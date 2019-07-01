31 отзыв оставили туристы

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Главное в Будапеште за 4 часа

Осмотреть город на автобусно-пешеходной экскурсии и полюбоваться видом с лучших панорамных площадок

4.2
31 отзыв
Ирина
Ирина – экскурсионное агентство из Будапешта
Эта экскурсия ⛳ для тех, кто впервые в городе и хочет поскорее перейти с ним на «ты».

На комфортабельном автобусе 🚌 вы объедете центр города, а во время остановок сможете поближе увидеть его улицы и прекрасные дома.

Вы услышите об образовании Венгрии и её роли в истории 📖 Европы, о династиях королей и знаменитых жителях Будапешта.

А на смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом и разглядите город 🏙️ с разных ракурсов.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €15 за человека

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Главное в Будапеште за 4 часа
Главное в Будапеште за 4 часа

Что вас ожидает

Уголок природы в центре мегаполиса
Во время остановки на площади Героев вы рассмотрите скульптуры ансамбля и узнаете, кому они посвящены. Мы прогуляемся по парку Варошлигет — это городская роща, где растет около 7 тысяч деревьев, среди которых встречаются редкие виды. В парке 🌳 находится знаменитая купальня Сечени: комплекс бассейнов и ванн с термальной водой. А на берегу одного из озер возвышается сказочный замок Вайдахуньяд — эклектичная постройка, сочетающая элементы 21 знаменитых сооружений Венгрии.

Город с высоты птичьего полета
Мы отправимся в центр Будапешта и увидим величественный Королевский дворец — вы поймете, как трансформировался его облик с 13-го века. Здесь же находятся собор Матяша в стиле поздней готики и белоснежный Рыбацкий бастион. А на смотровой площадке на горе Геллерт вы полюбуетесь панорамой на город 🏙️, посмотрите на мосты, соединяющие Буду, Пешт и Обуду, и услышите историю 📖 их объединения.

Охватить всё разом
Помимо тех достопримечательностей 🏛️, с которыми вы познакомитесь во время остановок на нашей экскурсии 🧭, вам встретятся:

  • здание парламента — самое длинное здание в Венгрии, на возведение которого ушло 17 лет,
  • Оперный театр, который входит в десятку красивейших театров мира,
  • проспект Андраши — главная артерия столицы ⭐️,
  • Крепостная гора — место, где была основана Буда,
  • а также крупнейшая в Европе синагога, Венгерская национальная галерея, Мемориал жертвам Холокоста, купальня Геллерт и другие знаковые места.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Питание не входит в стоимость экскурсии.
  • Для детей от 2 до 11 лет стоимость экскурсии — 10 €. Чтобы воспользоваться скидкой, пожалуйста, напишите нам, будут ли с вами дети, и дождитесь, пока мы пересчитаем стоимость.
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • Обратите внимание: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Начало и место завершения
🚩 напротив отеля Ритц Карлтон
Главное в Будапеште за 4 часа
Главное в Будапеште за 4 часа
Главное в Будапеште за 4 часа
Главное в Будапеште за 4 часа
Главное в Будапеште за 4 часа
Главное в Будапеште за 4 часа
Главное в Будапеште за 4 часа
Главное в Будапеште за 4 часа
Главное в Будапеште за 4 часа
Главное в Будапеште за 4 часа
Главное в Будапеште за 4 часа
Главное в Будапеште за 4 часа

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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31 отзыв оставили туристы

