Мои заказы

Экскурсии к озерам из Будапешта

Найдено 9 экскурсий в категории «Озера» в Будапеште на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
На машине
11 часов
15 отзывов
Водная прогулка
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Проведите день на побережье Балатона, наслаждаясь пейзажами, историей и термальными водами Хевиза. Идеально для любителей природы и истории
«Кульминацией путешествия станет городок Хевиз, а точнее одноименное озеро — крупнейший термальный водоем мира, который притягивал путешественников с середины 17 века»
Завтра в 08:30
2 фев в 08:30
€550 за всё до 7 чел.
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
На машине
На пароме
10 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Будапешт прекрасен, но настоящая Венгрия ждёт вас за его пределами. Откройте для себя Балатон, Тихань и Радпусту с их уникальной атмосферой и историей
«Конечно, будет много информации и об озере, ведь по популярности оно почти не уступает Будапешту»
4 фев в 08:00
5 фев в 08:00
€530 за всё до 7 чел.
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
На машине
11 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
Погулять по древней крепости, полюбоваться озером Балатон и посмотреть сражение всадников на мечах
«Полуостров Тихань — живописный, уютный и поэтичный уголок озера Балатон»
4 фев в 08:00
7 фев в 08:00
€499 за всё до 7 чел.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
На машине
12 часов
14 отзывов
Водная прогулка
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Путешествие по побережью Балатона включает посещение курортов, исторических мест и термального озера. Узнайте больше о Венгрии и её культурном наследии
«Единственное термальное озеро в Европе»
Завтра в 08:00
2 фев в 08:00
€460 за всё до 6 чел.
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
На машине
12 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
«Биотермальное озеро Хевиз — вы сможете искупаться в нем в любое время года»
Завтра в 08:00
6 фев в 08:00
€550 за всё до 4 чел.
Южный Балатон - Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Южный Балатон - Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
Начало: По договоренности с туристами
«В программе: прогулка по Шиофоку, знакомство с великолепной архитектурой Дворца в Кестхее, купание в термальном озере Хевиз»
Расписание: понедельник и четверг
€550 за всё до 7 чел.
Балатон и венгерская провинция: вкус жизни и красота природы
На автобусе
12 часов
62 отзыва
Водная прогулка
Балатон и венгерская провинция: вкус жизни и красота природы
Озеро Балатон, полуостров Тихань и хутор Радпуста
Начало: По адресу проживания в Будапеште
«Это уникальная возможность сделать незабываемые фотографии балатонских пейзажей с необычных ракурсов и насладиться лёгким бризом озера»
Расписание: ежедневно в 08:00
2 фев в 08:00
3 фев в 08:00
€520 за человека
История и романтика курортов озера Балатон
На автобусе
На теплоходе
8 часов
Водная прогулка
История и романтика курортов озера Балатон
Начало: По договоренности с туристами
«Балатонфюред является не только лечебным курортом, но и полным динамики местом отдыха, где в летний период десятки тысяч людей наслаждаются шелковистой водой озера Балатон, прекрасной природой и замечательными винами»
Расписание: Ежедневно
€540 за всё до 7 чел.
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Начало: По договоренности с туристами
«Прогулка под парусом по озеру Балатон — прекрасный и интересный отдых, который доставит Вам множество позитивных ощущений»
Расписание: ежедневно, кроме штормовой погоды
€250 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мила
    31 декабря 2025
    Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
    Анжелика — потрясающий гид и невероятный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании: очень насыщенно, интересно и душевно. Отдельное спасибо за
    читать дальше

    человеческое отношение — несмотря на форс-мажор с купальниками и валютой, Анжелика всё решила, чтобы мы получили максимум впечатлений. Огромная благодарность и самые искренние рекомендации!

  • Д
    Дмитрий
    30 декабря 2025
    Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
    Огромное спасибо Анжелике за очень интересную экскурсию! Это была наша первая поездка в Венгрию. По дороге Анжелика провела нас по
    читать дальше

    истории Венгрии, узнали много нового и интересного про страну. Посетили очень красивые места, дополненные интересными рассказами. Последний пункт Хевиз, по предложению Анжелики и согласованию с нами, был изменен на другой, мы остались очень довольны этим изменением. Благодарим за прекрасную поездку. Хочется еще раз вернуться в Венгрию, благодаря Анжелике страна открылась по новому и хочется еще больше увидеть и узнать.

  • А
    Алла
    23 декабря 2025
    Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
    Роскошная многоплановая экскурсия. В ней был и осенний меланхоличный Балатон с его памятником-душой и слабогазированной водой, и безлюдная замершая в
    читать дальше

    рождественском наряде Тихань (отдельное удовольствие - кофейня в городке), и яркое конно-рыцарское шоу с розами для дам от рыцарей.
    Игорь Юрьевич - чудесный экскурсовод. Много знающий, обстоятельный, внимательный и заботливый. Он познакомил нас и с историей, и с легендами, и с природой страны, а под конец порекомендовал небольшую вкусную кондитерскую в Будапеште, куда мы успели заглянуть перед отъездом.
    В общем, мы провели в этой поездке прекрасный и очень насыщенный день.

