Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё

Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё

Что вы увидите 🤩

  • Холлокё
  • Дворец в Гёдёллё
Деревушка Холлокё находится в Северной Венгрии. Приобрела известность этнографического музея под открытым небом. В 1987 году включена список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Название деревни переводится как «Вороний камень».
Всё Холлокё представляет собой этнографический музей, но, в отличие от других музеев такого рода, в Холлокё не прекращается обычная повседневная жизнь. Жители деревни бережно сохраняют образ жизни и народные традиции прошлых веков. Большинство зданий деревни - глинобитные дома с деревянными резными верандами. В деревне до сих пор есть народные промыслы - резьба по дереву, традиционная вышивка, гончарное дело.
Главная достопримечательность Гёдёллё - выдающийся дворцовый ансамбль XVIII века, летняя резиденция королевы Елизаветы (Сисси).
В Гёдёллё расположен один из самых известных архитектурных шедевров венгерского барокко - летняя резиденция королевы Елизаветы (Сисси). Рядом с дворцом разбит великолепный парк, носящий имя горячо любимой венгерским народом императрицы Австро-Венгрии. Осмотр дворцовой территории и покоев дворца.
Барочный театр в Гёдёллё на сегодняшний день единственный реконструированный театр в стиле барокко на территории Венгрии.
В 15 минутах ходьбы от замка Гёдёлле расположена железнодорожная станция Гёдёллё, а при ней здание Королевского зала ожидания (Királyi Váróterem).
Важно!
Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
вариант А.
депозит Спутнику
остаток наличными гиду
вариант Б.
подтверждаете заказ без депозита Спутнику
депозит фирме-организатору экскурсии
остаток наличными гиду

Цены на экскурсию

Для группы 4-7 человекДля группы 1-3 человек
Гёдёллё и Холлокё
€470
€330

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • проезд по платным автострадам
Что не входит
  • входные билеты в музеи
  • обед
Место начала и завершения
по договоренности с туристами
Важная информация
  • Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
  • Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 8 часов работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви и в случае дождя, не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.

  • Важно.

  • Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
  • Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
  • вариант А.
  • депозит Спутнику
  • остаток наличными гиду
  • вариант Б.
  • подтверждаете заказ без депозита Спутнику
  • депозит фирме-организатору экскурсии
  • остаток наличными гиду
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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ежедневно

Thermal.hungary
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