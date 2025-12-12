Водная прогулка
Нескучное знакомство с Пештом
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
2 фев в 11:00
€30 за человека
Ну как не полюбить Будапешт
Узнать всё о достопримечательностях Буды и Пешта на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 фев в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Атмосфера творческого Будапешта
Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт для тех, кто спешит
За минимум времени мы увидели и услышали максимум!
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 фев в 08:00
€198 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Подземка, троллейбус, трамвай
Погрузитесь в историю Будапешта через его транспортную систему: от старинного метро до легендарных трамваев и троллейбусов. Увлекательное путешествие для всех
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: прогулка по необычным местам Буды
Исследуйте старинную Буду: от церкви Матьяша до лабиринтов под городом. Откройте для себя уникальные истории и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Неподалёку от станции метро «Széll Kálmán tér»
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Венгерская столица не только термальные воды! Путешествие на детской железной дороге, подъем на гору Яноша и виды на Будапешт с высоты
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 8 чел.
Будапешт: знакомство с городом
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
Завтра в 12:00
2 фев в 08:00
€238 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественский Будапешт
Познакомьтесь с историей Будапешта, наслаждаясь зимними видами и рождественскими ярмарками. Пирожные и горячее вино сделают экскурсию незабываемой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе
Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре
Расписание: в понедельник в 10:30
23 мар в 10:30
30 мар в 10:30
€41 за человека
Будапешт вдоль и поперёк
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
4 фев в 10:00
6 фев в 10:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
Обойти легендарные места венгерской столицы и узнать о городе чуть больше, чем всё
Начало: От колеса обозрения
Завтра в 09:00
2 фев в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
-
14%
Билеты
Будапешт с огоньком - каждый день
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
Завтра в 12:00
8 фев в 12:00
€30
€35 за билет
Билеты
Свидание с Будапештом каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
2 фев в 15:15
€30 за билет
Индивидуальная
до 3 чел.
Пешт и Буда: главные достопримечательности за 2 часа
Погрузиться в прошлое Будапешта, ощутить ритм города и запечатлеть его на снимках
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
2 фев в 09:00
€154 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: обзорная экскурсия по Пешту
Пешт - это не только история, но и современная жизнь Будапешта. Прогуляйтесь по знаковым местам, попробуйте местные деликатесы и узнайте, чем живёт город
Начало: Неподалеку от здания Парламента
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
от €180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССабир12 декабря 2025Будапешт с огоньком - каждый деньДата посещения: 16 ноября 2025Было все очень познавательно! Гид просто супер!!! Обязательно буду рекомендовать своим знакомым и друзьям.
- GGeorgy28 марта 2025Будапешт вдоль и поперёкДата посещения: 27 марта 2025Мы провели в Будапеште замечательный день с гидом Еленой. Прекрасный гид, умница, блестяще знает историю страны и очень ее любит. Никакой навязчивой зазубренной информации. Слушать одно удовольствие . Рекомендую всем любознательным туристам. Георгий
- ТТимофей12 января 2026Великолепный рассказчик, очень интеллигентный, приятный собеседник, очень рекомендую, получили море удовольствия
- ЛЛюбовь5 января 2026Шикарная экскурсия! Мы не заметили как пролетело время! Спасибо!
- ННаталия5 января 2026Мне очень понравилась прогулка с Ильей, он сам пос ебе очень интересный человек, экскурсия была небенальная, с любовью к венграм и Венгрии. рекомедую.
- ДДмитрий3 января 2026Большое спасибо Татьяне! Очень интересная экскурсия. Татьяна опытный гид и прекрасно рассказывает о Будапеште.
- ААлиса3 января 2026Огромная благодарность Даниилу за столь увлекательную и познавательную экскурсию.
- DDavydkov1 января 2026Спасибо огромное Максиму! Очень увлекательная и полезная экскурсия
- ТТатьяна30 декабря 2025Хотели бы поблагодарить Елену за отличную 6-часовую экскурсию на 2 языках (английском и русском)!
Пунктуальность, доброжелательность, глубокие знания истории сделали нашу
- VViktor27 декабря 2025Очень приятная атмосфера, интересная информационная прогулка. Советую
