Экскурсии к мемориалу «Туфли на набережной Дуная» в Будапеште

Найдено 15 экскурсий в категории «Туфли на набережной Дуная» в Будапеште на русском языке, цены от €19. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
38 отзывов
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
30 за человека
Будапешт вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
230 отзывов
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
210 за всё до 4 чел.
Ну как не полюбить Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
210 за всё до 4 чел.
Будапешт: знакомство с городом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Еврейский Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
160 за всё до 7 чел.
Будапешт: триумфы и трагедии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Будапешт: триумфы и трагедии
Погулять по Пешту и узнать его истории в компании культуролога
Начало: У Парламента
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 6 чел.
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
⛴ На теплоходе
Круиз
1 час
1 отзыв
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
19 за человека
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Круиз
1.5 часа
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
39.90 за человека
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Круиз
1 час 12 минут
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:45
Завтра в 17:00
39.90 за человека
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 45 за человека
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Настя
    2 июня 2024
    Будапешт вдоль и поперек
    Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
    Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично
  • Д
    Добрыня
    29 мая 2024
    Ну как не полюбить Будапешт
    Всё очень понравилось! Большое спасибо!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
  • M
    Mark
    15 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.
  • Р
    Руслан
    10 мая 2024
    Будапешт вдоль и поперек
    Были на экскурсии с гидом Еленой. Экскурсия нам очень понравилась. Елена открыла нам Будапешт и он остался в наших сердцах
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    навсегда, как прекрасный, уютный, красивый город. Елена прекрасный гид и человек. Отношение к туристам очень доброе и отзывчивое. Всегда с охотой старалась оказать всевозможную помощь в различных вопросах, которые всегда возникают у туристов, приезжающих в новую для них страну.

  • Ю
    Юрий
    1 мая 2024
    Будапешт вдоль и поперек
    Большое спасибо Елене за знание и любоаь к своему городу и прекрасную экскурсию. очень рекомендуем всем.
  • П
    Павел
    23 апреля 2024
    Еврейский Будапешт
    Были с детьми на экскурсии Анжелики «еврейский Будапешт». Очень понравилось, рекомендуем
  • Е
    Елена
    30 марта 2024
    Ну как не полюбить Будапешт
    Только что закончили экскурсию с Татьяной. Замечательный человек и рассказчик, который знает и любит Венгрию и Будапешт. Гулять с ней
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    по городу одно удовольствие. Есть возможность остановиться, сделать хорошие фотографии, насладиться местной кухней и духом этого города. Появилось желание вернуться сюда и провести здесь дня 3-4 в компании этого гида. Спасибо!

  • П
    Полина
    4 марта 2024
    Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
    Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с Будапештом. Прогулялись по ключевым достопримечательностям, расположенным в Пеште. Обычно я «засыпаю» на датах
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    и исторических выжимках, но эта экскурсия очень понравилась, скучно совсем не было:) Было время для фоток и для вопросов. Получила множество рекомендаций о том, куда сходить, что посмотреть и как добраться. Ирина, спасибо за прекрасную экскурсию!

  • М
    Мария
    17 февраля 2024
    Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
    Очень понравился рассказ Ирины - узнали много интересных фактов о современной Венгрии и её истории, полюбовались красотами и сделали заметки по местам, которые точно стоит посетить. Спасибо, мы довольны)
    Очень понравился рассказ Ирины - узнали много интересных фактов о современной Венгрии и её истории, полюбовались

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Туфли на набережной Дуная»

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  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
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  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Туфли на набережной Дуная" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 19 до 210. Туристы уже оставили гидам 355 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 15 экскурсий на 2024 год по теме «Туфли на набережной Дуная», 355 ⭐ отзывов, цены от €19. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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