68 отзывов оставили туристы

Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Восьмой район Будапешта, известный как город Йожефа, предлагает уникальную возможность увидеть настоящий город без прикрас. Этот район, разделенный на две части, удивляет своими контрастами.
В «Дворцовом квартале» можно найти старинные дворцы, читать дальшеуменьшить
университеты и кафе, а также Национальный музей и библиотеку Эрвина Сабо.
В другой части района, бывшем гетто, соседствуют старые дома и современные новостройки, китайские и арабские магазинчики. Экскурсия предлагает погружение в повседневную жизнь жителей, их быт и социальные проблемы.
Участники узнают об истории района, общественном активизме и борьбе за права менее привилегированных жителей. Экскурсия бесплатна для детей до 14 лет, что делает её доступной для семейного отдыха
Лучшее время для посещения района Йожефа - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а зелень парков и садов радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться приятной атмосферой, однако возможны дожди и прохладные дни. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать низкие температуры и сокращённый световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Национальный музей
Венгерское радио
Библиотека Эрвина Сабо
Дворцы Эстерхази и Венкхайма
Описание экскурсии
Город Йожефа — один из самых старых районов Будапешта, и его можно условно поделить на две части. В одной части, «Дворцовом квартале», вы найдете множество интересных двориков, кафе, университетов, а также Национальный музей, Венгерское радио (бывший дворец Эстерхази) и публичную библиотеку Эрвина Сабо (бывший дворец Венкхайма), где можно повстречать множество студентов и художников.
В другой части, имеющей славу бывшего гетто, вы погрузитесь в мир контрастов между богатством и бедностью, стариной и прогрессивностью, консервативностью и альтернативностью, зеленью и опустошенностью. Старые и иногда заброшенные дома, китайские и арабские магазинчики соседствуют с новостройками и торговым центром. Здесь находятся 2 общих (коммунальных) сада, о которых заботятся жители Будапешта, настоящий ботанический сад и несколько скверов.
Я расскажу немного об истории Будапешта и VIII района, а также о зданиях, которые мы будем встречать на пути. Вы узнаете о ежедневном быте жителей Будапешта, о социальных слоях, социологической и политической ситуации VIII района. Об общественном активизме и борьбе менее привилегированных жителей Будапешта за крышу над головой. Проиллюстрируют всё наглядные примеры — мы заглянем во внутренние дворики и коммунальные сады, на рынки и в магазинчики.
Организационные детали
Экскурсия бесплатна для детей до 14 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед входом в метро Rákoczi tér
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 459 туристов
Зовут меня Мария (Airam — если читать задом наперёд). Последние 9 лет живу в Будапеште, занимаюсь волонтерством и общественной деятельностью. Объездила всю Европу автостопом. В прошлом проводила экскурсии по Киеву, читать дальшеуменьшить
сейчас знакомлю друзей и знакомых с Будапештом.
Я обычно работаю с 9 утра до 6 вечера по будням и иногда по выходным, поэтому в будние дни экскурсии могу проводить только вечером за исключением дней, когда не работаю.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Хочеться поблагодарить Марию от души за вкусную историю про Будапешт! 🤗Мне экскурсия очень понравилась 😍) Погуляли с Машей по 8 району Будапешта. Мария очень живо и с интересом делилась своими читать дальшеуменьшить
знаниями, прогулка прошла легко и непринужденно. Видно, что человек занимается тем, что любит, а ведь это самое важное в любой профессии. ❤️🔥Мне кажется, я даже что-то поняла из истории, которая всегда для меня была тяжелой, как предмет😌🤣 Тауже Маша подсказала, где покушать и всегда на связи. .)) рекомендую!
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И
Илья
Будапешт-это огромный, живой город, и знакомство с ним не может ограничиваться только посещением самых знаковых памятников истории и культуры. Экскурсия Марии даёт представление именно о живой истории города, не сосредотачиваясь читать дальшеуменьшить
ни на аристократических изысках, ни на показательно туристической изнанке. Становится ближе и понятнее, как и чем живёт этот большой город, какие заботы у него были раньше и есть сейчас, какие способы решения проблем испробовались в разные времена с разной степенью успеха. Довольно непросто составить такую экскурсию, сохранив интерес группы, но без того, чтобы "свалиться" в искусственный сенсационализм. Марии это удалось в полной мере! Все 3 часа мы узнавали что-то новое, интересное, дающее представление о переплетении высокого и каждодневного в жизни города. Хотя уже одного этого было бы достаточно, надо отметить и то, что с Марией очень приятно общаться. Она не поленилась прихватить зонтики для каждого из нас на случай дождливой погоды, и дала нам кучу полезных советов, полезных в "обычной" туристической жизни: где что купить, где вкусно поесть… Очень рекомендуем всем!
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Екатерина
Экскурсия выше всяких похвал! Было на столько насыщенно, что вместо 3х часов гуляли, кажется, все 5,5 часов) обошли много улочек, увидели много контрастов) Аирам рассказа нам не только то, что входило читать дальшеуменьшить
в описание, но и на много больше. Отвечала на все вопросы очень легко и объемно. Когда уставали от жары (было около 35), прятались в теньке или баре. Порекомендовала нам ещё много мест, которые можно посетить и где поесть местной, но современной кухни.
Было супер! Если думаете, то смело рекомендую)
+1
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Е
Екатерина
Потрясающая экскурсия! Было безумно интересно и невероятно красиво, огромный объем информации, останавливались буквально у каждого дома! Очень глубокий исторический экскурс, настоящее интеллектуальное и эстетическое наслаждение. Это была наша первая экскурсия и первый день в Будапеште, и благодаря прекрасной Марии мы сразу в него влюбились. Также она посоветовала вкуснейшее вино и кучу приятных мест, где можно пообедать. Очень-очень рекомендую!
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т
таня
Экскурсия была интересна и необычна.
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И
Игорь
Очень рекомендую данную экскурсию! Мария замечательный гид.
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