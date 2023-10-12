Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем

Мини-групповая экскурсия в Будапеште: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Давайте рассмотрим все достопримечательности Будапешта в непринужденной атмосфере: на закате мы отправимся в круиз, чтобы увидеть город, освещенный огнями.

Мы предлагаем вам не только насладиться прогулкой по Дунаю, но и попробовать свежеприготовленные коктейли, уже включенную в стоимость экскурсии.
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Ближайшие даты:
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетДавайте отправимся на закате в круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать самые сказочные виды на освещенный огнями Будапешт. Вы проведете 85 минут на борту в полном комфорте, наслаждаясь великолепной панорамой, и сможете насладиться 3 свежеприготовленными коктейлями (включены в стоимость экскурсии).
Наш круиз с коктейлем идеально подойдет как для завершения утомительного дня, так и для того, чтобы настроиться на отличную ночь в Будапеште. Возьмите с собой семью, близких или друзей и проведите приятную ночь на борту вместе с нами.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • 85-минутный круиз
  • 3 коктейля на выбор
Что не входит
  • WI-FI
Место начала и завершения?
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • ДОКК 11 расположен прямо у моста "Elizabeth" со стороны Пешта
  • Ищите фиолетово-белые катамараны и логотип «Silverline»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

Групповые
Водные развлечения
Ночные
Круизы
Дунай
Популярные места
Вечерние

Похожие туры из Будапешта

Aboard at daytime: Бюджетный круиз по Дунаю
Круиз
1 час 10 минут 11 секунд
2 отзыва
Aboard at daytime: Бюджетный круиз по Дунаю
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
10 за человека
Night city: Ночной круиз по Дунаю
Круиз
2 часа
3 отзыва
Night city: Ночной круиз по Дунаю
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
14 за человека
Cocktails on board: Коктейль-круиз по Дунаю
Круиз
1.5 часа
Cocktails on board: Коктейль-круиз по Дунаю
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
от 3228.80 за человека
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Будапеште
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