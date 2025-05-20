Мои заказы

Пешком по Буде

Дунай делит Будапешт на две части: Буда на холмах, Пешт на равнинах. Прогулка по Буде откроет вам Королевский дворец и Рыбацкий бастион
Дунай разделяет Будапешт на две части: холмистую Буду и равнинный Пешт. Цепной мост ведёт в Буду, где вас ждут Будайская крепость и Королевский дворец. Рыбацкий бастион подарит захватывающие виды на
Дунай. На смотровой площадке можно полюбоваться панорамой Пешта и зданием Парламента.

В экскурсию входят посещения резиденций президента и премьер-министра, а также собора Матьяша в стиле поздней готики. Прогулка включает осмотр старого фуникулёра и старейшей кофейни Буды

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть Будайскую крепость
  • 🌉 Насладиться видами Дуная
  • 🏛 Посетить Королевский дворец
  • 📸 Полюбоваться панорамой Пешта
  • 🕌 Узнать о соборе Матьяша
Пешком по Буде© Наталия
Пешком по БудеФото из отзыва от Мария
Пешком по БудеФото из отзыва от Мария
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Будайская крепость
  • Королевский дворец
  • Рыбацкий бастион
  • Резиденция президента
  • Резиденция премьер-министра
  • Собор Матьяша
  • Старый фуникулёр
  • Старейшая кофейня Буды

Описание экскурсии

  • Раскроем тайны Будайской крепости и Королевского дворца.
  • Насладимся чудесным видами Дуная с Рыбацкого бастиона.
  • Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасная панорама Пешта со зданием Парламента.
  • Рассмотрим резиденции президента и премьер-министра.
  • Увидим изящный собор Матьяша, выполненный в стиле поздней готики. Я объясню вам специфику венгерской архитектуры.
  • Посмотрим на старый фуникулёр и старейшую кофейню Буды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 705 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид. По образованию — учитель начальных классов. Я венгерка по национальности, живу в Будапеште около 25 лет и люблю его всем сердцем. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными уголками этого чудесного города. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
O
Olga
20 мая 2025
Наталия потрясающий гид, интересный человек, рекомендуем 100 процентов
М
Мария
11 мая 2025
Потрясающая экскурсия. Интересно, красиво. Прекрасный гид.
Входит в следующие категории Будапешта

