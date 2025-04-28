Гуляя по набережной Будапешта, можно не заметить крест на склоне горы и вход в пещеру. Это удивительное место, где молитвами и целебной водой лечил монах Янош. Позже оно стало пристанищем
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история монастыря
- 🙏 Легенды и предания о чудесах
- 🖼️ Чудотворная икона
- 🧘♂️ Житие святого Павла Фивейского
- 💧 Целебные воды Будапешта
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия в монастырь Паулинов в Будапеште лучше всего подходит для посещения с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная для прогулок. В летние месяцы, с июня по август, может быть многолюдно, но это не мешает наслаждаться экскурсиями в помещении. Зимой, с декабря по февраль, погода может быть холодной, но это не влияет на посещение монастыря, так как экскурсия проходит в помещении.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Монастырь Паулинов
- Пещера монастыря
- Чудотворная икона
Описание экскурсии
Приглашаю на экскурсию, которая не зависит от прихотей погоды.
- Мы побываем в пещерной и рукотворной частях монастыря
- Вы услышите историю единственного монашеского ордена, который был основан в Венгрии
- Узнаете легенды и предания о чудесах, которые здесь происходили
- Познакомитесь с житием святого Павла Фивейского, мощи которого здесь покоятся
- Мы увидим список чудотворной иконы, которая одинаково почитается католиками и православными
- Коснёмся темы участия русских войск в подавлении венгерского восстания в 19 веке
- Поговорим о целебных водах Будапешта и о монахе Яноше, который лечил водой и молитвой
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет в монастырь — €2,5 с чел. (1000 форинтов)
- Я единственный русскоязычный гид, который проводит экскурсию в этом монастыре
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Геллерта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 152 туристов
Венгрия — моя вторая родина, а Будапешт является любимым городом, где состоялась моя жизнь, семья, судьба и любовь! С 2009 года являюсь лицензированный экскурсоводом и членом венгерского Союза гидов. Провожу индивидуальные, групповые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
М
Марина
28 апр 2025
Удивительно как много событий и судеб промелькнуло перед нашими глазами во время экскурсии по этому небольшому монастырю.
Radion
7 мар 2025
Огромная благодарность Светлане за Паулинов. Ей удалость создать атмосферу таинственности и абсолютной ясности одновременно. В стенах монастыря все становится на свои места: молись, проси, люби, и непременно дастся.
Светлана очень теплая, уютная и доброжелательная и добрейшая!!!
Низкий Вам поклон, Света, за познавательную экскурсию и за такой нежный прием на Венгерской земле.
