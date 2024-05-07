Мосты Будапешта

Найдено 4 экскурсии в категории «Мосты» в Будапеште на русском языке, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
🚶 Пешая
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе
Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре
«Рыбацкий бастион с панорамной площадкой на парламент, Дунай, Пешт и мосты»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
28 июня в 10:00
1 июля в 10:00
3934 за человека
На велосипеде по Будапешту: Парламент, Остров Маргит, Мост Эржебет
🚲 На велосипеде
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
На велосипеде по Будапешту: Парламент, Остров Маргит, Мост Эржебет
Начало: Deák tér, перед церковью Деaк тер
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2015 за человека
Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
Начало: Nagyboldogasszony templom / Церковь Богоматери
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Пешком по мосту Свободы в Буду
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Пешком по мосту Свободы в Буду
Начало: У моста Свободы на пештской стороне. Szadaság híd
«Начав экскурсию в Пеште, у моста Свободы, вы пройдёте по самому короткому мосту Будапешта, услышите историю его создания, и наверняка вам понравится вид, открывающийся на обе части города»
Расписание: по вторникам в 14 часов
2 июля в 14:00
9 июля в 14:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Мосты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Буды в Пешт по Цепному мосту
  2. На велосипеде по Будапешту: Парламент, Остров Маргит, Мост Эржебет
  3. Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
  4. Пешком по мосту Свободы в Буду
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Площадь Героев
  9. Замок Буда
  10. Проспект Андраши
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Мосты" можно забронировать 4 экскурсии от 15 до 34 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Мосты», 1 ⭐ отзыв, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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