35-минутный обзорный полет на самолете над центром Будапешта до Сентендре и обратно. Осмотр главных достопримечательностей венгерской столицы и окрестностей с воздуха.
Приглашаем соврешить увлекательный полет на Будапештом и Сентендре. Увидеть главные достопримечательности Будапешта и Сентендре с борта самолета. Полюбоваться видами самых красивых мостов, зданий, объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная.
Продолжительность полета: 35 минут
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 часов до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
Способы оплаты:
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
полная оплата заказа банковской карточкой фирме - организатору программы.
Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала полета