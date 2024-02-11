1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды венгерского фарфора: погружение в мир керамики Будапешта
Познакомьтесь с волшебным миром венгерского фарфора на уникальной экскурсии по Будапешту, где история оживает через красоту керамики
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
€78 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Подземка, троллейбус, трамвай: экскурсия по Будапешту
Погрузитесь в историю Будапешта через его транспортную систему: от старинного метро до легендарных трамваев и троллейбусов. Увлекательное путешествие для всех
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
€225 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
€267 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 февраля 2024Экскурсия не только в историю венгерского фарфора, но и в историю Венгрии - очень живо и доступно
- ННаталья14 декабря 2018И Анна и экскурсия - великолепны. Глубокие знания, неожиданные и малоизвестные факты, интересная подача материала. Будет интересно, нескучно, впечатляюще…! Спасибо, Анна. Мы в восторге.
- ССнежана1 мая 2018Были на экскурсии 29.04.18г семьей: 2 взрослых и ребенок 7 лет. Все понравилось, гид -Анна очень эмоционально рассказывала придворные истории.
- ИИрина15 января 2018Всем доброго дня! Были в Будапеште в январе 2018 г. в составе 2 взрослыхи 2 детей, почти 8 лет и
- ВВалерий31 декабря 2016Увлекательнейшая экскурсия об истории и сегодняшнем дне Будапешта в исполнении влюблённой в своё дело, очаровательной Анны Чайковской - незабываемое событие
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Нескучные экскурсии»
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