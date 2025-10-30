Будапешт, разделённый Дунаем, предлагает уникальное путешествие по своей истории и архитектуре.
За 4 часа можно увидеть Площадь Героев с её величественными статуями, Замок Вайдахуняд и живописный парк, прогуляться по проспекту Андраши и посетить Базилику святого Иштвана. Цепной мост и Рыбацкий бастион откроют панорамы Дуная и Парламента.
Экскурсия позволит понять, как формировался облик столицы Венгрии, от древних поселений до современного мегаполиса
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть главные достопримечательности Будапешта
- 🕰 Погрузиться в историю Венгрии
- 🌉 Насладиться панорамами Дуная
- 🎨 Оценить архитектурные шедевры
- 🚶♂️ Прогуляться по историческим улицам
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Площадь Героев
- Замок Вайдахуняд
- Проспект Андраши
- Базилика святого Иштвана
- Цепной мост
- Рыбацкий бастион
- Президентский дворец
- Королевский дворец
- Фонтан «Король Матьяш на охоте»
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Героев с памятником Тысячелетия и статуями венгерских правителей
- Замок Вайдахуняд, памятник Анонимусу и живописный парк
- Проспект Андраши с дворцами конца 19 века
- Базилику святого Иштвана — главный храм Будапешта
- Цепной мост — символ города
- Рыбацкий бастион и коронационную церковь Матьяша
- Средневековые улочки и дома 14–17 веков
- Президентский и королевский дворцы
- Птицу Турул — символ древних венгров
- Фонтан «Король Матьяш на охоте» — самый красивый фонтан будайской крепости
- Панорамы Дуная, Парламента и будайских холмов
Вы узнаете:
- Кто жил в Карпатском бассейне раньше
- Почему Аттилу считают предком венгров
- Что скрыто под Будайской крепостью
- Почему храм Богородицы называют церковью Матьяша
- Что считается главным сокровищем страны
- Сколько букв в самом длинном венгерском слове
Организационные детали
Дополнительные расходы: мы дважды воспользуемся городским транспортом, вы можете купить билет (~ €1) или проездной на один день (~ €6).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Героев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 152 туристов
Венгрия — моя вторая родина, а Будапешт является любимым городом, где состоялась моя жизнь, семья, судьба и любовь! С 2009 года являюсь лицензированный экскурсоводом и членом венгерского Союза гидов. Провожу индивидуальные, групповыеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
30 окт 2025
Благодаря Светлане у нас получилась чудесная позновательная экскурсия по Будапешту. Очень много интесной информации. Нагулялись по городу, проехали на общественном транспорте, заглянули в интересные дворы и магазинчики. Светлана отлично знает город и историю, отвечала на любые вопросы, которые у нас возникали. С удовольствием воспользовались рекомендацией ресторанов. Большое спасибо.
Максим
27 окт 2025
Это был мой первый день в Венгрии и в Будапеште, о которых я мало, что знал, но хотелось узнать как можно больше. Светлана очень грамотно организовала и провела экскурсию так,
Юлия
11 окт 2025
Светлана очень глубоко и подробно знает историю венгерского народа, страны и города Будапешта, она интересный собеседник и источник массы полезных советов о городе, музеях, банях и парках.
М
Маргарита
17 сен 2025
Светлана — очень интересный человек. Помимо истории города, она также дала нам много полезных рекомендаций, которые помогли нам лучше организовать нашу поездку.
А
Анастасия
21 авг 2025
Наша экскурсия в Будапеште с экскурсоводом Светланой оставила очень приятные впечатления. Было очень жарко, но несмотря на это, было очень интересно и познавательно. Мы попробовали венгерский десерт Ретеш — это
Анастасия
20 авг 2025
Светлана прекрасный экскурсовод!
С
Светлана
20 авг 2025
Добрый день всем, кто хочет познакомиться с Будапештом! Город прекрасен и завораживает своей оригинальностью, чувствуешь себя не чужаком, а дорогим гостем! Маршрут построен логично и включает в себя кучу интересных локаций, не только исторических, но и гастрономических, что еще больше сближает с городом
Н
Надежда
30 июл 2025
Большое спасибо, Светлане за экскурсию от всей нашей большой, дружелюбный семьи. Просто невероятно как ей удалось построить маршрут так, что было интересно и взрослым и детям, интересно рассказывала про историю
я
24 июл 2025
Нашей компании все очень понравилось!
Во-первых, выбран прекрасный маршрут, позволяющий познакомиться с городом.
Во-вторых, рассказ Светланы не переполнен непонятными датами и именам, а лаконично вплетен в визуальные образы вокруг, поэтому многое удалось
А
Андрей
16 июл 2025
Спасибо, было приятно познакомиться с Будапештом!
Анна
23 июн 2025
Огромное спасибо Светлане за эту замечательную экскурсию! Светлана замечательный собеседник и знает о Будапеште очень много интересного! Четыре часа пролетели незаметно. За это время мы ходили пешком,проехали на метро и
Входит в следующие категории Будапешта
