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Индивидуальный тур за покупками в аутлет Парндорф

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Поездка на целый день в дизайнерский торговый центр Парндорф.

У вас будет 6 часов свободного времени, во время которого вы можете посетить 150 дизайнерских магазинов, в которых представлены более 600 различных брендов.

Женские, мужские и детские фасоны, обувь и аксессуары, белье, часы и драгоценности, одежда для спорта и отдыха, подарки – все это вы найдете в дизайнером атлете со стоимостью на 30-70% ниже обычной розничной цены.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €190 за экскурсию

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Индивидуальный тур за покупками в аутлет Парндорф
Индивидуальный тур за покупками в аутлет Парндорф

Что вы увидите

  • более 150 магазинов.
Поездка на целый день в дизайнерский торговый центр Парндорф (Designer Outlet Parndorf). 150 дизайнерских магазинов, в которых представлены более 600 различных брендов. Это подлинный рай для шопоголиков. Женские, мужские и детские фасоны, обувь и аксессуары, белье, часы и драгоценности, одежда для спорта и отдыха, подарки предлагаются на 30-70% ниже обычной розничной цены.

Поездка включает:

  • встречу туристов по месту проживания в Будапеште, трансфер из Будапешта в аутлет Парндорф, ожидание в Парндорфе 6 ч, обратный трансфер в Будапешт.
Что входит
  • встречу туристов по месту проживания в Будапеште
  • трансфер из Будапешта в аутлет Парндорф
  • ожидание в Парндорфе 6 ч
  • обратный трансфер в Будапешт
  • проезд по платный автострадам в Венгрии и Австрии
Что не входит
  • услуги экскурсовода
  • питание, вода
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальный тур за покупками в аутлет Парндорф
Индивидуальный тур за покупками в аутлет Парндорф
Индивидуальный тур за покупками в аутлет Парндорф
Индивидуальный тур за покупками в аутлет Парндорф

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Thermal. hungary
Thermal. hungary
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