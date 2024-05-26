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жителя весьма интересно ибо только они могут передать дух и атмосферу города. За два часа нас провезли по самым интересным местам города и даже не смотря на то что мы в городе не первый раз нас смогли удивить! Нам подсказали прекрасное место для ужина и были отзывчивы вплоть до нашего вылета!! Очень благодарны за заботу! Обязательно вернёмся снова!