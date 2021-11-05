Экскурсии по Старому городу в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Будапеште на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай
Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша
«Крепостной район Будапешта делится на две части: Старый город и район Королевского дворца»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 10 чел.
Очаровательные пригороды Будапешта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Очаровательные пригороды Будапешта
Полюбоваться старинными городами Фот, Гедделе, Вац и узнать их историю с профессиональным гидом
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
290 за всё до 7 чел.
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Насладиться романтическими пейзажами, искупаться в целебных водах и погулять по старинному городу
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
440 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Veronika
    5 ноября 2021
    Сюжеты и панорамы Будайской крепости
    Экскурсию провела Эрика, она дала очень много информации за короткое время, смогла ответить на все как исторические, так и бытовые вопросы. . Было интересно и комфортно, спасибо!
  • И
    Ирина
    4 ноября 2021
    Сюжеты и панорамы Будайской крепости
    Экскурсию проводила гид Эрика. Был очень дождливый и холодный день, но экскурсия пролетела незаметно. Эрика прекрасный рассказчик и в конце экскурсии посоветовала куда ещё стоит сходить и где можно вкусно покушать. ) Спасибо.
  • И
    Ирина
    26 октября 2021
    Сюжеты и панорамы Будайской крепости
    Мы были группой 9 человек (+ ребенок 1.5 года). Эрика - отличный гид, пунктуальный, знающий и внимательный. Организационная коммуникация с Ириной также прекрасная, моментальные ответы, от подтверждения экскурсии до вынужденного смещения по времени.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Старый город»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сюжеты и панорамы Будайской крепости
  2. Очаровательные пригороды Будапешта
  3. Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 440. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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