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Старый Пешт и еврейский квартал: велопрогулка по сердцу Будапешта

Открываем город на велосипеде
В богатой истории Венгрии еврейские общины играли особую роль, оказывая огромное влияние на культурную жизнь и формирование облика города. Их наследие — не отдельный мир, а неотъемлемая часть души Будапешта. Здесь всё переплетено: прошлое и настоящее, трагедия и вдохновение, молитва и музыка, сцена и улица. Без еврейской культуры город звучал бы совсем иначе — не так пронзительно.
5
1 отзыв
Старый Пешт и еврейский квартал: велопрогулка по сердцу Будапешта
Старый Пешт и еврейский квартал: велопрогулка по сердцу Будапешта
Старый Пешт и еврейский квартал: велопрогулка по сердцу Будапешта

Описание экскурсии

Пештский Старый город

Исторический центр Будапешта на восточном берегу Дуная. Здесь сохранились уютные улицы 19 века, красивые доходные дома, пассажи и кафе, а также главные здания города — лучшее место, чтобы почувствовать атмосферу классического Будапешта.

Еврейский квартал

Этот район в сердце Будапешта ещё недавно был шумным, многоголосым и ярким. Здесь жили торговцы и учителя, музыканты и ремесленники, актёры и поэты — все они стали частью уникальной культурной ткани, которая до сих пор определяет дух венгерской столицы.

Синагога на улице Дохань

Вы увидите религиозный памятник, который стал духовным и культурным средоточием города. Её стены слышали не только молитвы, но и концерты, выставки, литературные вечера.

А также на нашем маршруте:

  • Центральный рынок — самый знаменитый крытый рынок Будапешта, построенный в конце 19 века
  • Остатки городской стены — фрагменты старых укреплений Пешта, которые сохранились со Средневековья. Они напоминают о времени, когда город был окружён стенами для защиты.
  • Симпла — самый известный руин-бар Будапешта
  • Улица Казинци — историческая доминанта еврейской жизни с живой уличной атмосферой
  • Пассаж Гожду — бывшие жилые дворы, ставшие культурным и гастрономическим центром
  • Улица Кирай — главная ось еврейского квартала
  • Оперный театр — неоренессансный шедевр и символ венгерской музыкальной сцены с великолепной акустикой

Организационные детали

Все достопримечательности мы осмотрим только снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€25
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В окрестностях DEÁK TÉR
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Золтан
Золтан — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 717 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Золтан, я лицензированный гид, с 2005 года провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Будапешту. В том числе пешеходные и велосипедные маршруты. Я стараюсь максимально прислушаться к пожеланиям
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туристов и предложить им интересные варианты программ. С удовольствием стану для вас не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по по Будапешту. Приходите на мои экскурсии в первый день приезда в город — и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе. Все экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и откуда можно продолжить и самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов. Я с радостью покажу вам необычные места, скрытые уголки. Работая гидом, я не просто делаю экскурсии, я стараюсь передать свою страсть к Будапешту, чтобы ваше путешествие стало незабываемым, и вы захотели вернуться сюда снова и снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Катя
Нам очень понравилась экскурсия с Золтаном! и мы обязательно приедем весной или летом за н исследованием новых мест и маршрутов! Золтан великолепный рассказчик, экскурсовод и просто замечательный человек) спасибо большое!
p.s. не погружаются фотографии к отзыву(
Нам очень понравилась экскурсия с Золтаном! и мы обязательно приедем весной или летом за н исследованием
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