Круиз по Дунаю на небольшом кораблике - идеальное место для частного мероприятия и отличные впечатления. Проведите незабываемое время с семьей, друзьями и близкими.

Прогулка на кораблике с великолепным интерьером, выполненным из гондурасского красного дерева, стильной деревянной палубой с удобными шезлонгами.

Крытая палуба на корме - идеальное место для небольших мероприятий:

романтические ужины,

семейные праздники,

дни рождения,

мальчишники и девичники,

эксклюзивные деловые встречи.

дегустации вин.

Мы также рекомендуем арендовать кораблик для помолвки и свадебных фотосессий, круизов на целый день или послеобеденных кофе-брейков.

Красивая, стильная и вместительная лодка подойдет для самых разных видов отдыха.

Языки общения с экипажем: английский, немецкий и венгерский.

Услуги русскоговорящего гида или сопровождающего - по запросу.

Вместимость: макс. 12 пассажиров.

Почасовая аренда лодки: 400 евро / час.

Варианты программ:

Напитки без ограничений (коктейли, пиво, вино): 85 евро / чел.

Дегустация венгерских вин (6 видов): 85 евро / чел.

Дегустация палинки (6 видов): 85 евро / чел.

Холодные закуски и горячие блюда - по запросу и за дополнительную плату

Удобства на лодке: