Круиз по Дунаю с ужином, живой музыкой и фольклорной программой

Проплыть вдоль главных достопримечательностей на закате и оценить венгерскую кухню
Для полноценного знакомства с Будапештом непременно стоит поплавать по широкому Дунаю, попробовать венгерские блюда и послушать национальную музыку. Эта прогулка на кораблике, совмещает все три удовольствия.
4
24 отзыва
Описание круиза

  • Вечерний Будапешт с воды. С борта теплохода вы полюбуетесь городом: увидите набережные Дуная, Замковый квартал, Будайскую крепость и роскошное здание Парламента.
  • Живая музыка. Параллельно вы послушаете венгерские и цыганские мелодии, а также любимые во всем мире композиции.
  • Ужин по-венгерски. В меню шведского стола традиционный венгерский ужин. По желанию в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, воду, кофе или чай.

Организационные детали

  • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
  • Важно: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением

Как проходит круиз

  • Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
  • Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят к пристани и уезжают после программы самостоятельно.
  • На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только при наличии свободных столиков.
  • По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д.
  • Животные на теплоход не допускаются. Исключение – собака поводырь

Меню ужина — шведского стола:
Приветственный напиток: пиво, вино, минеральная вода или безалкогольный напиток

Супы:

Cуп-гуляш (G, L)
Овощной суп (Vn, G, L)

Главные блюда:

Тушёная говядина с красным вином Villany (G, L)
Куриное рагу (G, L)
Голубцы с мясом индейки (G, L)
Овощи, запеченные в духовке (G, V)
Овощной кускус (L, Vn)

Гарниры:

Макаронные изделия – клецки (L, V)
Жареный картофель с петрушкой (G, L, Vn)
Рис (G, L, Vn)

Десерт:

Штрудель с различными начинками (L, Vn)
Шомлои галушка(V)
Ваза с фруктами (только по запросу для тех, кто не может есть другие десерты)

Салаты:

Микс-салат с соусом песто (L, G, Vn)
Салат с тестом и йогуртом (L, G, V)
Салат из огурцов со сметаной (L, G, Vn)

L — без лактозы
G — без глютена
Vn — веганское
V — вегетарианское

Билет со столиком у окна

  • За доплату к основному билету €25 с каждого участника (независимо от возраста) вы можете забронировать столик у окна
  • При выборе этой опции вам нужно связаться с гидом и полностью оплатить заказ не позднее, чем за 3 дня до круиза. «Столик у окна» гарантируется только при выполнении данного условия.

в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 22:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пештская сторона. Напротив здания Академии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Будапеште
Провела экскурсии для 7204 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!

Отзывы и рейтинг

Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
5
3
6
2
1
1
1
Elena
Elena
22 апр 2025
Рекомендую
Инга
17 янв 2022
Ожидали большего. В последний момент поменяли корабль на более примитивный. Заинтересовали одним, а после оплаты поменяли корабль. Музыканты так себе. Организатор Ирина до последнего контролировала, чтобы мы нашли Пирс и спокойно сели на корабль. Очень ответственная, но к сожалению не от неё зависят другие вопросы
Асель
21 дек 2021
Прогулка по Дунаю прошла хорошо, но вопросы для отзыва и оценки гида не уместны, так как это не экскурсия. Возможно Трипстеру добавить 4 вариант - не применимо, чтобы оценка гида
читать дальше

не искажалась. Мы оплатили за место у окна, но из-за того, что свет был очень яркий внутри помещения, ничего не видно было из окон. Если возможно, то было бы лучше чтобы свет в помещении был приглушенный. Выходить на палубу в конце ноября очень ветрено и холодно, поэтому лучше выбирать эту экскурсию весной и летом. Ужин был не очень хорошего качества, включая напитки. При этом очереди выстраиваются очень большие. Пока очередь дошла до нас ни супов ни вторых блюд не оказалось. Поэтому лучше поужинать до экскурсии, так как в Будапеште очень много хороших мест.

