Thermal. hungary – Гид из Будапешта

Поездка на целый день в дизайнерский торговый центр Парндорф.



У вас будет 6 часов свободного времени, во время которого вы можете посетить 150 дизайнерских магазинов, в которых представлены более 600 различных брендов.



Женские, мужские и детские фасоны, обувь и аксессуары, белье, часы и драгоценности, одежда для спорта и отдыха, подарки – все это вы найдете в дизайнером атлете со стоимостью на 30-70% ниже обычной розничной цены.