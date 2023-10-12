Что вас ждетДавайте отправимся на закате в круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать самые сказочные виды на освещенный огнями Будапешт. Вы проведете 85 минут на борту в полном комфорте, наслаждаясь великолепной панорамой, и сможете насладиться 3 свежеприготовленными коктейлями (включены в стоимость экскурсии).

Наш круиз с коктейлем идеально подойдет как для завершения утомительного дня, так и для того, чтобы настроиться на отличную ночь в Будапеште. Возьмите с собой семью, близких или друзей и проведите приятную ночь на борту вместе с нами.