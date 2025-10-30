Мои заказы

Влюбиться в Будапешт за 4 часа

Откройте для себя Будапешт с его величественными дворцами и храмами, погрузитесь в историю города, который разделён Дунаем, но объединён архитектурой
Будапешт, разделённый Дунаем, предлагает уникальное путешествие по своей истории и архитектуре.

За 4 часа можно увидеть Площадь Героев с её величественными статуями, Замок Вайдахуняд и живописный парк, прогуляться по проспекту Андраши и посетить Базилику святого Иштвана. Цепной мост и Рыбацкий бастион откроют панорамы Дуная и Парламента.

Экскурсия позволит понять, как формировался облик столицы Венгрии, от древних поселений до современного мегаполиса
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть главные достопримечательности Будапешта
  • 🕰 Погрузиться в историю Венгрии
  • 🌉 Насладиться панорамами Дуная
  • 🎨 Оценить архитектурные шедевры
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по историческим улицам
Влюбиться в Будапешт за 4 часа© Светлана
Влюбиться в Будапешт за 4 часа© Светлана
Влюбиться в Будапешт за 4 часа© Светлана
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Площадь Героев
  • Замок Вайдахуняд
  • Проспект Андраши
  • Базилика святого Иштвана
  • Цепной мост
  • Рыбацкий бастион
  • Президентский дворец
  • Королевский дворец
  • Фонтан «Король Матьяш на охоте»

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Героев с памятником Тысячелетия и статуями венгерских правителей
  • Замок Вайдахуняд, памятник Анонимусу и живописный парк
  • Проспект Андраши с дворцами конца 19 века
  • Базилику святого Иштвана — главный храм Будапешта
  • Цепной мост — символ города
  • Рыбацкий бастион и коронационную церковь Матьяша
  • Средневековые улочки и дома 14–17 веков
  • Президентский и королевский дворцы
  • Птицу Турул — символ древних венгров
  • Фонтан «Король Матьяш на охоте» — самый красивый фонтан будайской крепости
  • Панорамы Дуная, Парламента и будайских холмов

Вы узнаете:

  • Кто жил в Карпатском бассейне раньше
  • Почему Аттилу считают предком венгров
  • Что скрыто под Будайской крепостью
  • Почему храм Богородицы называют церковью Матьяша
  • Что считается главным сокровищем страны
  • Сколько букв в самом длинном венгерском слове

Организационные детали

Дополнительные расходы: мы дважды воспользуемся городским транспортом, вы можете купить билет (~ €1) или проездной на один день (~ €6).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Героев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 152 туристов
Венгрия — моя вторая родина, а Будапешт является любимым городом, где состоялась моя жизнь, семья, судьба и любовь! С 2009 года являюсь лицензированный экскурсоводом и членом венгерского Союза гидов. Провожу индивидуальные, групповые
читать дальше

экскурсии пешком, на машине, городском транспорте, автобусе, корабле. Мой подход — каждый гость достоин VIP-обслуживания, поэтому я стараюсь максимально прислушаться к пожеланиям моих клиентов, а после нашей экскурсии посоветовать им рестораны, театры, программу на вечер, купальни, дегустации и др. Приезжайте, Будапешт и Венгрия жду Вас!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
2
1
С
Светлана
30 окт 2025
Благодаря Светлане у нас получилась чудесная позновательная экскурсия по Будапешту. Очень много интесной информации. Нагулялись по городу, проехали на общественном транспорте, заглянули в интересные дворы и магазинчики. Светлана отлично знает город и историю, отвечала на любые вопросы, которые у нас возникали. С удовольствием воспользовались рекомендацией ресторанов. Большое спасибо.
Максим
Максим
27 окт 2025
Это был мой первый день в Венгрии и в Будапеште, о которых я мало, что знал, но хотелось узнать как можно больше. Светлана очень грамотно организовала и провела экскурсию так,
читать дальше

что за время экскурсии получил очень много прекрасно структурированной исторической информации о Венгрии и Будапеште, как центра её истории. Экскурсия была насыщенной, но совсем не утомительной. Светлана - прекрасный экскурсовод. Рекомендую!