  • А
    Антон
    4 декабря 2025
    Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
    Экскурсия понравилась. Побывал в нескольких интересных местах. Экскурсовод знает много о каждом из посещённых мест
  • I
    Igor
    20 ноября 2025
    Балатон и венгерская провинция: вкус жизни и красота природы
    Замечательно провели время.
  • M
    Marina
    23 августа 2025
    Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
    День, когда порой дыхание захватывало от красоты!
    Анжелика - прекрасный рассказчик и собеседник, не перегружающий тоннами дат и фамилий, но бережно знакомящий с Венгрией.
    Огромное спасибо! ❤️
  • С
    Светлана
    22 августа 2025
    Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
    Добрый день, вчера мы с друзьями совершили великолепный вояж с великолепной Анжеликой вокруг озера Балатон, экскурсия интересная, очень душевная, мы
    читать дальше

    получили кучу положительных эмоций! Большим открытием стало посещение аббатства Тихань: деревянные иконостасы - это чудо!!! Ими можно любоваться часами, но нас ждал дворец графов Фештетичей, барочный дворец, сохранивший свои интерьеры и, самое главное, библиотеку на 80 тысяч томов! И опять шок - это действующая библиотека!!! Нагулялись, насмотрелись и вперед - к релаксу! Термальное озеро было приятным завершением замечательной экскурсии! Кроме того, рекомендуем обязательно спросить у Анжелики где можно попробовать вкусную аутентичную кухню в Будапеште. Мы воспользовались ее советом и помощью при бронировании и были в полном восторге! Благодарим вас, Анжелика, за прекрасную экскурсию и классную наводку!!!

    Добрый день, вчера мы с друзьями совершили великолепный вояж с великолепной Анжеликой вокруг озера Балатон, экскурсияДобрый день, вчера мы с друзьями совершили великолепный вояж с великолепной Анжеликой вокруг озера Балатон, экскурсияДобрый день, вчера мы с друзьями совершили великолепный вояж с великолепной Анжеликой вокруг озера Балатон, экскурсияДобрый день, вчера мы с друзьями совершили великолепный вояж с великолепной Анжеликой вокруг озера Балатон, экскурсияДобрый день, вчера мы с друзьями совершили великолепный вояж с великолепной Анжеликой вокруг озера Балатон, экскурсияДобрый день, вчера мы с друзьями совершили великолепный вояж с великолепной Анжеликой вокруг озера Балатон, экскурсияДобрый день, вчера мы с друзьями совершили великолепный вояж с великолепной Анжеликой вокруг озера Балатон, экскурсия
  • я
    я
    7 августа 2025
    Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
    Озеро Балатон и его окрестности настоящий must visit для гостей Венгрии. Такие замечательные места, что захотелось приехать сюда еще раз.

    Маршрут
    читать дальше

    нам понравился, за день посетили самые значимые места. Анжелика также отвезла нас в прекрасный ресторан с очень вкусной и недорогой едой и прекрасным видом.

    Нам совсем немного было некомфортно из-за разницы поколений, так что, думаю, для подростковых компаний это не оптимальный выбор.

    В любом случае мы хорошо провели время, спасибо за этот день!

    Озеро Балатон и его окрестности настоящий must visit для гостей Венгрии. Такие замечательные места, что захотелось приехать сюда еще разОзеро Балатон и его окрестности настоящий must visit для гостей Венгрии. Такие замечательные места, что захотелось приехать сюда еще разОзеро Балатон и его окрестности настоящий must visit для гостей Венгрии. Такие замечательные места, что захотелось приехать сюда еще раз
  • О
    Оксана
    4 июля 2025
    Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
    Спасибо Ирине и ее команде, за прекрасную экскурсию, все было очень комфортно и информативно!!!
    Спасибо Ирине и ее команде, за прекрасную экскурсию, все было очень комфортно и информативно!!!Спасибо Ирине и ее команде, за прекрасную экскурсию, все было очень комфортно и информативно!!!Спасибо Ирине и ее команде, за прекрасную экскурсию, все было очень комфортно и информативно!!!Спасибо Ирине и ее команде, за прекрасную экскурсию, все было очень комфортно и информативно!!!Спасибо Ирине и ее команде, за прекрасную экскурсию, все было очень комфортно и информативно!!!
  • А
    Анастасия
    27 июня 2025
    Балатон и венгерская провинция: вкус жизни и красота природы
    Очень интересная программа!! Очень рекомендую!! Наш гид Нандор был самым классным!! 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз;
  2. Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции;
  3. Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир;
  4. Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии;
  5. Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон.
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Парламент;
  2. Дунай;
  3. Рыбацкий бастион;
  4. Самое главное;
  5. Замок Буда;
  6. Церковь Святого Матьяша;
  7. Базилика святого Иштвана;
  8. Цепной мост Сечени;
  9. Гора Геллерт;
  10. Королевский дворец.
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в январе 2026
Сейчас в Будапеште в категории "Озера" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 250 до 550. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2026 год по теме «Озера», 104 ⭐ отзыва, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март