Thermal. hungary – Гид из Будапешта

В центре Будапешта на краю бывшего исторического центра Пешта находится территория с узенькими улочками в форме треугольника.



С этим районом связаны самые хорошие и самые печальные эпохи Будапештской еврейской общины: бурный расцвет, строительство прекрасных синагог с середины XIX столетия, и пришедшее в ХХ столетии нацистское преследование и создание гетто.



Мы увидим прекрасные дома в стиле классицизма, романтизма, эклектики, сецессионизма с внутренними двориками и садами и самую большую синагогу Европы на улице Дохань.