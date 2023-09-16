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2 часа
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«🍷 Вина Венгрии, ужин и живая музыкаТеплоходную прогулку дополнят венгерские и цыганские мелодии, а также любимые во всем мире композиции»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€99 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Круиз с ужином и живой музыкой Традиционный венгерский ужин и прогулка по Дунаю мимо шикарных достопримечательностей Будапешта, занесенных в список наследия ЮНЕСКО»
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €90 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€97 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€115 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей восторженной группе музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 18:30
€97 за человека
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фортепианным шоу
«Расслабляясь и наслаждаясь музыкой, вы перенесетесь в другой мир, окруженный красотой ночного Будапешта»
Расписание: Ежедневно в 19:15
€97 за человека
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фольклорным шоу
«Во время круиза вас ждет выступление известного венгерского струнного квартета, который очарует вас своим прекрасным исполнением традиционной венгерской народной музыки и оперетты»
Расписание: Ежедневно в 19:15
€97 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей группе талантливых музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€115 за человека
Круиз
2 часа
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Откройте для себя Будапешт с новой стороны на нашем круизе с напитками и коктейлями в сопровождении живой музыки»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от €45 за человека
Круиз
2 часа
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Также вас ждет выступление музыкантов, во время которого вы перенесетесь во времени и пространстве и познакомитесь поближе с венгерскими традициями»
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от €45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиля16 сентября 2023Теплоходная прогулка, венгерский гуляш и зажигательный чардашПрекрасная прогулка, все как было заявлено, встречали бокалом игристого. Понравилась атмосфера, музыквнты, очень вкусная еда. За доп плату можно приобристи напитки. Рекомендуем
- ААнастасия8 сентября 2023Теплоходная прогулка, венгерский гуляш и зажигательный чардашОтличная прогулка на теплоходе с прекрасным вкусным ужином!!! Впечатляющие виды вечернего Будапешта под звуки живой музыки и зажигательного чардаша!!! Остались очень довольны!!! Всем советую!!!
- ККиселева23 мая 2023Круиз по Дунаю с бокалом токайскогоОчень понравилось, роматничная и атмосферная поездка с живой музыкой, завораживающие виды … У нас была поездка с бокалом Токайского, кроме того при входе приподнесли приветственный бокал шампанского, всё было замечательно, душевно, настроение прекрасное. Спасибо большое организаторам!
- PPavel14 августа 2022Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет с дегустацией вин и
- ТТатьяна13 декабря 2021Сама по себе прогулка очень понравилась. Местоположение причала найти довольно просто. Как оказалось, на теплоходе есть несколько видов времяпровождения, помимо
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Музыкальные теплоходы»
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