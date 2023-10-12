Мини-групповая экскурсия в Будапеште: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Давайте рассмотрим все достопримечательности Будапешта в непринужденной атмосфере: на закате мы отправимся в круиз, чтобы увидеть город, освещенный огнями.
Мы предлагаем вам не только насладиться прогулкой по Дунаю, но и попробовать свежеприготовленные коктейли, уже включенную в стоимость экскурсии.
Мы предлагаем вам не только насладиться прогулкой по Дунаю, но и попробовать свежеприготовленные коктейли, уже включенную в стоимость экскурсии.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетДавайте отправимся на закате в круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать самые сказочные виды на освещенный огнями Будапешт. Вы проведете 85 минут на борту в полном комфорте, наслаждаясь великолепной панорамой, и сможете насладиться 3 свежеприготовленными коктейлями (включены в стоимость экскурсии).
Наш круиз с коктейлем идеально подойдет как для завершения утомительного дня, так и для того, чтобы настроиться на отличную ночь в Будапеште. Возьмите с собой семью, близких или друзей и проведите приятную ночь на борту вместе с нами.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- 85-минутный круиз
- 3 коктейля на выбор
- Что не входит
- WI-FI
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- ДОКК 11 расположен прямо у моста "Elizabeth" со стороны Пешта
- Ищите фиолетово-белые катамараны и логотип «Silverline»
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании