Первый музей 🖼 палинки в Будапеште - новое событие в туристической жизни города. Благодаря современным технологиям и новым интерактивным решениям, посетители музея могут наглядно получить информацию об истории 📖 производства палинки, развитии технологии, культуре потребления. Палинка - это уникальный венгерский напиток, национальная гордость и источник вдохновения. Для дегустации предлагаются около 100 различных наименований палинки от 12 лучших венгерских производителей, из более 30 видов фруктов 🍎 и ягод.

Все, о чем вы узнате в музее, можно будет попробовать во время дегустации. Опытный и специально обученный персонал и сомелье палинки расскажут об особенностях и достоинствах различных видов палинки.

Помещение разделено на несколько секций: музей палинки, дегустационные залы, бар 🍹 залы имеют различную планировку и рассчитаны на различное количество гостей.

Одновременно могут обслуживаться, как индивидуальные туристы, так и группы.

Имеются дегустационные залы на: 20 / 40 / 60 / 100 чел.

Каждое событие - это особый случай, будь то собрание друзей, деловая встреча или корпоративное мероприятие. Предлагаются различные варианты расстановки мебели, предоставляется оборудование для любого мероприятия.

Дегустация сопровождается разнообразными закусками.

Широкий выбор холодных блюд из традиционных венгерских деликатесов. Можно заказать сервировку ужина из горячих блюд, шведский стол. По запросу дополнительно предлагаются вина, венгерское пиво и безалкогольные напитки.

В дополнении ко всему, в музее работает магазин, где можно купить знаменитые венгерские деликатесы: из гусиной печени, серой венгерской коровы, мангалицы, а также дизайнерские сувениры 🎁 и подарки.

Посетите единственный в своем роде дегустационный зал Palinka Experience и бар. Откройте для себя стильный ночной Будапешт.

1 пакет:

дегустация палинки (3 х 20 мл)

осмотр экспозиции музея

тарелка холодных венгерских деликатесов

подарок 30 мл Bestillo pálinka

2 пакет:

дегустация палинки (3 х 20 мл)

осмотр экспозиции музея

обед или ужин из 3-х блюд *

3 пакет:

дегустация палинки (3 х 20 мл)

осмотр экспозиции музея

обед или ужин из 3-х блюд *

живая музыка (3 музыканта: бас, альт, скрипка)

4 пакет (неорганиченное количество напитков):

продолжительность 3 часа

дегустация палинки (3 х 20 мл)

осмотр экспозиции музея

- ужин на выбор:

сервировка ужина из 4-х блюд,

ужин шведский стол,

холодных закуски из венгерских деликатесов

неограниченное количество напитков: пиво, вино 🍷, соки, минеральная вода, кофе, чай

5 пакет (неорганиченное количество напитков):

продолжительность 3 часа

дегустация палинки (3 х 20 мл)

осмотр экспозиции музея

- ужин на выбор:

сервировка ужина из 4-х блюд,

ужин шведский стол,

холодных закуски из венгерских деликатесов