68 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Город Йожефа — один из самых старых районов Будапешта, и его можно условно поделить на две части. В одной части, «Дворцовом квартале», вы найдете множество интересных двориков, кафе, университетов, а также Национальный музей, Венгерское радио (бывший дворец Эстерхази) и публичную библиотеку Эрвина Сабо (бывший дворец Венкхайма), где можно повстречать множество студентов и художников.

В другой части, имеющей славу бывшего гетто, вы погрузитесь в мир контрастов между богатством и бедностью, стариной и прогрессивностью, консервативностью и альтернативностью, зеленью и опустошенностью. Старые и иногда заброшенные дома, китайские и арабские магазинчики соседствуют с новостройками и торговым центром. Здесь находятся 2 общих (коммунальных) сада, о которых заботятся жители Будапешта, настоящий ботанический сад и несколько скверов.

Я расскажу немного об истории Будапешта и VIII района, а также о зданиях, которые мы будем встречать на пути. Вы узнаете о ежедневном быте жителей Будапешта, о социальных слоях, социологической и политической ситуации VIII района. Об общественном активизме и борьбе менее привилегированных жителей Будапешта за крышу над головой. Проиллюстрируют всё наглядные примеры — мы заглянем во внутренние дворики и коммунальные сады, на рынки и в магазинчики.