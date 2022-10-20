У Усветоаа

Ю Юрий Ирина замечательный экскурсавод,понравилось все. есть ответ на любой вопрос.

L Lena Всё очень понравилось, очень интересна

J Julija Все было отлично, Ирина просто волшебная! Понравилось все, темп, содержание, внимание к мелочам! Спасибо, рекомендую!

L La_na.07 Экскурсия очень понравилась!

Е Екатерина Нам проводила экскурсию Ирина. Спокойно и весело рассказала об истории Будапешта и показала главные достопримечательности. Нам очень понравилось.

А Анна Спасибо большое Ирине за то, что показала нам Будапешт! На экскурсии была оччень душевная атмосфера)), мы много узнали о городе, Ирина ответила на все наши вопросы. Для нас это было важно, так как мы впервые в Венгрии.

А Артем Экскурсия прекрасная. Ирина хорошо рассказала про историю Будапешта, ответила на вопросы и даже показала хорошие кафе и рестораны

Н Настя Ирина провела живую экскурсию, учла все мои просьбы и пожелания. Было спокойно и интересно.

А Александр Всего за 2 часа можно узнать абсолютно всё, что нужно знать о Будапеште! От истории до секретов местных жителей.

К Карина Интересная экскурсия! Столько нового узнали об этом прекрасном городе, всем советую

М Марк Отличная прогулка и комфортное общение. Для первого погружения в город самое то! Спасибо Ирине за классное начало поездки!

А Андрей Отлично провели время, множество интересных фактов и мест которые не так просто найти! Весело, познавательно, увлекательно!

Н Николай Отличное начало для знакомства с городом!