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Еврейский Будапешт

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
В центре Будапешта на краю бывшего исторического центра Пешта находится территория с узенькими улочками в форме треугольника.

С этим районом связаны самые хорошие и самые печальные эпохи Будапештской еврейской общины: бурный расцвет, строительство прекрасных синагог с середины XIX столетия, и пришедшее в ХХ столетии нацистское преследование и создание гетто.

Мы увидим прекрасные дома в стиле классицизма, романтизма, эклектики, сецессионизма с внутренними двориками и садами и самую большую синагогу Европы на улице Дохань.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €80 за экскурсию

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Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт

Что вы увидите

  • Еврейский Музей
  • Парк Рауля Валленберга
  • Дерево Жизни
  • Храм Героев
  • Памятник Карлу Лутцу
  • Ортодоксальная синагога на улице Казинци
  • Синагога на улице Себастиана Румбаха
  • Синагога на улице Пала Вашвари
В центре Будапешта, на краю бывшего исторического центра Пешта находится територия с узенькими улочками в форме треугольника, обрамленная оживленными улицами. С этим районом связаны самые хорошие и вместе с тем самые печальные эпохи Будапештской еврейской общины: бурный расцвет, строительство прекрасных синагог с середины XIX столетия, и пришедшее в ХХ столетии преследование с кульминацией — созданием гетто.

Прогуливаясь по кварталу, увидим прекрасные дома в стиле классицизма, романтизма, эклектики, сецесионизма, с внутренними двориками и садами и еще много, много интересного. Предлагаем посетить этот неимоверно колоритный квартал Будапешта, где в ходе пешеходной экскурсии 🧭 осмотрим:

  • самую большую синагогу Европы — синагогу на улице Дохань.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • входной билет в Синагогу
  • билеты в музеи
Начало
🚩 Большая Синагога - Budapest, Dohány u. 2, 1074
Место завершения
🏁 по договоренности
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Thermal. hungary
Thermal. hungary
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