ежедневно, кроме штормовой погоды

Индивидуальная программа специально для Вас на парусной яхте продолжительностью 2 часа. Возможны различные мероприятия: дни рождения, романтические свидания, фотосессии, семейные и корпоративные мероприятия.
К Вашим услугам приветливый и пpoфeссиональный капитaн, опытный яхтсмен.
О яхте:
Яхта оборудована просторным кокпитом (пространством для отдыха) и может принять на борт до 11 человек
Для удобства гостей яхта имеет в своем оснащении:
- Камбуз с газовой плитой,
- Комплект необходимой посуды
- Тент над кокпитом
- Трап (лесенка) для купания с борта яхты
- Отправление: причал Шиофок.
По запросу предоставляется трансфер
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы.
Способы оплаты:
1. Банковской картой через систему онлайн платежей
2. По предварительной договоренности возможна оплата наличными представителю фирмы в Будапеште.
Отмена заказа без штафа за 24 часа до начала программы.
Трансфер из Будапешта в Шиофок
•Микроавтобус 1-8 пасс: 100 евро
(ожидание в Шиофоке 20 евро / час)
Opel Vivaro, Renault Trafic, Ford Tourneo Custom
•Микроавтобус бизнес-класса 1-6 пасс: 190 евро
(ожидание в Шиофоке 50 евро / час)
Mercedes V class
•Автобус 9-16 пасс: 300 евро
(ожидание в Шиофоке 60 евро / час)
Mercedes Sprinter