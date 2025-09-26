Прекрасная атмосфера и невероятные виды Будапешта. Увидеть панораму города с борта теплохода под чарующие венгерские мелодии. Напитки "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ": вино, пиво, газированные напитки, соки, минеральная вода, кофе, чай. Прогулка по Дунаю на комфортабельном теплоходе. Во время круиза музыканты играют венгерские и цыганские мелодии, а так же популярные на весь мир любимые шлягеры. Напитки без ограничений: разливное вино, пиво, соки, газированные напитки, минеральная вода, кофе, чай. Важно! Крепкие алкогольные напитки: водка, палинка, бренди, виски и т. п. в пакет "напитки без ограничений" не входят и оплачиваются дополнительно по прейскуранту бара. Важная информация Посадка на теплоход за 30 мин до отправления теплохода Обратите внимание • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.

Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь.

Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.

Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно.

На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков. «столик у окна» гарантируется только при выполнении условий:.

На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков. «столик у окна» гарантируется только при выполнении условий:.

• На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков. «столик у окна» гарантируется только при выполнении условий: