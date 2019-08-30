4 отзыва оставили туристы

К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз
Термальные источники, лавандовый Тихань, курортный Балатонфюред и дегустация венгерских вин
Во время этой автомобильно-пешеходной экскурсии вы откроете для себя красоту озера Балатон, которое сами мадьяры называют не иначе как «венгерским морем». Завораживающие озерные пейзажи, термальные источники Хевиза, благоухающий лавандой Тихань и размеренная жизнь курортного Балатонфюреда, — все это лишь малая часть того, что сулит вам путешествие к крупнейшему венгерскому озеру. И конечно, без знакомства с блюдами местной кухни и дивными винами тоже не обойдется!