Это идеальный маршрут для тех, кто хочет успеть всё и сразу: я проведу вас по золотому кольцу Будапешта, чтобы вы увидели как главные символы города, так и тихие, но любопытные улочки.
Содержание прогулки также обрадует всякого путешественника, ведь я расскажу не только о достопримечательностях, но и поделюсь проверенными советами о том, что, где и сколько стоит!
Содержание прогулки также обрадует всякого путешественника, ведь я расскажу не только о достопримечательностях, но и поделюсь проверенными советами о том, что, где и сколько стоит!
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Топ достопримечательностей Будапешта В программе маршрут, который одновременно содержит основные достопримечательности и скрытые от глаз туриста улочки. Встречаемся у колеса обозрения в центре города и идём по золотому кольцу Будапешта: вы увидите Базилику Святого Иштвана, заглянете на спрятанный рынок 5-го района и осмотрите памятник советским воинам-освободителям на площади Свободы. Сфотографируетесь у поп-ап памятника Майклу Джексону, впечатлитесь легендарным зданием Парламента и раскроете печальную историю мемориала «Туфли на набережной Дуная». Я также покажу вам самое старое метро на континенте и отведу к Цепному мосту и Фарфоровым Фонтанам — вы ничего не упустите!
- Лайфхаки от местного жителя Я расскажу о каждой достопримечательности на нашем пути не только общие исторические сведения, но и малоизвестные и весьма любопытные факты. Также вы узнаете подробности жизни местных иммигрантов и полезные рекомендации для любого путешественника: по каким ценам экспаты ходят в термальные бани и кто может получить 60% скидку на массаж, или, к примеру, почему на ранние рейсы в Москву и Санкт-Петербург быстрее и дешевле ехать на утреннем экспрессе. Своими советами я упрощу вашу жизнь в мадьярской столице. Организационные детали: Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды Возьмите с собой наличные деньги — возможно они понадобятся на рынке.
Четверг, пятница, суббота в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Святого Иштвана
- Спрятанный рынок 5-го района
- Памятник советским воинам-освободителям на площади Свободы
- Поп-ап памятник Майклу Джексону
- Парламент
- Туфли на набережной Дуная
- Самое старое метро на континенте
- Цепной мост
- Фарфоровые Фонтаны
Место начала и завершения?
Budapest, Erzsébet tér 4
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, пятница, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
- Возьмите с собой наличные деньги - возможно они понадобятся на рынке
- Начало экскурсии от колеса обозрения. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Усветоаа
20 окт 2022
Ю
Юрий
21 сен 2022
Ирина замечательный экскурсавод,понравилось все. есть ответ на любой вопрос.
L
Lena
25 июн 2022
Всё очень понравилось, очень интересна
J
Julija
9 июн 2022
Все было отлично, Ирина просто волшебная! Понравилось все, темп, содержание, внимание к мелочам! Спасибо, рекомендую!
L
La_na.07
11 дек 2021
Экскурсия очень понравилась!
Е
Екатерина
27 ноя 2021
Нам проводила экскурсию Ирина. Спокойно и весело рассказала об истории Будапешта и показала главные достопримечательности. Нам очень понравилось.
А
Анна
6 ноя 2021
Спасибо большое Ирине за то, что показала нам Будапешт! На экскурсии была оччень душевная атмосфера)), мы много узнали о городе, Ирина ответила на все наши вопросы. Для нас это было важно, так как мы впервые в Венгрии.
А
Артем
27 окт 2021
Экскурсия прекрасная. Ирина хорошо рассказала про историю Будапешта, ответила на вопросы и даже показала хорошие кафе и рестораны
Н
Настя
25 окт 2021
Ирина провела живую экскурсию, учла все мои просьбы и пожелания. Было спокойно и интересно.
А
Александр
20 окт 2021
Всего за 2 часа можно узнать абсолютно всё, что нужно знать о Будапеште! От истории до секретов местных жителей.
К
Карина
5 окт 2021
Интересная экскурсия! Столько нового узнали об этом прекрасном городе, всем советую
М
Марк
7 сен 2021
Отличная прогулка и комфортное общение. Для первого погружения в город самое то! Спасибо Ирине за классное начало поездки!
А
Андрей
5 сен 2021
Отлично провели время, множество интересных фактов и мест которые не так просто найти! Весело, познавательно, увлекательно!
Н
Николай
5 авг 2021
Отличное начало для знакомства с городом!
А
Альбина
5 авг 2021
Спасибо Ирине за экскурсию, было очень интересно! Она показала нам знаковые места Будапешта и рассказала о вещах, которые, кажется, нигде не прочитаешь)
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