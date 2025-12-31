читать дальше

получили кучу положительных эмоций! Большим открытием стало посещение аббатства Тихань: деревянные иконостасы - это чудо!!! Ими можно любоваться часами, но нас ждал дворец графов Фештетичей, барочный дворец, сохранивший свои интерьеры и, самое главное, библиотеку на 80 тысяч томов! И опять шок - это действующая библиотека!!! Нагулялись, насмотрелись и вперед - к релаксу! Термальное озеро было приятным завершением замечательной экскурсии! Кроме того, рекомендуем обязательно спросить у Анжелики где можно попробовать вкусную аутентичную кухню в Будапеште. Мы воспользовались ее советом и помощью при бронировании и были в полном восторге! Благодарим вас, Анжелика, за прекрасную экскурсию и классную наводку!!!