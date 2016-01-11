4 отзыва оставили туристы

Аббатство Паннонхальма, второе по величине в мире, ждет вас! Комфортный автомобильный трансфер из Будапешта, краткий исторический экскурс, посещение базилики, крипты и библиотеки. Винодельня монастыря предложит вам дегустацию лучших вин, а панорамный ресторан - изысканный обед.



В магазине аббатства можно приобрести сувениры и продукцию монахов: вино, шоколад, лавандовое мыло и масло. Эта поездка станет незабываемым путешествием в историю и культуру Венгрии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Июнь, июль и август - идеальные месяцы для поездки в аббатство Паннонхальма. В это время года стоит теплая и солнечная погода, что делает путешествие комфортным и приятным. Посещение базилики, крипты и библиотеки, а также дегустация вин в помещении обеспечат уют в любую погоду. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладные дни.

Сейчас август — это идеальное время.