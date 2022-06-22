Прекрасная атмосфера и невероятные виды Будапешта. Увидеть панораму города с борта теплохода под чарующие венгерские мелодии. Вино, пиво, газированные напитки, соки, минеральная вода, - без ограничений.
Прогулка по Дунаю на комфортабельном теплоходе. Во время круиза музыканты играют венгерские и цыганские мелодии, а так же популярные на весь мир любимые шлягеры.
Напитки без ограничений:
разливное вино, различные виды пива, соки, газированные напитки, минеральная вода
Важно!
Крепкие алкогольные напитки: водка, палинка, бренди, виски в пакет"напитки без ограничений" не входят и оплачиваются дополнительно по прейскуранту бара.
Обратите внимание
- Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
- Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь.
- Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
- Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 19 eur/ чел.
- На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков.
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
Способы оплаты:
полная оплата заказа Спутнику (российские карточки)
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
полная оплата заказа банковской карточкой фирме - организатору программы (европейские и др. карточки, оплата на счет в венгерский банк)
Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы