Описание экскурсии
Прекрасная атмосфера и невероятные виды Будапешта. Увидеть панораму города с борта теплохода под чарующие венгерские мелодии. Напитки "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ": вино, пиво, газированные напитки, соки, минеральная вода, кофе, чай. Прогулка по Дунаю на комфортабельном теплоходе. Во время круиза музыканты играют венгерские и цыганские мелодии, а так же популярные на весь мир любимые шлягеры. Напитки без ограничений: разливное вино, пиво, соки, газированные напитки, минеральная вода, кофе, чай. Важно! Крепкие алкогольные напитки: водка, палинка, бренди, виски и т. п. в пакет "напитки без ограничений" не входят и оплачиваются дополнительно по прейскуранту бара. Важная информация Посадка на теплоход за 30 мин до отправления теплохода Обратите внимание • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
- Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь.
- Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
- Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно.
На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков. «столик у окна» гарантируется только при выполнении условий:.
На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков. «столик у окна» гарантируется только при выполнении условий:.
• На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков. «столик у окна» гарантируется только при выполнении условий:
- оплата билета с доплатой «столик у окна» за каждого гостя, включая детей!
- полная оплата заказа не позднее, чем за 3 дня до круиза. Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты. Способы оплаты: наличными: - в случае заказа экскурсии у фирмы-организатора (по Будапешту или загородной), оплату за теплоходную прогулку можно передать гиду на экскурсии. - в случае заказа трансфера у фирмы-организатора (из аэропорта в центр Будапешта), оплату за теплоходную прогулку можно передать водителю. банковской карточкой: - европейские и др. карточки, оплата на счет в венгерский банк: бронируете программу без оплаты Спутнику, полная оплата заказа банковской карточкой фирме - организатору программы. - российские карточки: полная оплата заказа Спутнику.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Геллерт
- Мост Свободы
- Мост Эржебет
- Мост Маргит
- Мост Петёфи
- Цепной мост Сечени
- Дворец Грэшем
- Королевский дворец
- Будайская крепость
- Церковь Матяша
- Рыбацкий бастион
Что включено
- Напитки без ограничений: разливное вино, пиво, соки, минеральная вода, чай, кофе
- Живая музыка
Что не входит в цену
- Экскурсия и услуги гида
- Личное сопровождение
- Крепкие алкогольные напитки: водка, палинка, бренди, виски оплачиваются дополнительно по прейскуранту бара.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Будапешт, Ид. Антальл Йозеф рке., 1052. № 2
Завершение: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Некоторые заметки по экскурсии:
1. Те кто просто хочет посмотреть красоты города с воды, достаточно билетов на палубу теплохода. Изнутри смотреть трудно, бликует стекло и мешают фотографы на палубе. Да и
1. Те кто просто хочет посмотреть красоты города с воды, достаточно билетов на палубу теплохода. Изнутри смотреть трудно, бликует стекло и мешают фотографы на палубе. Да и
Вам был полезен этот отзыв?
С
Вам был полезен этот отзыв?
С
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии на «Круиз по Дунаю с живой музыкой и напитками без ограничений»
Групповая
Вечерняя прогулка по Дунаю с бокалом Токайского
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 21:30
Завтра в 19:00
12 авг в 19:00
€38 за человека
Групповая
Вечерний или дневной панорамный круиз по Голубому Дунаю
Начало: Док 7, Джейн Хейнинг, 1052 Будапешт
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
€12 за человека
Групповая
Круиз по Дунаю с ужином, живой музыкой и фольклорной программой
Проплыть вдоль главных достопримечательностей на закате и оценить венгерскую кухню
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 19:00 и 21:30
Завтра в 19:00
12 авг в 19:00
€89 за человека
Групповая
до 20 чел.
Круиз по Дунаю с безлимитным аперолем и просекко на закате 19:00
Начало: Будапешт, номер причала, площадь Петёфи 9, 1052 Ве...
€33 за человека
€75 за человека