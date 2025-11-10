Короткое, но насыщенное путешествие по самым эффектным и знаковым уголкам города. Вы увидите ключевые локации, которые принесли городу мировую известность. Насладитесь панорамой Будапешта со смотровых площадок. Узнаете секреты венгерской столицы, которые помогут стать с ней на ты. И, конечно, запечатлите город в стильных кадрах.

Описание экскурсии

Вы увидите:

Площадь Героев . Один из самых величественных ансамблей города с Триумфальной аркой и памятником Тысячелетия, символизирующим историю Венгрии

. Один из самых величественных ансамблей города с Триумфальной аркой и памятником Тысячелетия, символизирующим историю Венгрии Государственную оперу . Великолепное здание в стиле неоренессанса, поражающее архитектурным убранством и считающееся одним из самых красивых оперных театров Европы

. Великолепное здание в стиле неоренессанса, поражающее архитектурным убранством и считающееся одним из самых красивых оперных театров Европы Площадь Эржебет . Сердце Пешта. Вы узнаете, почему она так называется, и какие события здесь проводятся

. Сердце Пешта. Вы узнаете, почему она так называется, и какие события здесь проводятся Площадь и базилику Св. Иштвана . Базилика является одним из наиболее высоких исторических зданий Венгрии

. Базилика является одним из наиболее высоких исторических зданий Венгрии Площадь Свободы . Со всех сторон её обступили особняки в стиле венгерского Сецессиона

. Со всех сторон её обступили особняки в стиле венгерского Сецессиона Площадь Кошута . Исторический и деловой центр Будапешта. Здесь расположены Венгерский парламент, Этнографический музей, крупные банки, магазины и кафе

. Исторический и деловой центр Будапешта. Здесь расположены Венгерский парламент, Этнографический музей, крупные банки, магазины и кафе Будайскую крепость . Средневековый колорит, булыжные мостовые и разноцветные домики. А замок в течение многих столетий был главной резиденцией венгерских королей

. Средневековый колорит, булыжные мостовые и разноцветные домики. А замок в течение многих столетий был главной резиденцией венгерских королей Церковь Матяша . Белокаменные стены, витражи, готические башенки и разноцветная черепичная крыша

. Белокаменные стены, витражи, готические башенки и разноцветная черепичная крыша Рыбацкий бастион. C галереи вы полюбуетесь великолепным Дунаем и достопримечательностями столицы

Кому подойдёт экскурсия

Блогерам, фотографам и путешественникам, ценящих визуальный контент. Также тем, кто впервые в Будапеште и хочет быстро составить общее впечатление о городе, чтобы затем вернуться к понравившимся местам и изучить их более подробно.

Организационные детали

