Какой была Венгрия еще несколько веков назад? Предлагаем вам отправиться в путешествие по средневековой Венгрии! Вы прогуляетесь по старинным улочкам и познакомитесь с историей Венгрии, посетите королевскую резиденцию и узнаете все о марципане в Музее марципанов. Путешествие в средневековье будет неполным без посещения рыцарского турнира!
Описание экскурсии
Мы посетим города:
- Эстергом. Здесь мы посетим Базилику — самый большой кафедральный католический храм в Венгрии, в крипте которого похоронены многие видные религиозные деятели страны, • Вишеград. В бывшей королевской резиденции вы увидите башню Соломона. В ней, по легенде, был заключен граф Влад Цепеш (Дракула).
- Сентендре. В этом необычайно популярном туристическом центре со старинными улочками царит неповторимая атмосфера. Здесь мы посетим знаменитый музей Марципанов, где вы непременно захотите их попробовать! А также вы проникнетесь духом Венгрии ХV века, став участником средневекового пиршества в ресторане с атмосферой эпохи ренессанса. Важно знать: При отсутствии рыцарского турнира, его заменяют на посещение Вышеградской крепости Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы из 6 человек.
По субботам в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эстергом
- Вишеград
- Сентендре
- Базилику
- Башню Соломона
- Музей Марципанов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед
- Рыцарский турнир
Что не входит в цену
- Билеты в Базилику Эстергома
- Билеты в Музей Марципанов
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится при наборе группы из 6 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Экскурсия в Излучину Дуная получилась просто замечательной! Особенно запомнился обед и яркое шоу с рыцарским турниром — было очень атмосферно и интересно.
Отдельное спасибо Игорю за увлекательную экскурсию: всё было подано живо, с интересными фактами и вниманием к деталям. Благодаря ему поездка стала по-настоящему насыщенной и запоминающейся.
С удовольствием рекомендую!
Отдельное спасибо Игорю за увлекательную экскурсию: всё было подано живо, с интересными фактами и вниманием к деталям. Благодаря ему поездка стала по-настоящему насыщенной и запоминающейся.
С удовольствием рекомендую!
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О
Одна из лучших экскурсий на которых была!!! Гидом был Игорь, который наверное знает про Венгрию все. После таких экскурсий страна кажется не вероятной и хочется сюда вернуться снова и снова ❤️ огромное спасибо за этот прекрасный день!
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E
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M
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M
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Н
Не понравилась вообще. Ехали вдоль Дуная-а где излучина так никто и не понял. А после обеда с вином всем уже стало и не интересно. Я так и не поняла с какой целью мы приезжали в последний городок-название не помню,городок ничем не примечателен, выделили почти 2часа на шопинг в магазинчиках сомнительного качества. Ну,и,конечно,70€/чел такая экскурсия не стоит точно.
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