Дунай разделяет Будапешт на две части: холмистую Буду и равнинный Пешт. Цепной мост ведёт в Буду, где вас ждут Будайская крепость и Королевский дворец. Рыбацкий бастион подарит захватывающие виды на
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Будайскую крепость
- 🌉 Насладиться видами Дуная
- 🏛 Посетить Королевский дворец
- 📸 Полюбоваться панорамой Пешта
- 🕌 Узнать о соборе Матьяша
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Будайская крепость
- Королевский дворец
- Рыбацкий бастион
- Резиденция президента
- Резиденция премьер-министра
- Собор Матьяша
- Старый фуникулёр
- Старейшая кофейня Буды
Описание экскурсии
- Раскроем тайны Будайской крепости и Королевского дворца.
- Насладимся чудесным видами Дуная с Рыбацкого бастиона.
- Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасная панорама Пешта со зданием Парламента.
- Рассмотрим резиденции президента и премьер-министра.
- Увидим изящный собор Матьяша, выполненный в стиле поздней готики. Я объясню вам специфику венгерской архитектуры.
- Посмотрим на старый фуникулёр и старейшую кофейню Буды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 705 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид. По образованию — учитель начальных классов. Я венгерка по национальности, живу в Будапеште около 25 лет и люблю его всем сердцем. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными уголками этого чудесного города. До скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
20 мая 2025
Наталия потрясающий гид, интересный человек, рекомендуем 100 процентов
М
Мария
11 мая 2025
Потрясающая экскурсия. Интересно, красиво. Прекрасный гид.
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии из Будапешта
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Будапешт за 4 часа
Откройте для себя Будапешт с его величественными дворцами и храмами, погрузитесь в историю города, который разделён Дунаем, но объединён архитектурой
Начало: На площади Героев
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€149
€165 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ну как не полюбить Будапешт
Погрузитесь в атмосферу Будапешта: от средневековой Буды до грандиозного Пешта. За 4 часа вы увидите всё самое важное и узнаете много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сладкий Будапешт: уникальное путешествие по миру венгерских десертов
Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€195 за всё до 5 чел.