Елена,
19 дек 2021
Уже с самого начала настроение было подпорчено лютым холодом в салоне-ресторане. Когда мы попросили включить отопление, нам ответили, что отопление не работает. Ужинать пришлось в пальто и куртках.
Сам ужин был
читать дальше

очень скудным: на 90 % он состоял из клёцок и макаронов. В общем, одно тесто. Суп-гуляш был далеко не выдающимся, накануне в ресторане мы ели в 100 раз вкуснее.
А о музыкантах и говорить не приходится. Самое место им для выступлений - в метро и в подземных переходах. Врали безбожно и не стеснялись за это ещё и чаевые вымогать. За них было стыдно.
В общем и целом - халтура абсолютная!
Понравились только подсвеченные огнями виды берегов Дуная. Но, видимо, это не зависело от организаторов этого мероприятия. Иначе они бы и это испортили.
Никому не советуем!

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Елена, сожалеем, что экскурсия оставила такие впечатления.
Обычно в салоне тепло. Мы обязательно свяжемся с представителем на теплоходе и проработаем вашу обратную связь.
Благодарим за отзыв.
Наталья
Наталья
31 окт 2021
Организация 0, обслуживание официантов 0, они тебя просто не замечают-если хочешь что-то заказать нужно идти к бару, еда отвратительная-как в турецком отеле с минус одной звездой. Более того, ее на
читать дальше

всех не хватило… Столик (с доплатой у окна), на самом проходе. Испортили все настроение в такой прекрасный и солнечный день. Две звезды ставлю за музыку и игру музыкантов, иначе поставила бы 0. Лучше берите просто прогулку по Дунаю днём, чтобы посмотреть на город- без вот этого треша!

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья,
нам очень жаль, что у Вас осталось негативное впечатление после круиза.
Теплоходная прогулка - это не организованная экскурсия с гидом,
читать дальше

а прогулочный круиз,
и программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят к пристани и уезжают после программы самостоятельно.
Есть некоторые ошибки и недочеты в работе новой команды официантов, но ребята молодые, смышленые, быстро учатся.
Все замечания детально прорабатываются, чтобы избежать неприятных моментов в будущем.
Еду готовит бригада опытных поваров. Вся еда свежеприготовленная и качественная. Меню ужина составлено из традиционных венгерских блюд.
Возможно, именно эти блюда венгерской кухни оказались не совсем привычны для Вашего вкуса.
Меню разрабатывалось с учетом мнения большинства.
Ужин сервируется по принципу «шведского стола». Всегда готовится гораздо больше порций, чем заявлено участников круиза.

Никита
18 окт 2021
Минус одна звезда за музыкантов, которые занимаются сбором денег. Конечно это происходит в форме игры на инструменте возле твоего столика и покупки диска за 5000 форинтов (он даже не их,
читать дальше

а просто рандомный, цена ему 1 евро), но от всего этого пахнет дешевым туристическим разводом, коим место на бесплатных экскурсиях, а не на тех где за это оплачено.

И минус за еду, это не ресторанная еда, а просто шведский стол из двухзвездочного турецкого отеля, выглядит соответствующе.

Три звезды - за виды вечернего Будапешта и неплохую атмосферу на корабле.

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемый Никита,

в венгерский ресторанах, где играет живая музыка, так принято, что музыканты подходят к столикам, исполняют какую-нибудь известную мелодию персонально
читать дальше

для гостей. Это может быть популярный шлягер той страны, откуда приехали гости, или тематическое исполнение по случаю какого-нибудь торжества, дня рождения, юбилея, встречи друзей и. д. Это венгерская традиция. Создается особая атмосфера и настроение.
Вы совершенно не обязаны покупать диск артистов.

На ужин предлагаются не эксклюзивные блюда «высокой кухни», а традиционные венгерские блюда с расчетом на разнообразную публику.

