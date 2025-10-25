31 отзыв оставили туристы

Эта экскурсия для тех, кто впервые в городе и хочет поскорее перейти с ним на «ты».На комфортабельном микроавтобусе вы объедете центр города, а во время остановок сможете поближе увидеть его

улицы и прекрасные дома. Вы услышите об образовании Венгрии и её роли в истории Европы, о династиях королей и знаменитых жителях Будапешта. А на смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом и разглядите город с разных ракурсов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Уголок природы в центре мегаполиса

Во время остановки на площади Героев вы рассмотрите скульптуры ансамбля и узнаете, кому они посвящены. Мы прогуляемся по парку Варошлигет — это городская роща, где растет около 7 тысяч деревьев, среди которых встречаются редкие виды. В парке находится знаменитая купальня Сечени: комплекс бассейнов и ванн с термальной водой. А на берегу одного из озер возвышается сказочный замок Вайдахуньяд — эклектичная постройка, сочетающая элементы 21 знаменитых сооружений Венгрии.

Город с высоты птичьего полета

Мы отправимся в центр Будапешта и увидим величественный Королевский дворец — вы поймете, как трансформировался его облик с 13-го века. Здесь же находятся собор Матяша в стиле поздней готики и белоснежный Рыбацкий бастион. А на смотровой площадке на горе Геллерт вы полюбуетесь панорамой на город, посмотрите на мосты, соединяющие Буду, Пешт и Обуду, и услышите историю их объединения.

Охватить всё разом

Помимо тех достопримечательностей, с которыми вы познакомитесь во время остановок на нашей экскурсии, вам встретятся:

здание парламента — самое длинное здание в Венгрии, на возведение которого ушло 17 лет,

Оперный театр, который входит в десятку красивейших театров мира,

проспект Андраши — главная артерия столицы,

Крепостная гора — место, где была основана Буда,

а также крупнейшая в Европе синагога, Венгерская национальная галерея, Мемориал жертвам Холокоста, купальня Геллерт и другие знаковые места.

Организационные детали