1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Венгерская столица не только термальные воды! Путешествие на детской железной дороге, подъем на гору Яноша и виды на Будапешт с высоты
«Канатная дорога и смотровая башня Эржебет»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
На велосипеде по Будапешту: Парламент, Остров Маргит, Мост Эржебет
Начало: Deák tér, перед церковью Деaк тер
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
20€15 за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
Начало: Nagyboldogasszony templom / Церковь Богоматери
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира5 января 2022Неплохое времяпровождение для детей. Интересна детская ж/д дорога и подъем на башню. Однако не хватило погружения в историю и интересных фактов.
- РРасим31 июля 2019Очень интересная попытка показать "нетуристическую" часть Будапешта.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Мост Эржебет»
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