ежедневно, кроме штормовой погоды

Индивидуальная программа специально для Вас на парусной яхте продолжительностью 2 часа. Возможны различные мероприятия: дни рождения, романтические свидания, фотосессии, семейные и корпоративные мероприятия.

К Вашим услугам приветливый и пpoфeссиональный капитaн, опытный яхтсмен.

О яхте:

Яхта оборудована просторным кокпитом (пространством для отдыха) и может принять на борт до 11 человек

Для удобства гостей яхта имеет в своем оснащении:

Камбуз с газовой плитой,

Комплект необходимой посуды

Тент над кокпитом

Трап (лесенка) для купания с борта яхты

Отправление: причал Шиофок.

По запросу предоставляется трансфер

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы.

Способы оплаты:

1. Банковской картой через систему онлайн платежей

2. По предварительной договоренности возможна оплата наличными представителю фирмы в Будапеште.

Отмена заказа без штафа за 24 часа до начала программы.

Трансфер из Будапешта в Шиофок

•Микроавтобус 1-8 пасс: 100 евро

(ожидание в Шиофоке 20 евро / час)

Opel Vivaro, Renault Trafic, Ford Tourneo Custom

•Микроавтобус бизнес-класса 1-6 пасс: 190 евро

(ожидание в Шиофоке 50 евро / час)

Mercedes V class

•Автобус 9-16 пасс: 300 евро

(ожидание в Шиофоке 60 евро / час)

Mercedes Sprinter