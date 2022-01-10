8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма: комфорт и история
Индивидуальная поездка в аббатство Паннонхальма из Будапешта. Комфортный трансфер, исторический экскурс, посещение базилики и винодельни, обед в ресторане
Начало: Ваш отель в Будапеште
«Аббатство входит в список мирового наследия ЮНЕСКО»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €350 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Наследие ЮНЕСКО - Старейший монастырь Паннохалма и город балкончиков Дьёр
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
20 сен в 14:00
21 сен в 09:00
от €340 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Наследие ЮНЕСКО: Проспект Андраши, площадь Героев, парк Варошлигет
Начало: Пл. Героев
«Площадь Героев вместе с ее окрестностями и проспект Андраши с подземной железной дорогой «Миллениум» включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра10 января 2022Ну что сказать) я организовывала поездку для наших клиентов в Будапешт. Экскурсия, которую провел для наших клиентов Константин, оставила неизгладимые
- ЯЯна31 октября 2021Константин очень интересный человек с разносторонними увлечениями, очень приятный в общении. День получился насыщенным, а поездка - увлекательной. Он заботится
- ЕЕлена30 августа 2019Прекрасная экскурсия. Гид Константин очень пунктуальный и вежливый. . Комфортный автомобиль. Очень душевно рассказывал про Венгрию и ее историю. Я
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Объекты ЮНЕСКО»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Объекты ЮНЕСКО" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 350. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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