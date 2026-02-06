В богатой истории Венгрии еврейские общины играли особую роль, оказывая огромное влияние на культурную жизнь и формирование облика города. Их наследие — не отдельный мир, а неотъемлемая часть души Будапешта. Здесь всё переплетено: прошлое и настоящее, трагедия и вдохновение, молитва и музыка, сцена и улица. Без еврейской культуры город звучал бы совсем иначе — не так пронзительно.

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Описание экскурсии

Пештский Старый город

Исторический центр Будапешта на восточном берегу Дуная. Здесь сохранились уютные улицы 19 века, красивые доходные дома, пассажи и кафе, а также главные здания города — лучшее место, чтобы почувствовать атмосферу классического Будапешта.

Еврейский квартал

Этот район в сердце Будапешта ещё недавно был шумным, многоголосым и ярким. Здесь жили торговцы и учителя, музыканты и ремесленники, актёры и поэты — все они стали частью уникальной культурной ткани, которая до сих пор определяет дух венгерской столицы.

Синагога на улице Дохань

Вы увидите религиозный памятник, который стал духовным и культурным средоточием города. Её стены слышали не только молитвы, но и концерты, выставки, литературные вечера.

А также на нашем маршруте:

Центральный рынок — самый знаменитый крытый рынок Будапешта, построенный в конце 19 века

— самый знаменитый крытый рынок Будапешта, построенный в конце 19 века Остатки городской стены — фрагменты старых укреплений Пешта, которые сохранились со Средневековья. Они напоминают о времени, когда город был окружён стенами для защиты.

— фрагменты старых укреплений Пешта, которые сохранились со Средневековья. Они напоминают о времени, когда город был окружён стенами для защиты. Симпла — самый известный руин-бар Будапешта

— самый известный руин-бар Будапешта Улица Казинци — историческая доминанта еврейской жизни с живой уличной атмосферой

— историческая доминанта еврейской жизни с живой уличной атмосферой Пассаж Гожду — бывшие жилые дворы, ставшие культурным и гастрономическим центром

— бывшие жилые дворы, ставшие культурным и гастрономическим центром Улица Кирай — главная ось еврейского квартала

— главная ось еврейского квартала Оперный театр — неоренессансный шедевр и символ венгерской музыкальной сцены с великолепной акустикой

Организационные детали

Все достопримечательности мы осмотрим только снаружи.