Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок

Поездка к «венгерскому морю» - на озеро Балатон

Индивидуально
для 5 чел.
Поездка к «венгерскому морю» — на озеро Балатон.

Посетим: города Балатонфюред и Шиофок, курортные столицы северного и южного берегов, неповторимо живописный полуостров Тихань.

Пройдемся по Аллее Рабиндраната Тагора, выпьем чашку кофе, покормим лебедей и чаек, попробуем минеральную воду из питьевого источнике им.

Лайоша Кошута, искупаемся в шелковистой балатонской воде, направимся в город Шиофок и совершим прогулку по центральным улицам и площадям города.
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок
Доступная среда. Балатонфюред - полуостров Тихань - Шиофок

Что вы увидите 🤩

  • Бульвар Рабиндраната Тагора в Балатонфюреде
  • Питьевой источник им. Кошута в Балатонфюреде
  • Яхт-клуб в Балатонфюреде
  • Отель Анна Гранд в Балатонфюреде
  • Кардиологическая клиника в Балатонфюреде
  • Тиханьское аббатство
  • Меморил каменная Голгофа в Тихани
  • Холм Эхо
  • Сувенирные лавочки местных ремеслинников
  • Дом лаванды
  • Музей кукол
  • Краеведческий музей
  • Панорама Балатона со смотровой площадки
  • Прогулка на пароме от полуострова Тихань на южный берег к пристани Сантод
  • Музей Имре Кальмана в Шиофоке
  • Лютеранская церковь архитектора Имре Маковец в Шиофоке
  • Католическая церковь Богоматери в Шиофоке
  • Водонапорная башня — смотровая площадка в Шиофоке
  • Йокаи вилла
  • Главная площадь и выставка скульптур Варга Имре в Шиофоке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поездка к венгерскому морю — на озеро Балатон.

Что вас ждет

  • города Балатонфюред и Шиофок, курортные столицы северного и южного берегов,
  • неповторимо живописный полуостров Тихань.
  • С северного берега Балатона на южный мы переберемся на пароме.
Балатонфюред
В Балатонфюреде совершим прогулку по Аллее Рабиндраната Тагора с великолепными платанами. На набережной, неспеша выпьем чашку кофе в одном из многочисленных кафе, покормим лебедей и чаек. Вы узнаете, почему такой особенный цвет воды у озера, чем уникален камыш и камышовые крыши, которые так популярны на полуострове Тихань, куда мы дальше и проследуем.
Попробуем минеральную воду из питьевого источнике им. Лайоша Кошута. Балатонфюред один из популярных венгерских курортов. Здесь из недр земли на поверхность выходят естественные углекислые источники, целебная вода которых используется в лечебных целях.

Полуостров Тихань

Полуостров Тихань — это заповедный регион Балатона. Здесь на вершине холма находится древнейшее аббатство, стены которого помнят и первых королей 11 столетия и последнего императора Австро-Венгрии. С обзорной площадки полюбуемся на прекрасную панораму Балатона и, по — возможности, попытаемся, как средневековые рыбаки, выследить косяк рыб.
С недавних пор особой достопримечательностью Тихани стали большие лавандовые луга. От пристани Тихань до пристани Сантод мы пересечем озеро на пароме и направимся в город Шиофок.

Шиофок

Шиофок можно назвать малой родиной венгерской оперетты, а так же самым молодёжным курортом Балатона. В разгар летнего сезона город наполнен музыкой и весельем. В Шиофоке проходят множество музыкальных фестивалей. Совершим прогулку по центральным улицам и площадям города Шиофок.
История города неразрывно связана с именем короля оперетты Имре Кальманом, автором экранизированных оперетт «Сильва», «Принцесса цирка», «Марица», узнаем о его большой любви, любви всей жизни, о его жене Вере Макинской. В городе работает музей Имре Кальмана, в Миллениум парке в музыкальном павильоне находится скульптура композитора.

Важно знать:

  • Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 8 часов работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату.
  • На случай дождя не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (микроавтобус с кондиционером и оборудованный специальным подъемником для въезда в салон на инвалидном кресле)
  • Парковки
  • Билет на паром
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Рекомендации
  • Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
  • Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 8 часов работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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