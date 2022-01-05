Мост Эржебет – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Мост Эржебет» в Будапеште на русском языке, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Венгерская столица не только термальные воды! Путешествие на детской железной дороге, подъем на гору Яноша и виды на Будапешт с высоты
«Канатная дорога и смотровая башня Эржебет»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 8 чел.
На велосипеде по Будапешту: Парламент, Остров Маргит, Мост Эржебет
🚲 На велосипеде
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
На велосипеде по Будапешту: Парламент, Остров Маргит, Мост Эржебет
Начало: Deák tér, перед церковью Деaк тер
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2015 за человека
Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
Начало: Nagyboldogasszony templom / Церковь Богоматери
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Мост Эржебет»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Приключение в горах Буды для детей и взрослых
  2. На велосипеде по Будапешту: Парламент, Остров Маргит, Мост Эржебет
  3. Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Площадь Героев
  9. Замок Буда
  10. Проспект Андраши
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Мост Эржебет" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 150 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Мост Эржебет», 5 ⭐ отзывов, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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