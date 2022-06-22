Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»

Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»
Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»
Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»
Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»
Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»
Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»
Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»
Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»
Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»
Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»
Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»
Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»
Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»
Круиз с живой музыкой и напитками «без ограничений»

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Геллерт
  • Мост Свободы
  • Мост Эржебет
  • Мост Маргит
  • Мост Петёфи
  • Цепной мост Сечени
  • Дворец Грэшем
  • Королевский дворец
  • Будайская крепость
  • Церковь Матяша
  • Рыбацкий бастион
Прекрасная атмосфера и невероятные виды Будапешта. Увидеть панораму города с борта теплохода под чарующие венгерские мелодии. Вино, пиво, газированные напитки, соки, минеральная вода, - без ограничений.
Прогулка по Дунаю на комфортабельном теплоходе. Во время круиза музыканты играют венгерские и цыганские мелодии, а так же популярные на весь мир любимые шлягеры.

Напитки без ограничений:

разливное вино, различные виды пива, соки, газированные напитки, минеральная вода

Важно!

Крепкие алкогольные напитки: водка, палинка, бренди, виски в пакет"напитки без ограничений" не входят и оплачиваются дополнительно по прейскуранту бара.

Обратите внимание

  • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
  • Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь.
  • Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
  • Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 19 eur/ чел.
  • На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков.
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

  • вариант А.
полная оплата заказа Спутнику (российские карточки)
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
полная оплата заказа банковской карточкой фирме - организатору программы (европейские и др. карточки, оплата на счет в венгерский банк)
Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Теплоходная прогулка по Дунаю и Напитки без ограничений:
  • Разливное вино, различные виды пива, соки, кола, минеральная вода
  • Важно!
  • Крепкие алкогольные напитки: водка, палинка, бренди, виски в пакет"напитки без ограничений" не входят и оплачиваются дополнительно по прейскуранту бара."
Что не входит
  • Экскурсия
  • Личное сопровождение
  • Крепкие алкогольные напитки: водка, палинка, бренди, виски в пакет"напитки без ограничений" не входят и оплачиваются дополнительно по прейскуранту бара."
Место начала и завершения?
пристань напротив здания Академии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
  • Важно!
  • Крепкие алкогольные напитки: водка, палинка, бренди, виски в пакет"напитки без ограничений" не входят и оплачиваются дополнительно по прейскуранту бара.
  • Обратите внимание
  • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
  • Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь.
  • Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
  • Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 19 eur/ чел.
  • На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков.
  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
  • Способы оплаты:
  • Вариант А.
  • Полная оплата заказа Спутнику (Российские карточки)
  • Вариант Б.
  • Бронируете программу без оплаты Спутнику
  • Полная оплата заказа банковской карточкой фирме - организатору программы (европейские и др. карточки, оплата на счет в венгерский банк)
  • Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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