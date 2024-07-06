Полеты на самолетах – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Полеты на самолетах» в Будапеште на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Полет на самолете над Будапештом
Полеты на самолетах
2 отзыва
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный полет на самолете над Будапештом: незабываемые виды
Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса
Начало: На аэродроме на окраине Будапешта
«После небольшого инструктажа и правил безопасности вы направитесь в кабину самолета»
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Полеты на самолетах
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Начало: По договоренности с туристами
«Полет выполняется на самолете: Cessna 172 или Cessna 182»
Расписание: ежедневно, в лётную погоду с 09:00 до 16:00
20 сен в 13:00
21 сен в 09:00
330 за всё до 3 чел.
Полет над Будапештом и Сентендре на самолете
Полеты на самолетах
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Полет над Будапештом и Сентендре на самолете
Начало: По договоренности с туристами
«35-минутный обзорный полет на самолете над центром Будапешта до Сентендре и обратно»
Расписание: ежедневно, в летную погоду с 09:00 до 16:00
20 сен в 13:00
21 сен в 09:00
250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    6 июля 2024
    Полет на самолете над Будапештом
    Нам очень понравилось,отличный пилот и хотя молодой,однако уверенно и хорошо вёл самолёт. Прекрасная панорама города,чудесный вид из самолёта,незабываемые ощущения.
  • О
    Ольга
    18 декабря 2021
    Полет на самолете над Будапештом
    Организовано прекрасно. Брали трансфер до аэродрома и обратно, довезли и привезли обратно. Сам полет очень понравился, пилот выше всяких похвал. Прекрасный опыт!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Полеты на самолетах»

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  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Полеты на самолетах" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 330. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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