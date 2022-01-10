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впечатления у наших клиентов. Они были в восторге настолько, что отменили все последующие экскурсии и свое знакомство с Венгрией и Австрией продолжали уже в компании Константина. Я, как организатор, очень признательна Константину за такие невероятные впечатления и эмоции моих клиентов. Спасибо Вам огромное!