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N Natalia Экскурсия в Излучину Дуная получилась просто замечательной! Особенно запомнился обед и яркое шоу с рыцарским турниром — было очень атмосферно и интересно.



Отдельное спасибо Игорю за увлекательную экскурсию: всё было подано живо, с интересными фактами и вниманием к деталям. Благодаря ему поездка стала по-настоящему насыщенной и запоминающейся.



С удовольствием рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олеся Одна из лучших экскурсий на которых была!!! Гидом был Игорь, который наверное знает про Венгрию все. После таких экскурсий страна кажется не вероятной и хочется сюда вернуться снова и снова ❤️ огромное спасибо за этот прекрасный день! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

E Elena Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

M Mukovina Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

M Mukovina Вам был полезен этот отзыв? Да Нет