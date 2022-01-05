читать дальше Венгрию, не зная ни языка, ни города. И Детская Железная дорога, и канатная дорога, и гора Янош, и башня Эржебет – всё это интересно и необычно. Фотографии со смотровой площадки башни получились великолепные. Мини-путешествие очень понравилось. Спасибо Константину за возможность посмотреть на Будапешт свысока:-)

