Красивые виды и панорамы Будапешта

Найдено 9 экскурсий в категории «Панорамы» в Будапеште на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
«Вишеград: вдохновляющие панорамы и дух древности»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Будапешт как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
61 отзыв
Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
«А еще подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается фантастическая панорама Пешта с Парламентом и Базиликой Св»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«Перед вами предстанут знаменитые площадь Героев и здание парламента Венгрии, вы заглянете в Будайскую крепость и посетите Рыбацкий бастион, проедете по проспекту Андраши и охватите взглядом панораму Будапешта с горы Геллерт»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
321 за человека
Будапешт с огоньком - каждый день
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
«Рыбацкий бастион, откуда открываются захватывающие панорамы — к одной из них мы поднимемся по почти секретной лестнице»
Завтра в 12:00
14 июня в 19:00
25 за человека
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
«Оцените панорамы «венгерского моря» и встретите лебедей с дикими уточками»
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
420 за всё до 7 чел.
Свет и тени вечернего Будапешта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
«Вечерний Будапешт: огни, легенды и панорамы»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
135 за всё до 3 чел.
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай
Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 10 чел.
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 340 за всё до 3 чел.
Вдоль двух берегов голубого Дуная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Вдоль двух берегов голубого Дуная
За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии
«Осмотрим храм 14 века, часовню на холме и набережную, с которой открывается дивная панорама Вишеградского замка»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
390 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Будапешт как на ладони
    Отличная экскурсия - интересная и насыщенная, сложно представить, как можно посмотреть столько всего за раз без гида с машиной)) Гульнара - очень классный, интересный и позитивный гид! В экскурсии отлично переплетены и история, и интересные факты, и шутки)) Очень рекомендуем!
  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Будапешт с огоньком - каждый день
    Очень понравилась экскурсия, которую нам провел Даниил. За два с половиной часа удивительно много успели, хотя никуда не спешили. Запомнились важные моменты истории и архитектуры города. почувствовали атмосферу Будапешта. Удачный маршрут и отличное исполнение!
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Будапешт с огоньком - каждый день
    Хотим выразить благодарность Игорю от всей нашей группы (3 человека). Место встречи было найти легко, группа небольшая. Рассказчик из Игоря - отличный!!! Голос
    читать дальше

    очень приятный, речь правильная без слов -паразитов. Легко, без сухих фактов, информация подавалась интересно, хотелось слушать, что все и делали, попутно задавая интересующие нас вопросы, на которые Игорь с удовольствием отвечал. Хочу заметить, что не было ни одного раздражающего факта во время экскурсии) Перемещение между точками тоже не напрягало, все успевали. На подъеме к Рыбацкому бастиону Игорь давал нам время передохнуть и прийти в себя, загадывая загадки во время таких маленьких остановок. Остались очень довольны этой экскурсией и уверена, что при нашей следующей поездке в Будапешт мы уже точно знаем, к кому на экскурсию пойдем!!! Особенно заинтересовала дегустационно-винная))) Советуем экскурсию! Проведёте время с пользой и интересом! Будапешт прекрасный город и Игорь показал все его лучшие и красивые стороны!

    Хотим выразить благодарность Игорю от всей нашей группы (3 человека)Хотим выразить благодарность Игорю от всей нашей группы (3 человека)Хотим выразить благодарность Игорю от всей нашей группы (3 человека)
  • K
    Kseniya
    22 апреля 2024
    Будапешт с огоньком - каждый день
    Прекрасная экскурсия с Даниилом! Очень интересно, актцально и в меру много! Спасибо!
  • И
    Ирина
    20 марта 2024
    Свет и тени вечернего Будапешта
    Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую.
    Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендуюОчень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую
  • И
    Ирина
    21 января 2024
    Свет и тени вечернего Будапешта
    Благодарим за прекрасную экскурсию! Елена невероятный экскурсовод!!!! Было очень интересно и весело!
  • A
    Anton
    10 января 2024
    По Будапешту и сказочному Сентэндре
    Отлично продуманный маршрут. Замечательные локации. Великолепный гид Иштван! В общем, подтверждаю все те характеристики и эпитеты, которые были в предыдущих отзывах, и со своей стороны настоятельно рекомендую совершить это прекрасное небольшое путешествие с Иштваном.
  • Д
    Дарья
    7 января 2024
    Свет и тени вечернего Будапешта
    Прекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историй. Слышать информацию от местного
    читать дальше

    жителя весьма интересно ибо только они могут передать дух и атмосферу города. За два часа нас провезли по самым интересным местам города и даже не смотря на то что мы в городе не первый раз нас смогли удивить! Нам подсказали прекрасное место для ужина и были отзывчивы вплоть до нашего вылета!! Очень благодарны за заботу! Обязательно вернёмся снова!

    Прекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историйПрекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историй
  • A
    Alexey
    23 июля 2023
    Будапешт как на ладони
    Экскурсию Гульнара проводила для семьи из 4-х человек, всем уделила необходимое внимание, не утомляла чрезмерными историческими байками, как это часто
    читать дальше

    бывает на экскурсиях по историческим локациям, соблюдала разумный баланс между богатой историей Венгрии и Будапешта, с одной стороны, и сегодняшним временем, с другой. Будучи хорошо осведомлённым в вопросах истории, тем не менее, узнал для себя много интересного о Венгрии и Будапеште. Гульнара - благодарность и удачи во всём!

  • Y
    Yuriy
    29 июня 2023
    Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
    Очень хорошая, познавательная и интересная экскурсия. Блестящий рассказ о достопримечательностях, истории и просто интересных фактах от нашего чудесного экскурсовода -
    читать дальше

    Анжелики. Несмотря на продолжительность нашей индивидуальной экскурсии более 12 часов, не только не устали, но получили заряд бодрости, умноженный на целебные свойства воды озера Хевиз. Очень рекомендуем поездки с Анжеликой!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
  2. Будапешт как на ладони
  3. По Будапешту и сказочному Сентэндре
  4. Будапешт с огоньком - каждый день
  5. Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Панорамы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 25 до 420. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Панорамы», 185 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам