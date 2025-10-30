читать дальше

автобусе. Это вносит колорит в экскурсию. А еще выпили кофе и съели вкуснейший штрудель с необычными начинками в маленькой кофейне,которую нам показала Светлана. А сколько легенд и историй мы услышали,и все это очень интересно,без кучи дат и фактов. Помимо этого Светлана подсказала нам хороший ресторанчик,где мы оч вкусно поужинали. Помогла нам с организацией речной прогулки по вечернему Дунаю. И организовала поездку на дегустацию вина(но из за болезни мужа поездка не состоялась…). Огромное спасибо Светлане за этот замечательный день!