1 июля 2019
Нашим экскувсоводом была Жанна. Исключительный объём знаний по истории Венгрии и Будапешта, и умение преподнести эти знания в простой и понятной форме. Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо, Жанна. С уважением, Рая и Григорий
29 мая 2019
Очень хорошо что экскурсия автобусно пешеходная. Очень много достопримечательностей увидели за 4 часа. За эти деньги лучше не найти. Единственный минус - нет наушников, только микрофон и колонка у гида. В местах скопления туристических групп слышно не очень
17 мая 2019
Экскурсия понравилась по организации и содержанию. Экскурсовод грамотно и интересно провела экскурсию. Мы были на экскурсии в первый день прибывания и остались очень довольны. Для тех, кто первый раз в Будапеште, эта экскурсия значительно облегчает дальнейшее знакомство с городом.
23 апреля 2019
ПРекрасная экскурсия, но.. нас был полный автобус... много народу, и на улице не слышно было ничего! Гид старался говорить громко со звуковой колонкой, но этого было мало... Другие экскурсионные группы ходят организованно с наушниками.. а мы толпой наседали на экскурсовода... Очень неудобно!
13 апреля 2019
Спасибо большое за прекрасную экскурсию. Успели осмотреть все главные достопримечательности Будапешта, отличный маршрут и прекрасные виды. Отдельное спасибо гиду Анжеле, которая очень интересно рассказывала, с радостью отвечала на миллион наших вопросов и сделала огромное количество веселых фотографий нашей компании:) в следующий раз обязательно обратимся только к вам:)
9 апреля 2019
Комментарии гида в Пеште опаздывали за движением автобуса. Рассказ гида должен быть артистичным, что бы заинтересовать триста ( чтобы слушали не открывались). Для языковых групп, экскурсовод должен быть носителем языка. А так нормальная экскурсия.
6 апреля 2019
Очень хорошее соотношение цена/качество. Для первого знакомства с городом - лучший вариант. Экскурсия длилась 5 часов вместо заявленных 4-х) Единственный минус - для экскурсии, на которой 42 человека - хороший микрофон гида - обязательное условие! Увы, часть экскурсии гид был без микрофона, часть с микрофоном, но сильно лучше от этого не стало( Рассказ был интересный, очень хотелось послушать, но после 3 часов, лично я, больше не могла прикладывать усилия, чтобы что-то слышать, и для меня рассказ закончился.. Просто смотрела по сторонам) Но я в Будапеште не первый, и не второй раз и это было не критично, а тем, кто впервые, скорее всего будет более обидно. Я бы согласилась заплатить не 15, а допустим, 20 евро, но чтобы была нормальная возможность слышать. А послушать было что) В любом случае - рекомендую.
6 апреля 2019
Спасибо команде Трипстера! Экскурсия действительно полная по своему содержанию! Все достопримечательности сразу. После нее появляется четкое понимание, куда обязательно нужно вернуться, а что уже отметить галочкой "пройдено". Нашу группу вел Андрей - ему отдельное спасибо и за информацию, и за нестандартный подход к ней. Слушать было легко и интересно. Организация тоже на высоком уровне. Спасибо за Будапешт!
5 апреля 2019
Ключевое слово в данной экскурсии ОБЗОРНАЯ. Информации дают очень мало. Подходит для первого знакомства с городом.
5 апреля 2019
Отличная экскурсия, обязательно её надо посетить в первые дни. Очень интересная, сложилось общее впечатление и помогает сориентироваться в городе. Нет наушников, но все было хорошо слышно, так что это не проблема.
4 апреля 2019
Мы были в Будапеште первый раз. И что бы просто не гулять по городу, решили посмотреть на основные достопримечательности с компанией Трипстер. Нам понравился рассказ гида, он смог нас заинтересовать объектами посещения. Ну а сами мы уже вернулись в более интересные нам места, для лучшего изучения. Спасибо.
3 апреля 2019
От экскурсии по Будапешту осталось двойственное впечатление. Отличный маршрут, мы составили для себя, что надо посмотреть еще раз. Экскурсовод знающий, но слышно его было только в автобусе. Микрофон на улице работал плохо, группа большая. Переспрашивали, отвлекали его, потом просто ходили хвостиком. Вот такие впечатления)
3 апреля 2019
В отношении экскурсии. Задачи, которые перед ней ставились, были достигнуты. Получено общее представление об архитектуре, строении и ландшафте города. Хороший задел для дальнейшего самостоятельного изучения. Информацию гид давала довольно полно, но несколько академично, без "огонька")) 4+
1 апреля 2019
Сама экскурсия и маршрут довольно хороши. Экскурсовод Жанна не понравилась своей надменностью. Часть достопримечательностей было исключено из первоначального варианта экскурсии.
31 марта 2019
Очень хороший экскурсовод Андрей. Рассказывает интересно, с юмором и легко. Есть время пофотографировать. Маршрут отличный.
Ещё 16 отзывов

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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