Наталья
Наталья
11 окт 2021
Толпа людей, выбрать столик возле окна скорее всего не получится, потому что они уже забронированы какой-то специальной группой. Еда невкусная и к ней огромные очереди, комплимент в виде бокала вина приятный, спасибо, хотя вино очень среднее, но странно было бы ожидать большего.
Очень классная музыка, музыканты не берут денег за исполнение, максимум, что просят - купить их диск.
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья, нам искренне жаль, что некоторые аспекты теплоходной прогулки не оправдали Ваши ожидания.
Предварительное бронирование столика у окна возможно только
читать дальше

за дополнительную плату. В ближайшее время мы опубликуем новые билеты на сайте Трипстер и гости смогут заранее выбрать эту услугу.
Теплоходная прогулка - это вечерняя групповая программа, которая пользуется большой популярностью у гостей Будапешта. Всегда много желающих поужинать и полюбоваться городом в вечерних огнях, особенно в субботу. Организаторы круиза прилагают максимум усилий, чтобы все участники круиза чувствовали себя комфортно и уютно.
Что касается еды. Готовят ужин талантливые опытные повара по традиционным венгерским рецептам. Большинству гостей ужин очень нравится, многие просто в восторге.

Ирина
Ирина
27 сен 2021
Было очень красиво смотреть на вечерний город под прекрасную музыку с вкусным ужином
Белла
14 сен 2021
Огромное спасибо Ирине. Нам очень понравилась прогулка. Была не большая проблема с посадкой на кораблик. Но Ирина быстро и профессионально все решила. Нам в падарок дали возможность бесплатно пользоватся баром
читать дальше

с напитками. Еда была вкусная. Прогулка очень приятная. Живая музыка. Потрясающие виды Будапешта. Прекрасно провели время. Ни на секунду не пожалели что доверились Ирине и ее компании. Удачи вам во всем и огромное спасибо за прекрасный вечер

О
Оксана
6 янв 2020
Прогулка по Дунаю вечером это всегда прекрасно. При входе на борт угостили шампанским, ужин шведский стол тоже неплохо. Дополнительные напитки за отдельную плату на различный кошелек. Кстати, вино за 3100
читать дальше

форинтов бутылка было превосходным.
Однако организация экскурсии никакая. Гида, который бы подсказал, что необходимо ваучер обменять на бумажный билет не было в наличии. Поэтому пришлось понервничать и не только нам.
Персонал все время отправлял нас подождать за красной ленточкой несколько минут, причем неоднократно. И когда толпа народу куда-то пошла, мы поняли, что необходимо брать ситуацию в свои руки, не ждать появления мифического гида. Поэтому оценка гиду низшая, т. к. его там не наблюдалось.

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Уважаемая Оксана,
Программа не предполагает личное сопровождение туристов.
Теплоходный круиз проходит без гида.
Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно.
Представитель
читать дальше

теплоходной компании сопровождает гостей от места сбора до теплохода.
На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики.
Вся эта информация указана в описании круиза.

Larisa
5 дек 2019
Хорошая музыка,приятный круиз. еды много но не вкусно
Eugen
8 окт 2019
Приятная атмосфера, уютно,хороший ужин
Елена
1 окт 2019
Брали билеты на тур по Дунаю с ночным ужином. В целом нам понравилось. И организация встречи в Дунайском дворце и антураж на корабле в стиле к 19в начала 20. Очень
читать дальше

приятны приветственные напитки. Видимо из-за того, что ужин был ночной, нам повезло со столиком на 2х. Их очень мало, но они есть. Ужин представляет собой шведский стол с основными венгерскими блюдами, но качество блюд все таки рассчитано на большую текучку туристов.
Но прелесть этого тура именно в прогулке по Дунаю, когда есть возможность выйти на корму и сделать фото ночного вида города и его достопримечательностей. А ужин… так приятное дополнение.

ЛИБИ
18 июл 2019
Безобразно. Не стоит и половины заплаченного
Михаил
20 июн 2019
вообщем - нормально. Привет

