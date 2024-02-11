Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Будапеште на русском языке, цены от €78. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Легенды венгерского фарфора
Пешая
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды венгерского фарфора: погружение в мир керамики Будапешта
Познакомьтесь с волшебным миром венгерского фарфора на уникальной экскурсии по Будапешту, где история оживает через красоту керамики
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
78 за всё до 5 чел.
Подземка, троллейбус, трамвай
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Подземка, троллейбус, трамвай: экскурсия по Будапешту
Погрузитесь в историю Будапешта через его транспортную систему: от старинного метро до легендарных трамваев и троллейбусов. Увлекательное путешествие для всех
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
225 за всё до 5 чел.
Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
Пешая
7 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
267 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 февраля 2024
    Легенды венгерского фарфора
    Экскурсия не только в историю венгерского фарфора, но и в историю Венгрии - очень живо и доступно
  • Н
    Наталья
    14 декабря 2018
    Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
    И Анна и экскурсия - великолепны. Глубокие знания, неожиданные и малоизвестные факты, интересная подача материала. Будет интересно, нескучно, впечатляюще…! Спасибо, Анна. Мы в восторге.
  • С
    Снежана
    1 мая 2018
    Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
    Были на экскурсии 29.04.18г семьей: 2 взрослых и ребенок 7 лет. Все понравилось, гид -Анна очень эмоционально рассказывала придворные истории.
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    На улице было настоящее лето, от солнца постоянно хотелось спрятаться в тень! Очень удачно продуман поход в кафе с дегустацией пироженных. Спасибо за экскурсию.

  • И
    Ирина
    15 января 2018
    Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
    Всем доброго дня! Были в Будапеште в январе 2018 г. в составе 2 взрослыхи 2 детей, почти 8 лет и
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    11 лет. Заказала две экскурсии из Москвы через Трипстер. Пришлось делать это в срочном порядке, многие дни были уже забиты и выбрала из того, что осталось. 06 января ходили на экскурсию с Анной. Поскольку на предыдущей экскурсии успели обойти только Пешт, на Буду сил не осталось у детей, то Анна повела нас сразу в Буду, где мы чудесно провели время и увидели не только основные достопримечательности, но и немного Будапешта изнутри, так сказать. Рассказчик Анна прекрасный, с хорошим чувством юмора. Всем рекомендую. Совет: узнавайте сразу и имейте в виду дополнительные расходы на экскурсии.

  • В
    Валерий
    31 декабря 2016
    Подземка, троллейбус, трамвай
    Увлекательнейшая экскурсия об истории и сегодняшнем дне Будапешта в исполнении влюблённой в своё дело, очаровательной Анны Чайковской - незабываемое событие
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    в нашей поездке. Побывали в таких местечках, в какие просто так и не попадёшь. Узнали столько нового из истории народа и города, что теперь по возвращении только и читаем про венгров и Венгрию… Хотя в сои Пятьдесят, да и с хорошим образованием полагал, что чего-то нового сейчас уж точно не узнаю. Спасибо, Анна! Для нас теперь Будапешт - лучшая столица в Европе!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды венгерского фарфора
  2. Подземка, троллейбус, трамвай
  3. Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в августе 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 267. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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