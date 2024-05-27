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очень приятный, речь правильная без слов -паразитов. Легко, без сухих фактов, информация подавалась интересно, хотелось слушать, что все и делали, попутно задавая интересующие нас вопросы, на которые Игорь с удовольствием отвечал. Хочу заметить, что не было ни одного раздражающего факта во время экскурсии) Перемещение между точками тоже не напрягало, все успевали. На подъеме к Рыбацкому бастиону Игорь давал нам время передохнуть и прийти в себя, загадывая загадки во время таких маленьких остановок. Остались очень довольны этой экскурсией и уверена, что при нашей следующей поездке в Будапешт мы уже точно знаем, к кому на экскурсию пойдем!!! Особенно заинтересовала дегустационно-винная))) Советуем экскурсию! Проведёте время с пользой и интересом! Будапешт прекрасный город и Игорь показал все его лучшие и красивые стороны!