ежедневно, кроме штормовой погоды

Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон

Прогулка под парусом по озеру Балатон - прекрасный и интересный отдых, который доставит Вам...

Прогулка под парусом по озеру Балатон — прекрасный и интересный отдых, который доставит Вам множество позитивных ощущений.

Индивидуальная программа специально для Вас на парусной яхте продолжительностью 2 часа.

Вмесимость яхты: 11 человек.

Возможны различные мероприятия: дни рождения, романтические свидания, фотосессии, семейные и корпоративные мероприятия.
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Индивидуальная программа специально для Вас на парусной яхте продолжительностью 2 часа. Возможны различные мероприятия: дни рождения, романтические свидания, фотосессии, семейные и корпоративные мероприятия.
К Вашим услугам приветливый и пpoфeссиональный капитaн, опытный яхтсмен.

О яхте:

    Яхта оборудована просторным кокпитом (пространством для отдыха) и может принять на борт до 11 человек

    Для удобства гостей яхта имеет в своем оснащении:

    • Камбуз с газовой плитой,
    • Комплект необходимой посуды
    • Тент над кокпитом
    • Трап (лесенка) для купания с борта яхты
    • Отправление: причал Шиофок.
    По запросу предоставляется трансфер
    Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы.

    Способы оплаты:

      1. Банковской картой через систему онлайн платежей
      2. По предварительной договоренности возможна оплата наличными представителю фирмы в Будапеште.
      Отмена заказа без штафа за 24 часа до начала программы.
      Трансфер из Будапешта в Шиофок
      •Микроавтобус 1-8 пасс: 100 евро
      (ожидание в Шиофоке 20 евро / час)
      Opel Vivaro, Renault Trafic, Ford Tourneo Custom
      •Микроавтобус бизнес-класса 1-6 пасс: 190 евро
      (ожидание в Шиофоке 50 евро / час)
      Mercedes V class
      •Автобус 9-16 пасс: 300 евро
      (ожидание в Шиофоке 60 евро / час)
      Mercedes Sprinter

      Цены на экскурсию

      Для группы 1-11 человек
      Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
      €250

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • прокат яхты на 2 часа
      • услуги опытного капитана-яхтсмена
      • спасательные и купальные круги и жилеты для взрослых.
      • Если в прогулке участвуют дети, просим заранее сообщить возраст детей. Для детей спасательные жилеты заказываются отдельно.
      Что не входит
      • питание
      • напитки
      • трансфер от Вашего места проживания на пристань Шиофок и обратно
      Место начала и завершения
      по договоренности с туристами
      Важная информация
      • Рекомендуем взять с собой:
      • Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном, свитер (флисовая куртка)
      • Головной убор
      • Кроссовки на мягкой подошве
      • Солнцезащитные очки
      • Средства защиты от солнечных ожогов
      • Купальник (плавки) для загара и возможно купания
      • Средство от морской болезни (драмина, принимается за 1 час до отправление)
      • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 часа до начала программы.
      • Способы оплаты:
      • 1. Банковской картой через систему онлайн платежей
      • 2. По предварительной договоренности возможна оплата наличными представителю фирмы в Будапеште.
      • Отмена заказа без штафа за 24 часа до начала программы.
      Когда и сколько длится?
      Когда: ежедневно, кроме штормовой погоды
      Экскурсия длится около 2 часов
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      ежедневно, кроме штормовой погоды

      Thermal.hungary
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