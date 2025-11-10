Короткое, но насыщенное путешествие по самым эффектным и знаковым уголкам города. Вы увидите ключевые локации, которые принесли городу мировую известность. Насладитесь панорамой Будапешта со смотровых площадок. Узнаете секреты венгерской столицы, которые помогут стать с ней на ты. И, конечно, запечатлите город в стильных кадрах.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Героев. Один из самых величественных ансамблей города с Триумфальной аркой и памятником Тысячелетия, символизирующим историю Венгрии
- Государственную оперу. Великолепное здание в стиле неоренессанса, поражающее архитектурным убранством и считающееся одним из самых красивых оперных театров Европы
- Площадь Эржебет. Сердце Пешта. Вы узнаете, почему она так называется, и какие события здесь проводятся
- Площадь и базилику Св. Иштвана. Базилика является одним из наиболее высоких исторических зданий Венгрии
- Площадь Свободы. Со всех сторон её обступили особняки в стиле венгерского Сецессиона
- Площадь Кошута. Исторический и деловой центр Будапешта. Здесь расположены Венгерский парламент, Этнографический музей, крупные банки, магазины и кафе
- Будайскую крепость. Средневековый колорит, булыжные мостовые и разноцветные домики. А замок в течение многих столетий был главной резиденцией венгерских королей
- Церковь Матяша. Белокаменные стены, витражи, готические башенки и разноцветная черепичная крыша
- Рыбацкий бастион. C галереи вы полюбуетесь великолепным Дунаем и достопримечательностями столицы
Кому подойдёт экскурсия
Блогерам, фотографам и путешественникам, ценящих визуальный контент. Также тем, кто впервые в Будапеште и хочет быстро составить общее впечатление о городе, чтобы затем вернуться к понравившимся местам и изучить их более подробно.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Провела экскурсии для 7195 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!Задать вопрос
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии из Будапешта
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Будапешт за 4 часа
Откройте для себя Будапешт с его величественными дворцами и храмами, погрузитесь в историю города, который разделён Дунаем, но объединён архитектурой
Начало: На площади Героев
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€149
€165 за всё до 8 чел.
-
14%
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
16 ноя в 12:00
23 ноя в 12:00
€30
€35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ну как не полюбить Будапешт
Погрузитесь в атмосферу Будапешта: от средневековой Буды до грандиозного Пешта. За 4 часа вы увидите всё самое важное и узнаете много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€260 за всё до 4 чел.