Над городом - Еврейский Будапешт

В центре Пешта находится территория с узенькими улочками в форме треугольника

В центре Пешта находится территория с узенькими улочками в форме треугольника.

С этим районом связаны самые радостные и вместе с тем самые печальные страницы жизни будапештской еврейской общины: бурный расцвет, строительство прекрасных синагог с середины XIX столетия, и пришедшее в ХХ столетии преследование с кульминацией — созданием гетто.

Квартал является основной «сценой» истории будапештского еврейства.
Над городом - Еврейский Будапешт
Над городом - Еврейский Будапешт
Над городом - Еврейский Будапешт
Над городом - Еврейский Будапешт
Над городом - Еврейский Будапешт
Над городом - Еврейский Будапешт
Над городом - Еврейский Будапешт
Над городом - Еврейский Будапешт
Над городом - Еврейский Будапешт
Над городом - Еврейский Будапешт
Над городом - Еврейский Будапешт
Над городом - Еврейский Будапешт

Что вы увидите 🤩

  • Большая Синагога в Будапеште
  • Еврейский музей Будапешта
  • Церковь героев
  • Синагога на улице Себастиана Румбаха
  • Парк Рауля Валленберга
  • Дерево Жизни
  • еврейский квартал
  • Gozsdu Udvar
  • синагога на улице Казинци
  • кафе-театр Спиноза
Что вас ждет?
В центре Пешта находится территория с узенькими улочками в форме треугольника. С этим районом связаны самые радостные и вместе с тем самые печальные страницы жизни будапештской еврейской общины: бурный расцвет, строительство прекрасных синагог с середины XIX столетия, и пришедшее в ХХ столетии преследование с кульминацией — созданием гетто. Квартал является основной «сценой» истории будапештского еврейства.
Вы увидите наиболее значимые достопримечательности истории венгерских евреев. Неимоверно колоритный квартал Будапешта: прекрасные дома в стиле классицизма, романтизма, эклектики, сецесионизма, с внутренними двориками и садами и еще много, много интересного.
Вокруг синагог – прекрасный в своем живописном запустении еврейский квартал. Многие роскошные некогда, здания покрыты трещинами, но все равно смотрятся красиво. Самая шумная ночная жизнь, самые благопристойные субботы, кошерные рестораны и лавки. В квартале есть несколько знаменитых кошерных ресторанов. Питание в стоимость не входит.
Важно!
Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
вариант А.
депозит Спутнику
остаток наличными гиду
вариант Б.
подтверждаете заказ без депозита Спутнику
депозит фирме-организатору экскурсии
остаток наличными гиду

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
"Над городом" - Еврейский Будапешт
€85

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входной билет в синагогу
Где начинаем и завершаем
Начало: у входа в Большую Синагогу на улице Дохань
Завершение: по договоренности с туристами
Важная информация
  • Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
  • Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 2 часа работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви и в случае дождя, не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.

  • Важно.

  • Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
  • Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
  • вариант А.
  • депозит Спутнику
  • остаток наличными гиду
  • вариант Б.
  • подтверждаете заказ без депозита Спутнику
  • депозит фирме-организатору экскурсии
  • остаток наличными гиду
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 09:00 до 16:00, кроме субботы
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно с 09:00 до 16:00, кроме субботы

Thermal.hungary
Thermal.hungary
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