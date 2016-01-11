4 отзыва оставили туристы

Аббатство Паннонхальма, второе по величине в мире, ждет вас! Комфортный автомобильный трансфер из Будапешта, краткий исторический экскурс, посещение базилики, крипты и библиотеки. Винодельня монастыря предложит вам дегустацию лучших вин, а панорамный ресторан - изысканный обед.
В магазине аббатства можно приобрести сувениры и продукцию монахов: вино, шоколад, лавандовое мыло и масло. Эта поездка станет незабываемым путешествием в историю и культуру Венгрии
В магазине аббатства можно приобрести сувениры и продукцию монахов: вино, шоколад, лавандовое мыло и масло. Эта поездка станет незабываемым путешествием в историю и культуру Венгрии
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле бизнес-класса
- 🏛 Посещение исторического аббатства Паннонхальма
- 📚 Уникальная библиотека и крипта
- 🍷 Дегустация вин в монастырской винодельне
- 🍽 Обед в панорамном ресторане
- 🛍 Возможность купить уникальные сувениры
Лучшее время для посещения
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Июнь, июль и август - идеальные месяцы для поездки в аббатство Паннонхальма. В это время года стоит теплая и солнечная погода, что делает путешествие комфортным и приятным. Посещение базилики, крипты и библиотеки, а также дегустация вин в помещении обеспечат уют в любую погоду. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладные дни.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Базилика аббатства
- Крипта
- Библиотека
- Винодельня
- Панорамный ресторан
Описание экскурсии
Бенедиктинское аббатство Паннонхальма построено на вершине холма св. Мартона, высотой 282 метра в 996 году. Название холма связано с преданием, что именно здесь родился святой Мартин Турский. Аббатство входит в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Что вас ожидает
- Мы посетим базилику аббатства, крипту, библиотеку, потом отправимся на винодельню где можно попробовать вкуснейшие вина, которое производят монахи.
- Дальше нас ждет обед в панорамном ресторане и посещение магазина, где вы сможете купить сувениры и продукцию монахов: вино, шоколад, лавандовое мыло и масло.
Организационные детали
- Включено: трансфер на автомобиле бизнесс-класса Будапешт (отель) — Паннонхальма — Будапешт (отель)
- Дополнительная оплата: посещение аббатства и библиотеки (8 евро); обед в ресторане (вы можете сами выбрать любой ресторан в городке Паннонхальма, либо посетить панорамный ресторан в аббатстве Viator); дегустация вин в аббатстве
- Обратите внимание: я не гид и предлагаю лишь автомобильное сопровождение и краткий экскурс в историю этих мест
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Будапеште
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20.5 часов
Провёл экскурсии для 124 туристов
Добрый день! Родился в городе на Неве, сейчас живу в Будапеште. Пишу свой блог в интернете, в котором публикую свои фотографии и отчеты о поездках в самые интересные уголки Венгрии. С удовольствием покажу Вам лучшие места этой замечательной страны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ездили в Будапешт на Новогодние праздники и было большое желание посетить аббатство. Но, к сожалению, в последний момент там сообщили, что в этот день аббатство работать не будет. Но Константин
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А
Ну что сказать) я организовывала поездку для наших клиентов в Будапешт. Экскурсия, которую провел для наших клиентов Константин, оставила неизгладимые впечатления у наших клиентов. Они были в восторге настолько, что
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Константин очень интересный человек с разносторонними увлечениями, очень приятный в общении. День получился насыщенным, а поездка - увлекательной. Он заботится о комфорте путешественников и может гибко подстроить экскурсию под индивидуальные потребности. Много знает как об истории, так и о современной жизни Венгрии. После дня, проведенного с Константином, мы начали строить планы о повторном посещении Венгрии.
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Э
Большое спасибо Константину за экскурсию.
Когда мы планировали тур в Будапешт, все гиды предлагали свои программы, и сложно было изменить их план.
Константин очень гибкий. Не смотря на наш специфический вкус, старался построить программу так, чтобы нам было удобно, не по обычному графику. Благодаря Константину мы за короткий срок увидели много интересного для нас.
Спасибо
Когда мы планировали тур в Будапешт, все гиды предлагали свои программы, и сложно было изменить их план.
Константин очень гибкий. Не смотря на наш специфический вкус, старался построить программу так, чтобы нам было удобно, не по обычному графику. Благодаря Константину мы за короткий срок увидели много интересного для нас.
Спасибо
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Е
Прекрасная экскурсия. Гид Константин очень пунктуальный и вежливый. . Комфортный автомобиль. Очень душевно рассказывал про Венгрию и ее историю. Я там была в первый раз. Очень понравилось. Благодарю от души. По пути мы еще заехали посмотреть старинный замок. Это было приятно.
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К
Костя заранее предложил различные варианты маршрута экскурсии и мы составили план в соответствии с нашими предпочтениями. Все прошло организовано, Костя рассказал все интересные факты о местах, которые мы посетили, ответил на все наши вопросы
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