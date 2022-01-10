Достопримечательности входящие в список ЮНЕСКО в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Объекты ЮНЕСКО» в Будапеште на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
На машине
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма: комфорт и история
Индивидуальная поездка в аббатство Паннонхальма из Будапешта. Комфортный трансфер, исторический экскурс, посещение базилики и винодельни, обед в ресторане
Начало: Ваш отель в Будапеште
«Аббатство входит в список мирового наследия ЮНЕСКО»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 350 за всё до 5 чел.
Наследие ЮНЕСКО - Старейший монастырь Паннохалма и город балкончиков Дьёр
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Наследие ЮНЕСКО - Старейший монастырь Паннохалма и город балкончиков Дьёр
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
20 сен в 14:00
21 сен в 09:00
от 340 за всё до 3 чел.
Наследие ЮНЕСКО: Проспект Андраши, площадь Героев, парк Варошлигет
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Наследие ЮНЕСКО: Проспект Андраши, площадь Героев, парк Варошлигет
Начало: Пл. Героев
«Площадь Героев вместе с ее окрестностями и проспект Андраши с подземной железной дорогой «Миллениум» включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
110 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    10 января 2022
    Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
    Ну что сказать) я организовывала поездку для наших клиентов в Будапешт. Экскурсия, которую провел для наших клиентов Константин, оставила неизгладимые
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    впечатления у наших клиентов. Они были в восторге настолько, что отменили все последующие экскурсии и свое знакомство с Венгрией и Австрией продолжали уже в компании Константина. Я, как организатор, очень признательна Константину за такие невероятные впечатления и эмоции моих клиентов. Спасибо Вам огромное!

  • Я
    Яна
    31 октября 2021
    Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
    Константин очень интересный человек с разносторонними увлечениями, очень приятный в общении. День получился насыщенным, а поездка - увлекательной. Он заботится
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    о комфорте путешественников и может гибко подстроить экскурсию под индивидуальные потребности. Много знает как об истории, так и о современной жизни Венгрии. После дня, проведенного с Константином, мы начали строить планы о повторном посещении Венгрии.

  • Е
    Елена
    30 августа 2019
    Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
    Прекрасная экскурсия. Гид Константин очень пунктуальный и вежливый. . Комфортный автомобиль. Очень душевно рассказывал про Венгрию и ее историю. Я
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    там была в первый раз. Очень понравилось. Благодарю от души. По пути мы еще заехали посмотреть старинный замок. Это было приятно.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Объекты ЮНЕСКО»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
  2. Наследие ЮНЕСКО - Старейший монастырь Паннохалма и город балкончиков Дьёр
  3. Наследие ЮНЕСКО: Проспект Андраши, площадь Героев, парк Варошлигет
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Объекты ЮНЕСКО" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 350. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Объекты ЮНЕСКО», 7 ⭐ отзывов, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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