Мы посетим города:
- Эстергом. Здесь мы посетим Базилику — самый большой кафедральный католический храм в Венгрии, в крипте которого похоронены многие видные религиозные деятели страны,
- Вишеград. В бывшей королевской резиденции вы увидите башню Соломона. В ней, по легенде, был заключен граф Влад Цепеш (Дракула).
- Сентендре. В этом необычайно популярном туристическом центре со старинными улочками царит неповторимая атмосфера. Здесь мы посетим знаменитый музей Марципанов, где вы непременно захотите их попробовать!
- А также вы проникнетесь духом Венгрии ХV века, став участником средневекового пиршества в ресторане с атмосферой эпохи ренессанса.
Важно знать:
При отсутствии рыцарского турнира, его заменяют на посещение Вышеградской крепости