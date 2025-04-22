Для полноценного знакомства с Будапештом непременно стоит поплавать по широкому Дунаю, попробовать венгерские блюда и послушать национальную музыку. Эта прогулка на кораблике, совмещает все три удовольствия.

Описание круиза

Вечерний Будапешт с воды . С борта теплохода вы полюбуетесь городом: увидите набережные Дуная, Замковый квартал, Будайскую крепость и роскошное здание Парламента.

Живая музыка . Параллельно вы послушаете венгерские и цыганские мелодии, а также любимые во всем мире композиции.

Ужин по-венгерски. В меню шведского стола традиционный венгерский ужин. По желанию в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, воду, кофе или чай.

Организационные детали

Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.

Важно: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением

Как проходит круиз

Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.

Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят к пристани и уезжают после программы самостоятельно.

На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только при наличии свободных столиков.

По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д.

Животные на теплоход не допускаются. Исключение – собака поводырь

Меню ужина — шведского стола:

Приветственный напиток: пиво, вино, минеральная вода или безалкогольный напиток

Супы:

Cуп-гуляш (G, L)

Овощной суп (Vn, G, L)

Главные блюда:

Тушёная говядина с красным вином Villany (G, L)

Куриное рагу (G, L)

Голубцы с мясом индейки (G, L)

Овощи, запеченные в духовке (G, V)

Овощной кускус (L, Vn)

Гарниры:

Макаронные изделия – клецки (L, V)

Жареный картофель с петрушкой (G, L, Vn)

Рис (G, L, Vn)

Десерт:

Штрудель с различными начинками (L, Vn)

Шомлои галушка(V)

Ваза с фруктами (только по запросу для тех, кто не может есть другие десерты)

Салаты:

Микс-салат с соусом песто (L, G, Vn)

Салат с тестом и йогуртом (L, G, V)

Салат из огурцов со сметаной (L, G, Vn)

L — без лактозы

G — без глютена

Vn — веганское

V — вегетарианское

Билет со столиком у окна