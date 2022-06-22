Прекрасная атмосфера и невероятные виды Будапешта. Увидеть панораму города с борта теплохода под чарующие венгерские мелодии. Вино, пиво, газированные напитки, соки, минеральная вода, - без ограничений.

Прогулка по Дунаю на комфортабельном теплоходе. Во время круиза музыканты играют венгерские и цыганские мелодии, а так же популярные на весь мир любимые шлягеры.

Напитки без ограничений:

разливное вино, различные виды пива, соки, газированные напитки, минеральная вода

Важно!

Крепкие алкогольные напитки: водка, палинка, бренди, виски в пакет"напитки без ограничений" не входят и оплачиваются дополнительно по прейскуранту бара.

Обратите внимание

Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.

Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь.

Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.

Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 19 eur/ чел.

На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков.

Важно!

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

вариант А.

полная оплата заказа Спутнику (российские карточки)

вариант Б.

бронируете программу без оплаты Спутнику,

полная оплата заказа банковской карточкой фирме - организатору программы (европейские и др. карточки, оплата на счет в венгерский банк)

Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы