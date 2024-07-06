30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный полет на самолете над Будапештом: незабываемые виды
Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса
Начало: На аэродроме на окраине Будапешта
«После небольшого инструктажа и правил безопасности вы направитесь в кабину самолета»
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Начало: По договоренности с туристами
«Полет выполняется на самолете: Cessna 172 или Cessna 182»
Расписание: ежедневно, в лётную погоду с 09:00 до 16:00
20 сен в 13:00
21 сен в 09:00
€330 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Полет над Будапештом и Сентендре на самолете
Начало: По договоренности с туристами
«35-минутный обзорный полет на самолете над центром Будапешта до Сентендре и обратно»
Расписание: ежедневно, в летную погоду с 09:00 до 16:00
20 сен в 13:00
21 сен в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил6 июля 2024Нам очень понравилось,отличный пилот и хотя молодой,однако уверенно и хорошо вёл самолёт. Прекрасная панорама города,чудесный вид из самолёта,незабываемые ощущения.
- ООльга18 декабря 2021Организовано прекрасно. Брали трансфер до аэродрома и обратно, довезли и привезли обратно. Сам полет очень понравился, пилот выше всяких похвал. Прекрасный опыт!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Полеты на самолетах»
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Сейчас в Будапеште в категории "Полеты на самолетах" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 330. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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