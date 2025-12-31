Водная прогулка
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Проведите день на побережье Балатона, наслаждаясь пейзажами, историей и термальными водами Хевиза. Идеально для любителей природы и истории
«Кульминацией путешествия станет городок Хевиз, а точнее одноименное озеро — крупнейший термальный водоем мира, который притягивал путешественников с середины 17 века»
Завтра в 08:30
2 фев в 08:30
€550 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Будапешт прекрасен, но настоящая Венгрия ждёт вас за его пределами. Откройте для себя Балатон, Тихань и Радпусту с их уникальной атмосферой и историей
«Конечно, будет много информации и об озере, ведь по популярности оно почти не уступает Будапешту»
4 фев в 08:00
5 фев в 08:00
€530 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
Погулять по древней крепости, полюбоваться озером Балатон и посмотреть сражение всадников на мечах
«Полуостров Тихань — живописный, уютный и поэтичный уголок озера Балатон»
4 фев в 08:00
7 фев в 08:00
€499 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Путешествие по побережью Балатона включает посещение курортов, исторических мест и термального озера. Узнайте больше о Венгрии и её культурном наследии
«Единственное термальное озеро в Европе»
Завтра в 08:00
2 фев в 08:00
€460 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
«Биотермальное озеро Хевиз — вы сможете искупаться в нем в любое время года»
Завтра в 08:00
6 фев в 08:00
€550 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Южный Балатон - Шиофок - Кестхей и термальное озеро Хевиз
Начало: По договоренности с туристами
«В программе: прогулка по Шиофоку, знакомство с великолепной архитектурой Дворца в Кестхее, купание в термальном озере Хевиз»
Расписание: понедельник и четверг
€550 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Балатон и венгерская провинция: вкус жизни и красота природы
Озеро Балатон, полуостров Тихань и хутор Радпуста
Начало: По адресу проживания в Будапеште
«Это уникальная возможность сделать незабываемые фотографии балатонских пейзажей с необычных ракурсов и насладиться лёгким бризом озера»
Расписание: ежедневно в 08:00
2 фев в 08:00
3 фев в 08:00
€520 за человека
Водная прогулка
История и романтика курортов озера Балатон
Начало: По договоренности с туристами
«Балатонфюред является не только лечебным курортом, но и полным динамики местом отдыха, где в летний период десятки тысяч людей наслаждаются шелковистой водой озера Балатон, прекрасной природой и замечательными винами»
Расписание: Ежедневно
€540 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Прогулка на парусной яхте по озеру Балатон
Начало: По договоренности с туристами
«Прогулка под парусом по озеру Балатон — прекрасный и интересный отдых, который доставит Вам множество позитивных ощущений»
Расписание: ежедневно, кроме штормовой погоды
€250 за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММила31 декабря 2025Анжелика — потрясающий гид и невероятный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании: очень насыщенно, интересно и душевно. Отдельное спасибо за
- ДДмитрий30 декабря 2025Огромное спасибо Анжелике за очень интересную экскурсию! Это была наша первая поездка в Венгрию. По дороге Анжелика провела нас по
- ААлла23 декабря 2025Роскошная многоплановая экскурсия. В ней был и осенний меланхоличный Балатон с его памятником-душой и слабогазированной водой, и безлюдная замершая в
- ААнтон4 декабря 2025Экскурсия понравилась. Побывал в нескольких интересных местах. Экскурсовод знает много о каждом из посещённых мест
- IIgor20 ноября 2025Замечательно провели время.
- MMarina23 августа 2025День, когда порой дыхание захватывало от красоты!
Анжелика - прекрасный рассказчик и собеседник, не перегружающий тоннами дат и фамилий, но бережно знакомящий с Венгрией.
Огромное спасибо! ❤️
- ССветлана22 августа 2025Добрый день, вчера мы с друзьями совершили великолепный вояж с великолепной Анжеликой вокруг озера Балатон, экскурсия интересная, очень душевная, мы
- яя7 августа 2025Озеро Балатон и его окрестности настоящий must visit для гостей Венгрии. Такие замечательные места, что захотелось приехать сюда еще раз.
Маршрут
- ООксана4 июля 2025Спасибо Ирине и ее команде, за прекрасную экскурсию, все было очень комфортно и информативно!!!
- ААнастасия27 июня 2025Очень интересная программа!! Очень рекомендую!! Наш гид Нандор был самым классным!! 😍
