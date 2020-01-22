68 отзывов оставили туристы

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Город Йожефа: туристам вход воспрещен!

Знакомство с настоящей жизнью города на прогулке по районам контрастов и бывшему гетто

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 🚩Встреча перед входом в метро Rákoczi tér
  • Заказать экскурсию

69 за экскурсию

У этой экскурсии68 отзывов
4.76
Airam
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Airam – Гид в Будапеште
Восьмой район Будапешта, или город 🏙️ Йожефа — район контрастов, куда обычно не водят туристов.

Те, кто интересуются настоящей жизнью города и его жителей, а не только показательно-образцовыми зданиями и монументами, — вам сюда!
Город Йожефа: туристам вход воспрещен!
Город Йожефа: туристам вход воспрещен!

Что вас ожидает

Город Йожефа — один из самых старых районов Будапешта, и его можно условно поделить на две части. В одной части, «Дворцовом квартале», вы найдете множество интересных двориков, кафе, университетов, а также Национальный музей, Венгерское радио (бывший дворец Эстерхази) и публичную библиотеку Эрвина Сабо (бывший дворец Венкхайма), где можно повстречать множество студентов и художников.

В другой части, имеющей славу бывшего гетто, вы погрузитесь в мир контрастов между богатством и бедностью, стариной и прогрессивностью, консервативностью и альтернативностью, зеленью и опустошенностью. Старые и иногда заброшенные дома, китайские и арабские магазинчики соседствуют с новостройками и торговым центром. Здесь находятся 2 общих (коммунальных) сада, о которых заботятся жители Будапешта, настоящий ботанический сад и несколько скверов.

Я расскажу немного об истории Будапешта и VIII района, а также о зданиях, которые мы будем встречать на пути. Вы узнаете о ежедневном быте жителей Будапешта, о социальных слоях, социологической и политической ситуации VIII района. Об общественном активизме и борьбе менее привилегированных жителей Будапешта за крышу над головой. Проиллюстрируют всё наглядные примеры — мы заглянем во внутренние дворики и коммунальные сады, на рынки и в магазинчики.

Организационные детали

Экскурсия бесплатна для детей до 14 лет.

Город Йожефа: туристам вход воспрещен!
Город Йожефа: туристам вход воспрещен!
Город Йожефа: туристам вход воспрещен!
Город Йожефа: туристам вход воспрещен!
Город Йожефа: туристам вход воспрещен!
Город Йожефа: туристам вход воспрещен!
Город Йожефа: туристам вход воспрещен!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала перед входом в метро Rákoczi tér.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Airam
Airam
Зовут меня Мария (Airam — если читать задом наперёд). Последние 9 лет живу в Будапеште, занимаюсь волонтерством и общественной деятельностью. Объездила всю Европу автостопом. В прошлом проводила экскурсии по Киеву, сейчас знакомлю друзей и знакомых с Будапештом. Я обычно работаю с 9 утра до 6 вечера по будням и иногда по выходным, поэтому в будние дни экскурсии могу проводить только вечером за исключением дней, когда не работаю.
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68 отзывов оставили туристы

