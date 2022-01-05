Мои заказы

Смотровая башня Елизаветы – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая башня Елизаветы» в Будапеште на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Будапешт как на ладони
На машине
4.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт с высоты птичьего полета
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
На машине
На поезде
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Венгерская столица не только термальные воды! Путешествие на детской железной дороге, подъем на гору Яноша и виды на Будапешт с высоты
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 8 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
Пешая
2 часа
39 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
11 дек в 11:00
13 дек в 11:00
€60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвира
    5 января 2022
    Приключение в горах Буды для детей и взрослых
    Неплохое времяпровождение для детей. Интересна детская ж/д дорога и подъем на башню.
    Однако не хватило погружения в историю и интересных фактов.
  • Р
    Расим
    31 июля 2019
    Приключение в горах Буды для детей и взрослых
    Очень интересная попытка показать "нетуристическую" часть Будапешта.
  • Е
    Елена
    30 июля 2019
    Приключение в горах Буды для детей и взрослых
    Выбрали экскурсию Константина, потому что в предлагаемые им места мы бы никогда не доехали самостоятельно. Тем более, впервые приехав в
    читать дальше

    Венгрию, не зная ни языка, ни города. И Детская Железная дорога, и канатная дорога, и гора Янош, и башня Эржебет – всё это интересно и необычно. Фотографии со смотровой площадки башни получились великолепные. Мини-путешествие очень понравилось. Спасибо Константину за возможность посмотреть на Будапешт свысока:-)

  • Ю
    Юлия
    6 мая 2019
    Приключение в горах Буды для детей и взрослых
    Отличная экскурсия. Была адаптирована для возраста и интереса участников. Отлично спланирована и не утомительна. Особенность её в том, что можно увидеть не самые топовые, но чудесные места Будапешта. Чувствуется искренний интерес и любовь гида к своему городу.

