Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром

Приглашаем вас в путешествие, где вы погрузитесь в славное прошлое страны, узнав ее исторические...

Приглашаем вас в путешествие, где вы погрузитесь в славное прошлое страны, узнав ее исторические столицы.

Проникнетесь духом Венгрии ХV века, став участником средневекового пиршества в ресторане с атмосферой эпохи ренессанса.

Пройдетесь по старинным улочкам необычайно популярного туристического центра, с его неповторимой атмосферой, историей и архитектурой.

Посетите знаменитый музей Марципанов и множество других удивительных мест.
Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром

Что вы увидите 🤩

  • Эстергом
  • Вишеград
  • Сентендре
  • Базилику
  • башню Соломона
  • музей Марципанов

Мы посетим города:

  • Эстергом. Здесь мы посетим Базилику — самый большой кафедральный католический храм в Венгрии, в крипте которого похоронены многие видные религиозные деятели страны,
  • Вишеград. В бывшей королевской резиденции вы увидите башню Соломона. В ней, по легенде, был заключен граф Влад Цепеш (Дракула).
  • Сентендре. В этом необычайно популярном туристическом центре со старинными улочками царит неповторимая атмосфера. Здесь мы посетим знаменитый музей Марципанов, где вы непременно захотите их попробовать!
  • А также вы проникнетесь духом Венгрии ХV века, став участником средневекового пиршества в ресторане с атмосферой эпохи ренессанса.

Важно знать:

    При отсутствии рыцарского турнира, его заменяют на посещение Вышеградской крепости

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-10 человек
    Взрослый 12+
    €70
    Детский до 12 лет
    €55

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    • Обед
    • Рыцарский турнир
    • Билеты в Базилику Эстергома
    Что не входит
    • Личные расходы
    Место начала и завершения
    Большая Синагога, площадь перед центральным входом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По субботам в 08:30
    Экскурсия длится около 11 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По субботам в 08:30

    GastroPlusTour
    GastroPlusTour
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

    👥Групповые🏡Выездные🍤Гастрономические#Домбай

    Еще несколько похожих предложений в Будапеште

    Путешествие по излучине Дуная
    4.4
    48
    10ч
    55
    за 1 чел.
    Путешествие по излучине Дуная
    Групповая экскурсия в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
    в понедельник и субботу в 07:30
    Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
    10ч
    66
    за 1 чел.
    Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
    Вереница маленьких городков вдоль излучины Дуная предлагает гостям удивительное сочетание истории,...
    понедельник, суббота
    Экскурсия в Излучину Дуная
    Индивидуальная экскурсия
    4
    5
    140
    за 1-4 чел.
    Экскурсия в Излучину Дуная
    Приглашаю вас в Сентендре - город художников, скульпторов и музеев
    По договоренности с гидом
    Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград
    4.5
    188
    60
    за 1 чел.
    Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград
    Уже увидели все достопримечательности Будапешта и изучили его улицы
    Пн., ср., сб
    Сердце Венгрии или путешествие по излучине Дуная
    Индивидуальная экскурсия
    180
    за 1-8 чел.
    Сердце Венгрии или путешествие по излучине Дуная
    Если проложить наш маршрут на карте, то мы увидим форму сердца
    Каждый день
    Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    19
    298
    за 1-4 чел.
    Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
    Встретиться с северовенгерским колоритом в трех проявлениях и дополнить знания об истории страны
    Экскурсия в Вену (индивидуальная)
    Индивидуальная экскурсия
    12ч
    480
    за 1-7 чел.
    Экскурсия в Вену (индивидуальная)
    Приглашаю вас отправится в увлекательное путешествие в культурную столицу европы - Вену
    По договоренности
    Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»
    4.9
    11
    1ч 30м
    27
    за 1 чел.
    Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»
    Спектакль-экскурсия подходит для взрослых и детей в возрасте от 6 лет
    каждый день в 17.00
    Эгер и Мишкольцтапольца: экскурсия по термальным купальням в пещерах
    4.6
    42
    12ч
    65
    за 1 чел.
    Эгер и Мишкольцтапольца: экскурсия по термальным купальням в пещерах
    В этом путешествии вы посетите единственную в Европе пещерную купальню Мишкольц-Тапольца
    Пятница в 08:00
    Экскурсия по Будапешту
    Индивидуальная экскурсия
    5
    15
    3ч 30м
    150
    за 1-5 чел.
    Очень популярно сейчас
    Экскурсия по Будапешту
    В рамках нашего небольшого путешествия вы увидите символы Будапешта, о которых читали в...
    По договоренности с гидом
    Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
    Индивидуальный трансфер
    200
    за 1-7 чел.
    Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
    Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов и хочет...
    ежедневно, в любое время
    Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
    Индивидуальный трансфер
    280
    за 1-5 чел.
    Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
    Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов и хочет...
    ежедневно, в любое время

    GastroPlusTour проводит ещё 9 экскурсий

    Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
    2ч 30м
    15
    за 1 чел.
    Очень популярно сейчас
    Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
    Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше всего начать с Будайского или,...
    По вторникам в 10:00
    Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
    20
    за 1 чел.
    Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
    Столица Венгрии разделена рекой Дунай на две части: Буда и Пешт
    По понедельникам и четвергам в 09:00
    Прогулка на кораблике по Дунаю с ужином
    2ч 30м
    75
    за 1 чел.
    Прогулка на кораблике по Дунаю с ужином
    Насладитесь ужином и вечерними огнями Буды и Пешта с палубы панорамного корабля
    пятница в 19:00
    Экскурсия в Гёдёллё, по следам Сисси
    50
    за 1 чел.
    Экскурсия в Гёдёллё, по следам Сисси
    Всего в 30-ти минутах езды от Будапешта, в живописной холмистой местности находится один из самых...
    По пятницам в 09:30
    Экскурсия в Сентэндре с дегустацией вин
    50
    за 1 чел.
    Экскурсия в Сентэндре с дегустацией вин
    Сентэндре - очаровательный городок, один из самых популярных туристических центров страны,...
    По вторникам в 14:00
    Экскурсия на озеро Хевиз-Кестхей
    10ч
    70
    за 1 чел.
    Экскурсия на озеро Хевиз-Кестхей
    Хевиз - старейший и самый известный термальный курорт Венгрии, возникший благодаря уникальному...
    По четвергам в 08:00
    Экскурсия в Эгер и Эгерсалок
    12ч
    70
    за 1 чел.
    Экскурсия в Эгер и Эгерсалок
    Город Эгер знаменит своими барочными архитектурными памятниками, сортами вин, аналогов которых нет...
    По средам в 08:00
    "Вечерний Будапешт" - прогулка на кораблике "Легенда" по Дунаю
    20
    за 1 чел.
    "Вечерний Будапешт" - прогулка на кораблике "Легенда" по Дунаю
    Будапешт прекрасен и днем, но ночью он превращается во что-то сказочное и этим волшебством мы хотим...
    вторник и воскресенье в 19:30
    Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
    2ч 30м
    15
    за 1 чел.
    Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
    Если вы уже успели познакомиться с более древней западной частью столицы Венгрии - Буда, предлагаем...
    По пятницам в 14:00
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Будапеште
    🇭🇺