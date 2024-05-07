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скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе
Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре
«Рыбацкий бастион с панорамной площадкой на парламент, Дунай, Пешт и мосты»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
28 июня в 10:00
1 июля в 10:00
39€34 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
На велосипеде по Будапешту: Парламент, Остров Маргит, Мост Эржебет
Начало: Deák tér, перед церковью Деaк тер
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
20€15 за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
Начало: Nagyboldogasszony templom / Церковь Богоматери
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Мини-группа
2 часа
Пешком по мосту Свободы в Буду
Начало: У моста Свободы на пештской стороне. Szadaság híd
«Начав экскурсию в Пеште, у моста Свободы, вы пройдёте по самому короткому мосту Будапешта, услышите историю его создания, и наверняка вам понравится вид, открывающийся на обе части города»
Расписание: по вторникам в 14 часов
2 июля в 14:00
9 июля в 14:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina7 мая 2024Очень понравилось и содержание и гид! С удовольствием рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Мосты»
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