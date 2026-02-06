В богатой истории Венгрии еврейские общины играли особую роль, оказывая огромное влияние на культурную жизнь и формирование облика города. Их наследие — не отдельный мир, а неотъемлемая часть души Будапешта. Здесь всё переплетено: прошлое и настоящее, трагедия и вдохновение, молитва и музыка, сцена и улица. Без еврейской культуры город звучал бы совсем иначе — не так пронзительно.
Описание экскурсии
Пештский Старый город
Исторический центр Будапешта на восточном берегу Дуная. Здесь сохранились уютные улицы 19 века, красивые доходные дома, пассажи и кафе, а также главные здания города — лучшее место, чтобы почувствовать атмосферу классического Будапешта.
Еврейский квартал
Этот район в сердце Будапешта ещё недавно был шумным, многоголосым и ярким. Здесь жили торговцы и учителя, музыканты и ремесленники, актёры и поэты — все они стали частью уникальной культурной ткани, которая до сих пор определяет дух венгерской столицы.
Синагога на улице Дохань
Вы увидите религиозный памятник, который стал духовным и культурным средоточием города. Её стены слышали не только молитвы, но и концерты, выставки, литературные вечера.
А также на нашем маршруте:
- Центральный рынок — самый знаменитый крытый рынок Будапешта, построенный в конце 19 века
- Остатки городской стены — фрагменты старых укреплений Пешта, которые сохранились со Средневековья. Они напоминают о времени, когда город был окружён стенами для защиты.
- Симпла — самый известный руин-бар Будапешта
- Улица Казинци — историческая доминанта еврейской жизни с живой уличной атмосферой
- Пассаж Гожду — бывшие жилые дворы, ставшие культурным и гастрономическим центром
- Улица Кирай — главная ось еврейского квартала
- Оперный театр — неоренессансный шедевр и символ венгерской музыкальной сцены с великолепной акустикой
Организационные детали
Все достопримечательности мы осмотрим только снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В окрестностях DEÁK TÉR
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Золтан — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 717 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Золтан, я лицензированный гид, с 2005 года провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Будапешту. В том числе пешеходные и велосипедные маршруты. Я стараюсь максимально прислушаться к пожеланиям
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень понравилась экскурсия с Золтаном! и мы обязательно приедем весной или летом за н исследованием новых мест и маршрутов! Золтан великолепный рассказчик, экскурсовод и просто замечательный человек) спасибо большое!
p.s. не погружаются фотографии к отзыву(
p.s. не погружаются фотографии к отзыву(
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