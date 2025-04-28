Гуляя по набережной Будапешта, можно не заметить крест на склоне горы и вход в пещеру. Это удивительное место, где молитвами и целебной водой лечил монах Янош. Позже оно стало пристанищем

для монашеского ордена паулинов. История монастыря, основанного в Венгрии, полна легенд и чудес. Здесь покоятся мощи святого Павла Фивейского, а также хранится чудотворная икона, почитаемая католиками и православными. Кардинал Йожеф Миндсенти говорил: «Если хотите узнать, как живёт Венгрия, то посмотрите на орден паулинов»

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия в монастырь Паулинов в Будапеште лучше всего подходит для посещения с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная для прогулок. В летние месяцы, с июня по август, может быть многолюдно, но это не мешает наслаждаться экскурсиями в помещении. Зимой, с декабря по февраль, погода может быть холодной, но это не влияет на посещение монастыря, так как экскурсия проходит в помещении.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.