Поездка на целый день в дизайнерский торговый центр Парндорф (Designer Outlet Parndorf). 150 дизайнерских магазинов, в которых представлены более 600 различных брендов. Это подлинный рай для шопоголиков. Женские, мужские и детские фасоны, обувь и аксессуары, белье, часы и драгоценности, одежда для спорта и отдыха, подарки предлагаются на 30-70% ниже обычной розничной цены.
Поездка включает:
встречу туристов по месту проживания в Будапеште, трансфер из Будапешта в аутлет Парндорф, ожидание в Парндорфе 6 ч, обратный трансфер в Будапешт.
Что входит
встречу туристов по месту проживания в Будапеште
трансфер из Будапешта в аутлет Парндорф
ожидание в Парндорфе 6 ч
обратный трансфер в Будапешт
проезд по платный автострадам в Венгрии и Австрии
Что не входит
услуги экскурсовода
питание, вода
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.