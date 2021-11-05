1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай
Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша
«Крепостной район Будапешта делится на две части: Старый город и район Королевского дворца»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очаровательные пригороды Будапешта
Полюбоваться старинными городами Фот, Гедделе, Вац и узнать их историю с профессиональным гидом
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€290 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Насладиться романтическими пейзажами, искупаться в целебных водах и погулять по старинному городу
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€440 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVeronika5 ноября 2021Экскурсию провела Эрика, она дала очень много информации за короткое время, смогла ответить на все как исторические, так и бытовые вопросы. . Было интересно и комфортно, спасибо!
- ИИрина4 ноября 2021Экскурсию проводила гид Эрика. Был очень дождливый и холодный день, но экскурсия пролетела незаметно. Эрика прекрасный рассказчик и в конце экскурсии посоветовала куда ещё стоит сходить и где можно вкусно покушать. ) Спасибо.
- ИИрина26 октября 2021Мы были группой 9 человек (+ ребенок 1.5 года). Эрика - отличный гид, пунктуальный, знающий и внимательный. Организационная коммуникация с Ириной также прекрасная, моментальные ответы, от подтверждения экскурсии до вынужденного смещения по времени.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Старый город»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 440. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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