31 отзыв оставили туристы

Осмотреть город на автобусно-пешеходной экскурсии и полюбоваться видом с лучших панорамных площадок
Эта экскурсия для тех, кто впервые в городе и хочет поскорее перейти с ним на «ты».
На комфортабельном микроавтобусе вы объедете центр города, а во время остановок сможете поближе увидеть его читать дальшеуменьшить
улицы и прекрасные дома.
Вы услышите об образовании Венгрии и её роли в истории Европы, о династиях королей и знаменитых жителях Будапешта. А на смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом и разглядите город с разных ракурсов.
Во время остановки на площади Героев вы рассмотрите скульптуры ансамбля и узнаете, кому они посвящены. Мы прогуляемся по парку Варошлигет — это городская роща, где растет около 7 тысяч деревьев, среди которых встречаются редкие виды. В парке находится знаменитая купальня Сечени: комплекс бассейнов и ванн с термальной водой. А на берегу одного из озер возвышается сказочный замок Вайдахуньяд — эклектичная постройка, сочетающая элементы 21 знаменитых сооружений Венгрии.
Город с высоты птичьего полета
Мы отправимся в центр Будапешта и увидим величественный Королевский дворец — вы поймете, как трансформировался его облик с 13-го века. Здесь же находятся собор Матяша в стиле поздней готики и белоснежный Рыбацкий бастион. А на смотровой площадке на горе Геллерт вы полюбуетесь панорамой на город, посмотрите на мосты, соединяющие Буду, Пешт и Обуду, и услышите историю их объединения.
Охватить всё разом
Помимо тех достопримечательностей, с которыми вы познакомитесь во время остановок на нашей экскурсии, вам встретятся:
здание парламента — самое длинное здание в Венгрии, на возведение которого ушло 17 лет,
Оперный театр, который входит в десятку красивейших театров мира,
проспект Андраши — главная артерия столицы,
Крепостная гора — место, где была основана Буда,
а также крупнейшая в Европе синагога, Венгерская национальная галерея, Мемориал жертвам Холокоста, купальня Геллерт и другие знаковые места.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном местном микроавтобусе Opel Vivaro, Ford Transit или аналогичном
Экскурсия обзорная, без посещения музеев
Мы заедем за вами к месту проживания в Будапеште, а после экскурсии отвезем обратно. Можно закончить экскурсию в центре Будапешта, если вы захотите продолжить прогулку самостоятельно.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Питание не входит в стоимость экскурсии
Обратите внимание: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7620 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елизавета
Отличная прекрасная обзорная экскурсия по Будапешту! Очень интересно, посмотрели туристические места, узнали много нового! Спасибо гиду Лидии!!! ❤️
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Elena
Очень хорошее соотношение цена/качество. Для первого знакомства с городом - лучший вариант. Экскурсия длилась 5 часов вместо заявленных 4-х) Единственный минус - для экскурсии, на которой 42 человека - хороший читать дальшеуменьшить
микрофон гида - обязательное условие! Увы, часть экскурсии гид был без микрофона, часть с микрофоном, но сильно лучше от этого не стало(Рассказ был интересный, очень хотелось послушать, но после 3 часов, лично я, больше не могла прикладывать усилия, чтобы что-то слышать, и для меня рассказ закончился. . Просто смотрела по сторонам) Но я в Будапеште не первый, и не второй раз и это было не критично, а тем, кто впервые, скорее всего будет более обидно. Я бы согласилась заплатить не 15, а допустим, 20 евро, но чтобы была нормальная возможность слышать. А послушать было что) В любом случае - рекомендую.
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Н
Неля
Спасибо, отличная экскурсия для первого посещения Будапешта! Экскурсовод Юрий очень интересно и с душою рассказывал о достопримечательностях Будапешта и истории Венгрии. Постоянно держал нас в хорошем туристическом тонусе, несмотря на читать дальшеуменьшить
холодную погоду в этот день. Отличная подача материала, многие факты и даты остались в памяти. Надеюсь, что на долго:) Рекомендую посетить данную экскурсию в один из первых дней своего прибывания в Будапеште. Материал, полученный на экскурсии, поможет Вам составить свой дальнейший персональный экскурсионный маршрут. Спасибо организаторам!
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Л
Любовь
Хорошо организованная экскурсия. А интерксная или нет будет зависеть от гида.
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М
Марина
Спасибо команде Трипстера! Экскурсия действительно полная по своему содержанию! Все достопримечательности сразу. После нее появляется четкое понимание, куда обязательно нужно вернуться, а что уже отметить галочкой "пройдено". Нашу группу вел Андрей - ему отдельное спасибо и за информацию, и за нестандартный подход к ней. Слушать было легко и интересно. Организация тоже на высоком уровне. Спасибо за Будапешт!
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Елена
Спасибо большое за прекрасную экскурсию. Успели осмотреть все главные достопримечательности Будапешта, отличный маршрут и прекрасные виды. Отдельное спасибо гиду Анжеле, которая очень интересно рассказывала, с радостью отвечала на миллион наших вопросов и сделала огромное количество веселых фотографий нашей компании:) в следующий раз обязательно обратимся только к вам:)
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