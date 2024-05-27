1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
«Вишеград: вдохновляющие панорамы и дух древности»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
«А еще подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается фантастическая панорама Пешта с Парламентом и Базиликой Св»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«Перед вами предстанут знаменитые площадь Героев и здание парламента Венгрии, вы заглянете в Будайскую крепость и посетите Рыбацкий бастион, проедете по проспекту Андраши и охватите взглядом панораму Будапешта с горы Геллерт»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€321 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
«Рыбацкий бастион, откуда открываются захватывающие панорамы — к одной из них мы поднимемся по почти секретной лестнице»
Завтра в 12:00
14 июня в 19:00
€25 за человека
Индивидуальная
12 часов
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
«Оцените панорамы «венгерского моря» и встретите лебедей с дикими уточками»
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€420 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
«Вечерний Будапешт: огни, легенды и панорамы»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай
Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вдоль двух берегов голубого Дуная
За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии
«Осмотрим храм 14 века, часовню на холме и набережную, с которой открывается дивная панорама Вишеградского замка»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
€390 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 мая 2024Отличная экскурсия - интересная и насыщенная, сложно представить, как можно посмотреть столько всего за раз без гида с машиной)) Гульнара - очень классный, интересный и позитивный гид! В экскурсии отлично переплетены и история, и интересные факты, и шутки)) Очень рекомендуем!
- ЕЕвгения25 мая 2024Очень понравилась экскурсия, которую нам провел Даниил. За два с половиной часа удивительно много успели, хотя никуда не спешили. Запомнились важные моменты истории и архитектуры города. почувствовали атмосферу Будапешта. Удачный маршрут и отличное исполнение!
- ННаталья14 мая 2024Хотим выразить благодарность Игорю от всей нашей группы (3 человека). Место встречи было найти легко, группа небольшая. Рассказчик из Игоря - отличный!!! Голос
- KKseniya22 апреля 2024Прекрасная экскурсия с Даниилом! Очень интересно, актцально и в меру много! Спасибо!
- ИИрина20 марта 2024Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую.
- ИИрина21 января 2024Благодарим за прекрасную экскурсию! Елена невероятный экскурсовод!!!! Было очень интересно и весело!
- AAnton10 января 2024Отлично продуманный маршрут. Замечательные локации. Великолепный гид Иштван! В общем, подтверждаю все те характеристики и эпитеты, которые были в предыдущих отзывах, и со своей стороны настоятельно рекомендую совершить это прекрасное небольшое путешествие с Иштваном.
- ДДарья7 января 2024Прекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историй. Слышать информацию от местного
- AAlexey23 июля 2023Экскурсию Гульнара проводила для семьи из 4-х человек, всем уделила необходимое внимание, не утомляла чрезмерными историческими байками, как это часто
- YYuriy29 июня 2023Очень хорошая, познавательная и интересная экскурсия. Блестящий рассказ о достопримечательностях, истории и просто интересных фактах от нашего чудесного экскурсовода -
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Панорамы»
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