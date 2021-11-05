V Veronika Сюжеты и панорамы Будайской крепости Экскурсию провела Эрика, она дала очень много информации за короткое время, смогла ответить на все как исторические, так и бытовые вопросы. . Было интересно и комфортно, спасибо!

И Ирина Сюжеты и панорамы Будайской крепости Экскурсию проводила гид Эрика. Был очень дождливый и холодный день, но экскурсия пролетела незаметно. Эрика прекрасный рассказчик и в конце экскурсии посоветовала куда ещё стоит сходить и где можно вкусно покушать. ) Спасибо.