1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
6 часов
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт: триумфы и трагедии
Погулять по Пешту и узнать его истории в компании культуролога
Начало: У Парламента
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Круиз
1 час
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€19 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Круиз
1.5 часа
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Круиз
1 час 12 минут
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:45
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Круиз
2 часа
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от €45 за человека
Круиз
2 часа
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от €45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННастя2 июня 2024Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
- ДДобрыня29 мая 2024Всё очень понравилось! Большое спасибо!
- ЕЕвгения24 мая 2024Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
- MMark15 мая 2024Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.
- РРуслан10 мая 2024Были на экскурсии с гидом Еленой. Экскурсия нам очень понравилась. Елена открыла нам Будапешт и он остался в наших сердцах
- ЮЮрий1 мая 2024Большое спасибо Елене за знание и любоаь к своему городу и прекрасную экскурсию. очень рекомендуем всем.
- ППавел23 апреля 2024Были с детьми на экскурсии Анжелики «еврейский Будапешт». Очень понравилось, рекомендуем
- ЕЕлена30 марта 2024Только что закончили экскурсию с Татьяной. Замечательный человек и рассказчик, который знает и любит Венгрию и Будапешт. Гулять с ней
- ППолина4 марта 2024Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с Будапештом. Прогулялись по ключевым достопримечательностям, расположенным в Пеште. Обычно я «засыпаю» на датах
- ММария17 февраля 2024Очень понравился рассказ Ирины - узнали много интересных фактов о современной Венгрии и её истории, полюбовались красотами и сделали заметки по местам, которые точно стоит посетить. Спасибо, мы довольны)
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Туфли на набережной Дуная»
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