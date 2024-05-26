Собор Матяша – экскурсии в Будапеште

Найдено 5 экскурсий в категории «Собор Матяша» в Будапеште на русском языке, цены от €34, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком по главным местам Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
138 отзывов
Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом
Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 10 чел.
Свет и тени вечернего Будапешта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
135 за всё до 3 чел.
Будапешт: знакомство с городом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Главное в Будапеште за 4 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
230 за всё до 7 чел.
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
🚶 Пешая
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе
Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3934 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Пешком по главным местам Будапешта
    Маршрут хороший для знакомства с городом. Маршрут был учтен и построен так, что бы можно было ходить с ребенком в
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    коляске. Ждали гида Ирину, пришла Екатерина. Можно было предупредить. Рассказ по теме, но очень монотонно. Не очень увлекательно. Есть с чем сравнить.

  • I
    Irina
    7 мая 2024
    Из Буды в Пешт по Цепному мосту
    Очень понравилось и содержание и гид! С удовольствием рекомендуем.
  • N
    Natalja
    16 апреля 2024
    Пешком по главным местам Будапешта
    Елена отличный гид, показала и рассказала много интересного, три часа на экскурсии пролетели незаметно. Мы остались в полном восторге от
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    города, благодаря стараниям и знаниям Елены, увезли домой много прекрасных фотографий а также интересные и вкусные сувениры, купленные по её подсказке. Экскурсия порадовала редким и приятным сочетанием душевности и практичности.

    Елена отличный гид, показала и рассказала много интересного, три часа на экскурсии пролетели незаметно. Мы остались
  • И
    Ирина
    20 марта 2024
    Свет и тени вечернего Будапешта
    Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую.
    Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендуюОчень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую
  • М
    Марина
    18 марта 2024
    Пешком по главным местам Будапешта
    Елена очень приятный человек, прекрасный экскурсовод. Три часа экскурсии просто пролетели. Это было увлекательнейшее путешествие по красивому, весеннему Будапешту.
  • И
    Ирина
    21 января 2024
    Свет и тени вечернего Будапешта
    Благодарим за прекрасную экскурсию! Елена невероятный экскурсовод!!!! Было очень интересно и весело!
  • Д
    Дарья
    7 января 2024
    Свет и тени вечернего Будапешта
    Прекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историй. Слышать информацию от местного
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    жителя весьма интересно ибо только они могут передать дух и атмосферу города. За два часа нас провезли по самым интересным местам города и даже не смотря на то что мы в городе не первый раз нас смогли удивить! Нам подсказали прекрасное место для ужина и были отзывчивы вплоть до нашего вылета!! Очень благодарны за заботу! Обязательно вернёмся снова!

    Прекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историйПрекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историй
  • a
    anna
    25 августа 2023
    Будапешт: знакомство с городом
    У нас была пеше-автобусная экскурсия с Еленой. Длилась 4 часа, успели проехать по всем знаковым местам, погуляли по центру, узнали
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    много интересного. В конце экскурсии Елена посоветовала нам очень вкусный и красивый ресторан, по дороге поменяли деньги по выгодному курсу. Все прошло хорошо.

  • С
    Светлана
    4 июня 2023
    Будапешт: знакомство с городом
    Большое спасибо, Елене,была очень интересная и познавательная экскурсия! Очень понравилась гид Елена! Ей отдельное спасибо!
  • G
    Greg
    1 июля 2019
    Главное в Будапеште за 4 часа
    Нашим экскувсоводом была Жанна. Исключительный объём знаний по истории Венгрии и Будапешта, и умение преподнести эти знания в простой и понятной форме. Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо, Жанна. С уважением, Рая и Григорий

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Собор Матяша»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Пешком по главным местам Будапешта
  2. Свет и тени вечернего Будапешта
  3. Будапешт: знакомство с городом
  4. Главное в Будапеште за 4 часа
  5. Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Собор Матяша" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 34 до 230 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Собор Матяша», 199 ⭐ отзывов, цены от €34. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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