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11 лет. Заказала две экскурсии из Москвы через Трипстер. Пришлось делать это в срочном порядке, многие дни были уже забиты и выбрала из того, что осталось. 06 января ходили на экскурсию с Анной. Поскольку на предыдущей экскурсии успели обойти только Пешт, на Буду сил не осталось у детей, то Анна повела нас сразу в Буду, где мы чудесно провели время и увидели не только основные достопримечательности, но и немного Будапешта изнутри, так сказать. Рассказчик Анна прекрасный, с хорошим чувством юмора. Всем рекомендую. Совет: узнавайте сразу и имейте в виду дополнительные расходы на экскурсии.