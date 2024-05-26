1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом
Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€230 за всё до 7 чел.
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе
Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
39€34 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия26 мая 2024Маршрут хороший для знакомства с городом. Маршрут был учтен и построен так, что бы можно было ходить с ребенком в
- IIrina7 мая 2024Очень понравилось и содержание и гид! С удовольствием рекомендуем.
- NNatalja16 апреля 2024Елена отличный гид, показала и рассказала много интересного, три часа на экскурсии пролетели незаметно. Мы остались в полном восторге от
- ИИрина20 марта 2024Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую.
- ММарина18 марта 2024Елена очень приятный человек, прекрасный экскурсовод. Три часа экскурсии просто пролетели. Это было увлекательнейшее путешествие по красивому, весеннему Будапешту.
- ИИрина21 января 2024Благодарим за прекрасную экскурсию! Елена невероятный экскурсовод!!!! Было очень интересно и весело!
- ДДарья7 января 2024Прекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историй. Слышать информацию от местного
- aanna25 августа 2023У нас была пеше-автобусная экскурсия с Еленой. Длилась 4 часа, успели проехать по всем знаковым местам, погуляли по центру, узнали
- ССветлана4 июня 2023Большое спасибо, Елене,была очень интересная и познавательная экскурсия! Очень понравилась гид Елена! Ей отдельное спасибо!
- GGreg1 июля 2019Нашим экскувсоводом была Жанна. Исключительный объём знаний по истории Венгрии и Будапешта, и умение преподнести эти знания в простой и понятной форме. Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо, Жанна. С уважением, Рая и Григорий
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Собор Матяша»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Собор Матяша" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 34 до 230 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Собор Матяша», 199 ⭐ отзывов, цены от €34. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август