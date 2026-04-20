68 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения района Йожефа - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а зелень парков и садов радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться приятной атмосферой, однако возможны дожди и прохладные дни. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать низкие температуры и сокращённый световой день.

Восьмой район Будапешта, известный как город Йожефа, предлагает уникальную возможность увидеть настоящий город без прикрас. Этот район, разделенный на две части, удивляет своими контрастами.В «Дворцовом квартале» можно найти старинные дворцы,

университеты и кафе, а также Национальный музей и библиотеку Эрвина Сабо. В другой части района, бывшем гетто, соседствуют старые дома и современные новостройки, китайские и арабские магазинчики. Экскурсия предлагает погружение в повседневную жизнь жителей, их быт и социальные проблемы. Участники узнают об истории района, общественном активизме и борьбе за права менее привилегированных жителей. Экскурсия бесплатна для детей до 14 лет, что делает её доступной для семейного отдыха

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город Йожефа — один из самых старых районов Будапешта, и его можно условно поделить на две части. В одной части, «Дворцовом квартале», вы найдете множество интересных двориков, кафе, университетов, а также Национальный музей, Венгерское радио (бывший дворец Эстерхази) и публичную библиотеку Эрвина Сабо (бывший дворец Венкхайма), где можно повстречать множество студентов и художников.

В другой части, имеющей славу бывшего гетто, вы погрузитесь в мир контрастов между богатством и бедностью, стариной и прогрессивностью, консервативностью и альтернативностью, зеленью и опустошенностью. Старые и иногда заброшенные дома, китайские и арабские магазинчики соседствуют с новостройками и торговым центром. Здесь находятся 2 общих (коммунальных) сада, о которых заботятся жители Будапешта, настоящий ботанический сад и несколько скверов.

Я расскажу немного об истории Будапешта и VIII района, а также о зданиях, которые мы будем встречать на пути. Вы узнаете о ежедневном быте жителей Будапешта, о социальных слоях, социологической и политической ситуации VIII района. Об общественном активизме и борьбе менее привилегированных жителей Будапешта за крышу над головой. Проиллюстрируют всё наглядные примеры — мы заглянем во внутренние дворики и коммунальные сады, на рынки и в магазинчики.

Организационные детали

Экскурсия бесплатна для детей до 14 лет.