Поездка к венгерскому морю — на озеро Балатон.

Что вас ждет

города Балатонфюред и Шиофок, курортные столицы северного и южного берегов,

неповторимо живописный полуостров Тихань.

С северного берега Балатона на южный мы переберемся на пароме.

Балатонфюред

В Балатонфюреде совершим прогулку по Аллее Рабиндраната Тагора с великолепными платанами. На набережной, неспеша выпьем чашку кофе в одном из многочисленных кафе, покормим лебедей и чаек. Вы узнаете, почему такой особенный цвет воды у озера, чем уникален камыш и камышовые крыши, которые так популярны на полуострове Тихань, куда мы дальше и проследуем.

Попробуем минеральную воду из питьевого источнике им. Лайоша Кошута. Балатонфюред один из популярных венгерских курортов. Здесь из недр земли на поверхность выходят естественные углекислые источники, целебная вода которых используется в лечебных целях.

Полуостров Тихань

Полуостров Тихань — это заповедный регион Балатона. Здесь на вершине холма находится древнейшее аббатство, стены которого помнят и первых королей 11 столетия и последнего императора Австро-Венгрии. С обзорной площадки полюбуемся на прекрасную панораму Балатона и, по — возможности, попытаемся, как средневековые рыбаки, выследить косяк рыб.

С недавних пор особой достопримечательностью Тихани стали большие лавандовые луга. От пристани Тихань до пристани Сантод мы пересечем озеро на пароме и направимся в город Шиофок.

Шиофок

Шиофок можно назвать малой родиной венгерской оперетты, а так же самым молодёжным курортом Балатона. В разгар летнего сезона город наполнен музыкой и весельем. В Шиофоке проходят множество музыкальных фестивалей. Совершим прогулку по центральным улицам и площадям города Шиофок.

История города неразрывно связана с именем короля оперетты Имре Кальманом, автором экранизированных оперетт «Сильва», «Принцесса цирка», «Марица», узнаем о его большой любви, любви всей жизни, о его жене Вере Макинской. В городе работает музей Имре Кальмана, в Миллениум парке в музыкальном павильоне находится скульптура композитора.

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