35-минутный обзорный полет на самолете над центром Будапешта до Сентендре и обратно. Осмотр главных достопримечательностей венгерской столицы и окрестностей с воздуха.

Приглашаем соврешить увлекательный полет на Будапештом и Сентендре. Увидеть главные достопримечательности Будапешта и Сентендре с борта самолета. Полюбоваться видами самых красивых мостов, зданий, объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная.

Продолжительность полета: 35 минут

Важно!

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 часов до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

вариант А.

полная оплата заказа Спутнику

вариант Б.

бронируете программу без оплаты Спутнику,

полная оплата заказа банковской карточкой фирме - организатору программы.

Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала полета