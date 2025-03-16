Водная прогулка
Аренда лодки. Частная прогулка по Дунаю с дегустацией вин
Начало: Будапешт
«Аренда лодки для частных мероприятий»
16 мар в 16:00
17 мар в 10:00
€85 за человека
Индивидуальная
до 18 чел.
ЛЮКС автомобили в Будапеште. Почасовая аренда VIP авто с водителем
Начало: Будапешт
«Аренда VIP авто в Будапеште • почасовая аренда VIP автомобиля в Будапеште • высокий уровень комфорта • профессиональное обслуживание • опытные водители • быстрая подача автомобиля • перемещения из одной точки города в другую»
Расписание: ежедневно 24/7
Завтра в 09:00
15 мар в 09:00
от €85 за всё до 2 чел.
Круиз
Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Начало: Будапешт
«почасовая оплата за аренду лодки + Б)»
18 мар в 14:00
19 мар в 14:00
€160 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Прокат и аренда»
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