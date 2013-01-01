Anna проводит ещё 6 экскурсий

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Разобраться в кровавых событиях Будапешта 1956 года

Рассказ о попытке горожан сбросить коммунистическую власть

Anna
Anna – Гид из Будапешта
«Будапештские события» — так называли то, что происходило в венгерской столице с 23 октября по середину ноября 1956 года.

Говорили «мятеж», «контрреволюционный переворот» и «прерванная революция»: тогда Будапешт попытался сбросить коммунистическую власть.

Мы пройдем по местам главных событий тех дней, и я расскажу, почему и как они произошли.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €260 за экскурсию

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Разобраться в кровавых событиях Будапешта 1956 года
Разобраться в кровавых событиях Будапешта 1956 года

Все началось со студенческой демонстрации. Затем события следовали одно за другим, и не так-то просто разобраться, что оказывалось причиной, а что следствием. Сброшена статуя Сталина, расстрелян митинг у Парламента, введены советские войска…

Что вас ожидает

Город хранит память о тех днях. Свидетельства вы заметите на каждом шагу: памятники, мемориальные доски, музеи 🖼. А также — следы пуль и снарядов на зданиях города. Их много, несмотря на то, что прошло уже более полувека. Где-то на месте разрушенных артиллерией зданий построены новые, из стекла и бетона. Где-то заново оштукатурены фасады. Но тем не менее, в городе достаточно отметин, чтобы убедиться: это всеобщее, решительное и героическое восстание; кровавое и страшное, как любой бунт.

  • Мы начнем с площади Героев, где неподалеку от монумента Тысячелетия установлен главный мемориал 1956 года.
  • Далее — площадь Лайоша Кошута, хранящая память о «кровавом четверге», дома в Эржебетвароше и Белвароше со следами обстрелов и окрестности кинотеатра «Корвин», где дольше всего удерживали свои позиции восставшие.
  • И в завершении — «Дом Террора».
Начало и место завершения
🚩 у здания Парламента.
Разобраться в кровавых событиях Будапешта 1956 года
Разобраться в кровавых событиях Будапешта 1956 года
Разобраться в кровавых событиях Будапешта 1956 года
Разобраться в кровавых событиях Будапешта 1956 года

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
В 2013 году в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. Книга получилась немаленькая, очень многое осталось за кадром — Будапешт сам как большая книга, читать его можно бесконечно... А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую — «Триумф красной герани». Тут уже речь идет не о том, что где находится, а о том, что оно значит — для истории Венгрии, для ее культуры, для нас... Будапешт прочитывать — улицу за улицей, площади, скверы, монументы и дворики — особенно интересно. Загадочный венгерский язык делает страну малоизвестной окружающему миру... Между тем здесь своя, очень интересная и поучительная история, своя великолепная (неожиданно великолепная!) архитектура, свой стиль жизни: неторопливый, доброжелательный, именно такой, какой нужен во время отпуска. Но, кажется, Будапешт всегда именно так и живет.
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