Прокат и аренда в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Прокат и аренда» в Будапеште на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Аренда лодки. Частная прогулка по Дунаю с дегустацией вин
2 часа
Водная прогулка
Аренда лодки. Частная прогулка по Дунаю с дегустацией вин
Начало: Будапешт
«Аренда лодки для частных мероприятий»
16 мар в 16:00
17 мар в 10:00
€85 за человека
ЛЮКС автомобили в Будапеште. Почасовая аренда VIP авто с водителем
1 час
Индивидуальная
до 18 чел.
ЛЮКС автомобили в Будапеште. Почасовая аренда VIP авто с водителем
Начало: Будапешт
«Аренда VIP авто в Будапеште • почасовая аренда VIP автомобиля в Будапеште • высокий уровень комфорта • профессиональное обслуживание • опытные водители • быстрая подача автомобиля • перемещения из одной точки города в другую»
Расписание: ежедневно 24/7
Завтра в 09:00
15 мар в 09:00
от €85 за всё до 2 чел.
Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
2 часа
Круиз
Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Начало: Будапешт
«почасовая оплата за аренду лодки + Б)»
18 мар в 14:00
19 мар в 14:00
€160 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Прокат и аренда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аренда лодки. Частная прогулка по Дунаю с дегустацией вин
  2. ЛЮКС автомобили в Будапеште. Почасовая аренда VIP авто с водителем
  3. Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Замок Буда
  6. Площадь Героев
  7. Гора Геллерт
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Проспект Андраши
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в марте 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Прокат и аренда" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 160.
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