4 отзыва оставили туристы

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Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма

Объект ЮНЕСКО в обрамлении живописной природы, винодельня монахов и обед в панорамном ресторане

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча ваш отель в Будапеште
  • Заказать экскурсию

От 250 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Константин
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Константин – Гид в Будапеште
Приглашаю вас в аббатство Паннонхальма — второе по величине в мире после монастыря Монтекассино.

Я не гид и предлагаю лишь комфортное автомобильное сопровождение и краткий экскурс в историю 📖 этих мест.

Вы посетите старинную базилику аббатства и монастырскую винодельню, а после отобедаете в панорамном ресторане.
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма

Бенедиктинское аббатство Паннонхальма построено на вершине холма св. Мартона, высотой 282 метра в 996 году. Название холма связано с преданием, что именно здесь родился святой Мартин Турский. Аббатство входит в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Что вас ожидает

  • Мы посетим базилику аббатства, крипту, библиотеку, потом отправимся на винодельню где можно попробовать вкуснейшие вина, которое производят монахи.
  • Дальше нас ждет обед в панорамном ресторане и посещение магазина, где вы сможете купить сувениры и продукцию монахов: вино, шоколад, лавандовое мыло и масло.

Организационные детали

  • Включено: трансфер на автомобиле бизнесс-класса Будапешт (отель) — Паннонхальма — Будапешт (отель)
  • Дополнительная оплата: посещение аббатства и библиотеки (8 евро); обед в ресторане (вы можете сами выбрать любой ресторан в городке Паннонхальма, либо посетить панорамный ресторан в аббатстве Viator); дегустация вин в аббатстве
  • Обратите внимание: я не гид и предлагаю лишь автомобильное сопровождение и краткий экскурс в историю этих мест
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала ваш отель в Будапеште.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Добрый день! Родился в городе на Неве, сейчас живу в Будапеште. Пишу свой блог в интернете, в котором публикую свои фотографии и отчеты о поездках в самые интересные уголки Венгрии. С удовольствием покажу Вам лучшие места этой замечательной страны!
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4 отзыва оставили туристы

30 августа 2019
Прекрасная экскурсия. Гид Константин очень пунктуальный и вежливый. . Комфортный автомобиль. Очень душевно рассказывал про Венгрию и ее историю. Я там была в первый раз. Очень понравилось. Благодарю от души. По пути мы еще заехали посмотреть старинный замок. Это было приятно.
15 мая 2019
Большое спасибо Константину за экскурсию. Когда мы планировали тур в Будапешт, все гиды предлагали свои программы, и сложно было изменить их план. Константин очень гибкий. Не смотря на наш специфический вкус, старался построить программу так, чтобы нам было удобно, не по обычному графику. Благодаря Константину мы за короткий срок увидели много интересного для нас. Спасибо
25 апреля 2018
Костя заранее предложил различные варианты маршрута экскурсии и мы составили план в соответствии с нашими предпочтениями. Все прошло организовано, Костя рассказал все интересные факты о местах, которые мы посетили, ответил на все наши вопросы
11 января 2016
Ездили в Будапешт на Новогодние праздники и было большое желание посетить аббатство. Но, к сожалению, в последний момент там сообщили, что в этот день аббатство работать не будет. Но Константин не растерялся и предложил нам другую, как оказалось, не менее интересную экскурсию! Мы съездили посмотрели на католическую академию с необычной архитектурой, базилику в Эстегроме, а также побывали в музее марципана. Все было безумно интересно и красиво, Константину большое спасибо!

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