Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт с высоты птичьего полета
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Венгерская столица не только термальные воды! Путешествие на детской железной дороге, подъем на гору Яноша и виды на Будапешт с высоты
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
11 дек в 11:00
13 дек в 11:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира5 января 2022Неплохое времяпровождение для детей. Интересна детская ж/д дорога и подъем на башню.
Однако не хватило погружения в историю и интересных фактов.
- РРасим31 июля 2019Очень интересная попытка показать "нетуристическую" часть Будапешта.
- ЕЕлена30 июля 2019Выбрали экскурсию Константина, потому что в предлагаемые им места мы бы никогда не доехали самостоятельно. Тем более, впервые приехав в
- ЮЮлия6 мая 2019Отличная экскурсия. Была адаптирована для возраста и интереса участников. Отлично спланирована и не утомительна. Особенность её в том, что можно увидеть не самые топовые, но чудесные места Будапешта. Чувствуется искренний интерес и любовь гида к своему городу.
