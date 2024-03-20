Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
Билеты на борт в Будапеште

Билеты на теплоход в Будапеште: ужин и музыкальное сопровождение

Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой. Сервисное обслуживание на корабле осуществляется на английском языке.
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу

Что вас ожидает:

  • Цепной мост
  • Мост Ракоци
  • Парламент
  • Церковь Матьяша
  • Будайская крепость
  • Холм Геллерт

Описание

В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей группе талантливых музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы. Проведите развлекательный вечер с гарантией абсолютного комфорта. Пейте и ужинайте с абсолютной элегантностью и не удивляйтесь, что по мере того, как вечер приближается к концу, вы начнете чувствовать себя местным жителем все больше и больше.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-часовой круиз по Будапешту на корабле "Táltos" Ужин при свечах из шести блюд Приветсвенный напиток Фортепианное шоу Отдельный столик
Что не входит
  • Напитки. На месте гости могут заказывать напитки по меню или оплатить при бронировании пакет напитков: 27 евро / чел. Столик у окна: 20 евро / чел
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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