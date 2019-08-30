4 отзыва оставили туристы

Ездили в Будапешт на Новогодние праздники и было большое желание посетить аббатство. Но, к сожалению, в последний момент там сообщили, что в этот день аббатство работать не будет. Но Константин не растерялся и предложил нам другую, как оказалось, не менее интересную экскурсию! Мы съездили посмотрели на католическую академию с необычной архитектурой, базилику в Эстегроме, а также побывали в музее марципана. Все было безумно интересно и красиво, Константину большое спасибо!