Что вас ждет?

В центре Пешта находится территория с узенькими улочками в форме треугольника. С этим районом связаны самые радостные и вместе с тем самые печальные страницы жизни будапештской еврейской общины: бурный расцвет, строительство прекрасных синагог с середины XIX столетия, и пришедшее в ХХ столетии преследование с кульминацией — созданием гетто. Квартал является основной «сценой» истории будапештского еврейства.

Вы увидите наиболее значимые достопримечательности истории венгерских евреев. Неимоверно колоритный квартал Будапешта: прекрасные дома в стиле классицизма, романтизма, эклектики, сецесионизма, с внутренними двориками и садами и еще много, много интересного.

Вокруг синагог – прекрасный в своем живописном запустении еврейский квартал. Многие роскошные некогда, здания покрыты трещинами, но все равно смотрятся красиво. Самая шумная ночная жизнь, самые благопристойные субботы, кошерные рестораны и лавки. В квартале есть несколько знаменитых кошерных ресторанов. Питание в стоимость не входит.

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