Юлия
Юлия
11 окт 2025
Светлана очень глубоко и подробно знает историю венгерского народа, страны и города Будапешта, она интересный собеседник и источник массы полезных советов о городе, музеях, банях и парках.
Светлана очень глубоко и подробно знает историю венгерского народа, страны и города Будапешта, она интересный собеседникСветлана очень глубоко и подробно знает историю венгерского народа, страны и города Будапешта, она интересный собеседникСветлана очень глубоко и подробно знает историю венгерского народа, страны и города Будапешта, она интересный собеседникСветлана очень глубоко и подробно знает историю венгерского народа, страны и города Будапешта, она интересный собеседникСветлана очень глубоко и подробно знает историю венгерского народа, страны и города Будапешта, она интересный собеседник
М
Маргарита
17 сен 2025
Светлана — очень интересный человек. Помимо истории города, она также дала нам много полезных рекомендаций, которые помогли нам лучше организовать нашу поездку.
А
Анастасия
21 авг 2025
Наша экскурсия в Будапеште с экскурсоводом Светланой оставила очень приятные впечатления. Было очень жарко, но несмотря на это, было очень интересно и познавательно. Мы попробовали венгерский десерт Ретеш — это
читать дальше

было вкусно и необычно. Светлана отлично ориентировалась в городе, помогала нам передвигаться на общественном транспорте и даже проводила обратно, чтобы мы не заблудились. Город очень понравился — красивый, уютный и насыщенный. Спасибо большое

Анастасия
Анастасия
20 авг 2025
Светлана прекрасный экскурсовод!
Время пролетело незаметно, было очень интересно и познавательно!
Будапешт за 4 часа! Спасибо!
С
Светлана
20 авг 2025
Добрый день всем, кто хочет познакомиться с Будапештом! Город прекрасен и завораживает своей оригинальностью, чувствуешь себя не чужаком, а дорогим гостем! Маршрут построен логично и включает в себя кучу интересных локаций, не только исторических, но и гастрономических, что еще больше сближает с городом
Н
Надежда
30 июл 2025
Большое спасибо, Светлане за экскурсию от всей нашей большой, дружелюбный семьи. Просто невероятно как ей удалось построить маршрут так, что было интересно и взрослым и детям, интересно рассказывала про историю
читать дальше

Будапешта, чутко отвечала на все вопросы, давала советы. Детям гид ОЧЕНЬ понравился, сказали, что она просто прелесть!!! 😀 Я считаю, что это профессинализм высшего уровня, когда после 4-х часовой прогулки дети не ныли, что устали, а с теплотой вспоминали проведённое на экскурсии время!

я
я
24 июл 2025
Нашей компании все очень понравилось!

Во-первых, выбран прекрасный маршрут, позволяющий познакомиться с городом.

Во-вторых, рассказ Светланы не переполнен непонятными датами и именам, а лаконично вплетен в визуальные образы вокруг, поэтому многое удалось
читать дальше

запомнить, про некоторых персонажей истории мы слушали взахлеб.

В-третьих, знакомство со Светланой в первый день нашего путешествия было правильным решением, так как нам дали рекомендации об обменниках, ресторанах, термах и многом другом, что помогает нам сориентироваться и сделать путешествие более насыщенным.

Köszönöm!

Нашей компании все очень понравилось!Нашей компании все очень понравилось!Нашей компании все очень понравилось!
А
Андрей
16 июл 2025
Спасибо, было приятно познакомиться с Будапештом!
Анна
Анна
23 июн 2025
Огромное спасибо Светлане за эту замечательную экскурсию! Светлана замечательный собеседник и знает о Будапеште очень много интересного! Четыре часа пролетели незаметно. За это время мы ходили пешком,проехали на метро и
читать дальше

автобусе. Это вносит колорит в экскурсию. А еще выпили кофе и съели вкуснейший штрудель с необычными начинками в маленькой кофейне,которую нам показала Светлана. А сколько легенд и историй мы услышали,и все это очень интересно,без кучи дат и фактов. Помимо этого Светлана подсказала нам хороший ресторанчик,где мы оч вкусно поужинали. Помогла нам с организацией речной прогулки по вечернему Дунаю. И организовала поездку на дегустацию вина(но из за болезни мужа поездка не состоялась…). Огромное спасибо Светлане за этот замечательный день!

Входит в следующие категории Будапешта

Похожие экскурсии из Будапешта

Ну как не полюбить Будапешт
На машине
4.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ну как не полюбить Будапешт
Погрузитесь в атмосферу Будапешта: от средневековой Буды до грандиозного Пешта. За 4 часа вы увидите всё самое важное и узнаете много нового
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе
Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре
Расписание: в понедельник в 10:30
Сегодня в 10:30
17 ноя в 10:30
€41 за человека
Пешком по Буде
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по Буде
Дунай делит Будапешт на две части: Буда на холмах, Пешт на равнинах. Прогулка по Буде откроет вам Королевский дворец и Рыбацкий бастион
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Будапеште