Деревушка Холлокё находится в Северной Венгрии. Приобрела известность этнографического музея под открытым небом. В 1987 году включена список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Название деревни переводится как «Вороний камень».

Всё Холлокё представляет собой этнографический музей, но, в отличие от других музеев такого рода, в Холлокё не прекращается обычная повседневная жизнь. Жители деревни бережно сохраняют образ жизни и народные традиции прошлых веков. Большинство зданий деревни - глинобитные дома с деревянными резными верандами. В деревне до сих пор есть народные промыслы - резьба по дереву, традиционная вышивка, гончарное дело.

Главная достопримечательность Гёдёллё - выдающийся дворцовый ансамбль XVIII века, летняя резиденция королевы Елизаветы (Сисси).

В Гёдёллё расположен один из самых известных архитектурных шедевров венгерского барокко - летняя резиденция королевы Елизаветы (Сисси). Рядом с дворцом разбит великолепный парк, носящий имя горячо любимой венгерским народом императрицы Австро-Венгрии. Осмотр дворцовой территории и покоев дворца.

Барочный театр в Гёдёллё на сегодняшний день единственный реконструированный театр в стиле барокко на территории Венгрии.

В 15 минутах ходьбы от замка Гёдёлле расположена железнодорожная станция Гёдёллё, а при ней здание Королевского зала ожидания (Királyi Váróterem).

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