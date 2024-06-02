Н Настя Будапешт вдоль и поперек Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!

Д Добрыня Ну как не полюбить Будапешт Всё очень понравилось! Большое спасибо!

Е Евгения Еврейский Будапешт Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.

M Mark Еврейский Будапешт Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.

Р Руслан Будапешт вдоль и поперек читать дальше навсегда, как прекрасный, уютный, красивый город. Елена прекрасный гид и человек. Отношение к туристам очень доброе и отзывчивое. Всегда с охотой старалась оказать всевозможную помощь в различных вопросах, которые всегда возникают у туристов, приезжающих в новую для них страну. Были на экскурсии с гидом Еленой. Экскурсия нам очень понравилась. Елена открыла нам Будапешт и он остался в наших сердцах

Ю Юрий Будапешт вдоль и поперек Большое спасибо Елене за знание и любоаь к своему городу и прекрасную экскурсию. очень рекомендуем всем.

П Павел Еврейский Будапешт Были с детьми на экскурсии Анжелики «еврейский Будапешт». Очень понравилось, рекомендуем

Е Елена Ну как не полюбить Будапешт читать дальше по городу одно удовольствие. Есть возможность остановиться, сделать хорошие фотографии, насладиться местной кухней и духом этого города. Появилось желание вернуться сюда и провести здесь дня 3-4 в компании этого гида. Спасибо! Только что закончили экскурсию с Татьяной. Замечательный человек и рассказчик, который знает и любит Венгрию и Будапешт. Гулять с ней

П Полина Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа читать дальше и исторических выжимках, но эта экскурсия очень понравилась, скучно совсем не было:) Было время для фоток и для вопросов. Получила множество рекомендаций о том, куда сходить, что посмотреть и как добраться. Ирина, спасибо за прекрасную экскурсию! Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с Будапештом. Прогулялись по ключевым достопримечательностям, расположенным в Пеште. Обычно я «засыпаю» на датах