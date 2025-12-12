Мои заказы

Трамвай № 2 – экскурсии в Будапеште

Найдено 16 экскурсий в категории «Трамвай № 2» в Будапеште на русском языке, цены от €30, скидки до 14%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Нескучное знакомство с Пештом
Пешая
Трамвай № 2
2 часа
241 отзыв
Водная прогулка
Нескучное знакомство с Пештом
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
2 фев в 11:00
€30 за человека
Ну как не полюбить Будапешт
На машине
Трамвай № 2
4.5 часа
56 отзывов
Водная прогулка
Ну как не полюбить Будапешт
Узнать всё о достопримечательностях Буды и Пешта на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 фев в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Атмосфера творческого Будапешта
Пешая
Трамвай № 2
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Атмосфера творческого Будапешта
Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 6 чел.
Будапешт для тех, кто спешит
На машине
Трамвай № 2
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт для тех, кто спешит
За минимум времени мы увидели и услышали максимум!
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 фев в 08:00
€198 за всё до 4 чел.
Подземка, троллейбус, трамвай
Пешая
Трамвай № 2
Трамвайные
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Подземка, троллейбус, трамвай
Погрузитесь в историю Будапешта через его транспортную систему: от старинного метро до легендарных трамваев и троллейбусов. Увлекательное путешествие для всех
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€225 за всё до 5 чел.
Будапешт для своих: прогулка по необычным местам Буды
Пешая
Трамвай № 2
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: прогулка по необычным местам Буды
Исследуйте старинную Буду: от церкви Матьяша до лабиринтов под городом. Откройте для себя уникальные истории и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Неподалёку от станции метро «Széll Kálmán tér»
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
от €220 за всё до 10 чел.
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
На машине
Трамвай № 2
На поезде
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Венгерская столица не только термальные воды! Путешествие на детской железной дороге, подъем на гору Яноша и виды на Будапешт с высоты
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 8 чел.
Будапешт: знакомство с городом
На машине
Трамвай № 2
На микроавтобусе
4 часа
28 отзывов
Водная прогулка
Будапешт: знакомство с городом
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
Завтра в 12:00
2 фев в 08:00
€238 за всё до 3 чел.
Рождественский Будапешт
Пешая
Трамвай № 2
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественский Будапешт
Познакомьтесь с историей Будапешта, наслаждаясь зимними видами и рождественскими ярмарками. Пирожные и горячее вино сделают экскурсию незабываемой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 5 чел.
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Пешая
Трамвай № 2
2.5 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе
Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре
Расписание: в понедельник в 10:30
23 мар в 10:30
30 мар в 10:30
€41 за человека
Будапешт вдоль и поперёк
На машине
Трамвай № 2
6 часов
347 отзывов
Водная прогулка
Будапешт вдоль и поперёк
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
4 фев в 10:00
6 фев в 10:00
€260 за всё до 4 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
Пешая
Трамвай № 2
2 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
Обойти легендарные места венгерской столицы и узнать о городе чуть больше, чем всё
Начало: От колеса обозрения
Завтра в 09:00
2 фев в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
Будапешт с огоньком - каждый день
Пешая
Трамвай № 2
2.5 часа
-
14%
83 отзыва
Билеты
Будапешт с огоньком - каждый день
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
Завтра в 12:00
8 фев в 12:00
€30€35 за билет
Свидание с Будапештом каждый день
Пешая
Трамвай № 2
2 часа
552 отзыва
Билеты
Свидание с Будапештом каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
2 фев в 15:15
€30 за билет
Пешт и Буда: главные достопримечательности за 2 часа
На машине
Трамвай № 2
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Пешт и Буда: главные достопримечательности за 2 часа
Погрузиться в прошлое Будапешта, ощутить ритм города и запечатлеть его на снимках
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
2 фев в 09:00
€154 за всё до 3 чел.
Будапешт для своих: обзорная экскурсия по Пешту
Пешая
Трамвай № 2
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: обзорная экскурсия по Пешту
Пешт - это не только история, но и современная жизнь Будапешта. Прогуляйтесь по знаковым местам, попробуйте местные деликатесы и узнайте, чем живёт город
Начало: Неподалеку от здания Парламента
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
от €180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сабир
    12 декабря 2025
    Будапешт с огоньком - каждый день
    Дата посещения: 16 ноября 2025
    Было все очень познавательно! Гид просто супер!!! Обязательно буду рекомендовать своим знакомым и друзьям.
  • G
    Georgy
    28 марта 2025
    Будапешт вдоль и поперёк
    Дата посещения: 27 марта 2025
    Мы провели в Будапеште замечательный день с гидом Еленой. Прекрасный гид, умница, блестяще знает историю страны и очень ее любит. Никакой навязчивой зазубренной информации. Слушать одно удовольствие . Рекомендую всем любознательным туристам. Георгий
  • Т
    Тимофей
    12 января 2026
    Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
    Великолепный рассказчик, очень интеллигентный, приятный собеседник, очень рекомендую, получили море удовольствия
  • Л
    Любовь
    5 января 2026
    Нескучное знакомство с Пештом
    Шикарная экскурсия! Мы не заметили как пролетело время! Спасибо!
  • Н
    Наталия
    5 января 2026
    Свидание с Будапештом каждый день
    Мне очень понравилась прогулка с Ильей, он сам пос ебе очень интересный человек, экскурсия была небенальная, с любовью к венграм и Венгрии. рекомедую.
  • Д
    Дмитрий
    3 января 2026
    Ну как не полюбить Будапешт
    Большое спасибо Татьяне! Очень интересная экскурсия. Татьяна опытный гид и прекрасно рассказывает о Будапеште.
  • А
    Алиса
    3 января 2026
    Будапешт с огоньком - каждый день
    Огромная благодарность Даниилу за столь увлекательную и познавательную экскурсию.
  • D
    Davydkov
    1 января 2026
    Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
    Спасибо огромное Максиму! Очень увлекательная и полезная экскурсия
  • Т
    Татьяна
    30 декабря 2025
    Будапешт вдоль и поперёк
    Хотели бы поблагодарить Елену за отличную 6-часовую экскурсию на 2 языках (английском и русском)!
    Пунктуальность, доброжелательность, глубокие знания истории сделали нашу
    читать дальше