22 января 2020
Добрый день! Мария, провела мне эту чудесную экскурсию прям практически в самое Рождество, за что ей огромное спасибо! Я как раз успела посетить центральные термы пока все не закрылось, так бы вечером не чем было б заняться, так ка после 12 дня в Будапеште на Рождество закрывается все рестораны, кафе, магазины все ( продуктовые аж на 3 дня), соответственно все купальни и музеи. Мария, провела меня по нескольким кварталам ( в которые я бы сама точно не забрела) и показала все контрасты Будапешта, мы заглянули во внутренние дворики, где прикоснулись к частной жизни ( чем, как и где живут разные национальности, сословия и современные жители Будапешта) Было интересно, и охватили не много истории. Еще Мария подсказала, как вернуться назад в отель, когда почти не работает транспорт. И потом написала и прислала рекомендации, что посмотреть о Будапеште, где покушать и куда заглянуть. Спасибо
25 декабря 2019
Интересный вариант экскурсии, посмотрели необычные кварталы города, побывали в нескольких двориках, узнали историю некоторых зданий. Мария учла и наши пожелания к экскурсии и смогла ответить на все наши вопросы, за что ей отдельное спасибо.
Светлана
28 ноября 2019
Конечно в основном интересны главные достопримечательности города, но услышать, увидеть, так сказать, заглянуть в другой мир... обратной стороны города не менее интересно. Мария как раз и подняла завесу тайны другого Будапешта. Очень интересная и содержательная экскурсия. Сложилось более полное представление о городе, его истории и не только. Огромное спасибо за необычную, познавательно-эмоциональную, наполненную фактами и пикантными подробностями экскурсию.
8 ноября 2019
Это очень скучно и неинтересно ! Монотонно, долго и муторно !
4 ноября 2019
Экскурсия необычная, это не про парадные входы города и только чистые ботинки :-) Будапешт, ка ки любой говорю имеют не только парадную дверь, было здорово увидеть разнообразие и контрасты города, Спасибо гиду, без нее ничего не состоялось бы! С уважением, Оксана
26 сентября 2019
Эта наша вторая экскурсия в Будапеште. Очень понравилось, Мария очень интересно и увлекательно познакомила нас с другой стороной жизни в Будапеште, как жили и живут венгры в различных слоях общества. Мы в восторге, изумительная интеллектуальная экскурсия!Всем рекомендую!
26 сентября 2019
Нам очень понравилась экскурсия., узнали для себя много интересного., Мария очень эрудированный гид, с легкостью и очень подробно ответила на все наши вопросы,, а их было много. Благодаря Марие у меня создалось целостное впечатление о Будапеште. Спасибо большое, рекомендуем !
1 сентября 2019
Мария, прекрасный рассказчик и тема выбрана ей насущная - социальные проблемы в стране, неравенство в обществе, коррупция. Только хотели ли мы это узнать в этом прекрасном городе!? Видимо нет... Кому интересна данная тематика, рассказ Марии Вам подойдет. Мы особо не воодушевились. Мария, не сочтите за негативный отзыв, просто высказал свое мнение. Спасибо!
27 августа 2019
Большое спасибо Марии за увлекательную экскурсию от всей нашей большой компании! Как и было заявлено в описании, это не туристический маршут, а отличная возможность почуствовать современный город, его людей, которые жили здесь прежде и живут сейчас. Время экскурсии пролетело незаметно, очень понравились элементы приключения, когда мы заглядывали в парадные и внутренние дворики, гуляли по опасным в прошлом районам, поразила эрудированность нашего гида. Так же Мария прекрасно помогла нам и с рядом практических вопросов, которые волнуют каждого туриста в Будапеште.
11 июля 2019
Маша оказалась обязательным и эрудированным экскурсоводом. Доброжелательным и внимательным к нуждам экскурсантов. Материал хорошо структурирован и интересен, многие вещи мы видели в ином свете, например восстание 1956 года. Ещё раз спасибо за экскурсию и советы.
Ещё 58 отзывов

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260 за экскурсию
4 часа
15 отзывов
Прикоснуться к богатой и непростой судьбе старинного района и проникнуться духом его новой жизни
У еврейского квартала Будапешта непростая судьба, но сейчас здесь можно найти не только отголоски сложных времен — поэзию руин и запустений, следы обстрелов 56-го года, осыпавшуюся сто лет назад штукатурку и прочую меланхолию. Сегодня здесь царит и иная, контрастная печали атмосфера: квартал отдали молодежи. А это значит, за тяжелыми дверями старых домов по ночам оживают ромкочмы — клубы с музыкой, пивом и авангардными интерьерами, а с приходом дня на стенах расцветает очередной стрит-арт и двери для гостей распахивают винтажные лавки и уютные кафе. На этой прогулке я погружу вас в контрасты еврейского района, рассказывая о его прошлом и настоящем.

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69 за экскурсию
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