прогулка по Дунаю вечером это всегда прекрасно. При входе на борт угостили шампанским, ужин шведский стол тоже неплохо. Дополнительные напитки за отдельную плату на различный кошелек. Кстати, вино за 3100
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемая Оксана,
Программа не предполагает личное сопровождение туристов.
Теплоходный круиз проходит без гида.
Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно.
Представитель
Программа не предполагает личное сопровождение туристов.
Теплоходный круиз проходит без гида.
Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно.
Представитель
L
Larisa
5 дек 2019
Хорошая музыка,приятный круиз. еды много но не вкусно
E
Eugen
8 окт 2019
Приятная атмосфера, уютно,хороший ужин
Е
Елена
1 окт 2019
Брали билеты на тур по Дунаю с ночным ужином. В целом нам понравилось. И организация встречи в Дунайском дворце и антураж на корабле в стиле к 19в начала 20. Очень
Л
ЛИБИ
18 июл 2019
Безобразно. Не стоит и половины заплаченного
М
Михаил
20 июн 2019
вообщем - нормально. Привет