    экскурсию душевной и запоминающейся.

    Это не экскурсия, это путешествие во времени на хорошем автомобиле и пешком 😀
    До сих пор вспоминаем с восторгом и улыбкой!
    Успехов в работе, благодарных клиентов и до новых встреч!

    Хотели бы поблагодарить Елену за отличную 6-часовую экскурсию на 2 языках (английском и русском)!Хотели бы поблагодарить Елену за отличную 6-часовую экскурсию на 2 языках (английском и русском)!Хотели бы поблагодарить Елену за отличную 6-часовую экскурсию на 2 языках (английском и русском)!Хотели бы поблагодарить Елену за отличную 6-часовую экскурсию на 2 языках (английском и русском)!
  • V
    Viktor
    27 декабря 2025
    Свидание с Будапештом каждый день
    Очень приятная атмосфера, интересная информационная прогулка. Советую

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Трамвай № 2»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
  1. Нескучное знакомство с Пештом;
  2. Ну как не полюбить Будапешт;
  3. Атмосфера творческого Будапешта;
  4. Будапешт для тех, кто спешит;
  5. Подземка, троллейбус, трамвай.
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Парламент;
  2. Дунай;
  3. Рыбацкий бастион;
  4. Самое главное;
  5. Замок Буда;
  6. Церковь Святого Матьяша;
  7. Базилика святого Иштвана;
  8. Цепной мост Сечени;
  9. Гора Геллерт;
  10. Королевский дворец.
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в январе 2026
Сейчас в Будапеште в категории "Трамвай № 2" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 30 до 267 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 1405 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2026 год по теме «Трамвай № 2», 1405 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март