В центре Будапешта, на краю бывшего исторического центра Пешта находится територия с узенькими улочками в форме треугольника, обрамленная оживленными улицами. С этим районом связаны самые хорошие и вместе с тем самые печальные эпохи Будапештской еврейской общины: бурный расцвет, строительство прекрасных синагог с середины XIX столетия, и пришедшее в ХХ столетии преследование с кульминацией — созданием гетто.
Прогуливаясь по кварталу, увидим прекрасные дома в стиле классицизма, романтизма, эклектики, сецесионизма, с внутренними двориками и садами и еще много, много интересного. Предлагаем посетить этот неимоверно колоритный квартал Будапешта, где в ходе пешеходной экскурсии 🧭 осмотрим:
самую большую синагогу Европы — синагогу на улице Дохань.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
входной билет в Синагогу
билеты в музеи
Начало
🚩 Большая Синагога - Budapest, Dohány u. 2, 1074
Место завершения
🏁 по договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.