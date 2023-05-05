Прогулка по Дунаю в Будапеште с коктейлями. Частное мероприятие.
Идеальный вариант для небольших групп: романтические ужины, семейные праздники, дни рождения, мальчишники и девичники, эксклюзивные деловые встречи, фотосессии. Неограниченное количество: коктейли, пиво, вино, безалкогольные напитки. Закуски (по запросу).
Идеальный вариант для небольших групп: романтические ужины, семейные праздники, дни рождения, мальчишники и девичники, эксклюзивные деловые встречи, фотосессии. Неограниченное количество: коктейли, пиво, вино, безалкогольные напитки. Закуски (по запросу).
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мост Свободы
- Мост Эржебет
- Мост Маргит
- Мост Петёфи
- Цепной мост Сечени
- Венгерский парламент
- Дворец Грэшем
- Будайский дворец
- Будайская крепость
- Церковь Матяша
- Рыбацкий бастион
- Гора Геллерт
- Цитадель
- Концертный зал Вигадо
- Национальный театр
- Главное здание политехнического университета
- Главное здание экономического университета
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Круиз по Дунаю на небольшом кораблике - идеальное место для частного мероприятия и отличные впечатления. Проведите незабываемое время с семьей, друзьями и близкими.
Прогулка на кораблике с великолепным интерьером, выполненным из гондурасского красного дерева, стильной деревянной палубой с удобными шезлонгами.
Крытая палуба на корме - идеальное место для небольших мероприятий:
- романтические ужины,
- семейные праздники,
- дни рождения,
- мальчишники и девичники,
- эксклюзивные деловые встречи.
- дегустации вин.
- Мы также рекомендуем арендовать кораблик для помолвки и свадебных фотосессий, круизов на целый день или послеобеденных кофе-брейков.
- Красивая, стильная и вместительная лодка подойдет для самых разных видов отдыха.
- Языки общения с экипажем: английский, немецкий и венгерский.
- Услуги русскоговорящего гида или сопровождающего - по запросу.
- Вместимость: макс. 12 пассажиров.
- Почасовая аренда лодки: 400 евро / час.
Варианты программ:
- Напитки без ограничений (коктейли, пиво, вино): 85 евро / чел.
- Дегустация венгерских вин (6 видов): 85 евро / чел.
- Дегустация палинки (6 видов): 85 евро / чел.
Холодные закуски и горячие блюда - по запросу и за дополнительную плату
Удобства на лодке:
- центральное отопление,
- бортовая кухня.
- ванная комната с туалетом.
- Максимальная скорость передвижения: 17 км. / ч.
- Внутри вас ожидает уютный, стильный и просторный интерьер. Удобные диваны и качественная деревянная мебель позволят вам почувствовать тепло и уют. Также на лодке есть комфортный санузел и вся необходимая посуда и современная техника.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Почасовая аренда лодки: 400 евро / час
- Что не входит
- Услуги гида
- Индивидуальное сопровождение до причала
- Программа дегустаций и напитки
- Холодные закуски и горячие блюда
- Место начала и завершения?
- Будапешт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Важная информация
- Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
- Услуги гида за дополнительную плату
- Оплата: за 48 часов до круиза
- Отмена заказа без штрафа: за 48 часов до круиза
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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