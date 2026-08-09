Anna проводит ещё 6 экскурсий

Погрузитесь в атмосферу Будапешта 1956 года, когда город стал ареной борьбы за свободу. Узнайте о студенческих демонстрациях, сброшенной статуе Сталина и расстреле у Парламента. Пройдите по местам, где развернулись драматические события, и почувствуйте дух времени. Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть следы истории на улицах города и узнать больше о решительном восстании против коммунистической власти

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все началось со студенческой демонстрации. Затем события следовали одно за другим, и не так-то просто разобраться, что оказывалось причиной, а что следствием. Сброшена статуя Сталина, расстрелян митинг у Парламента, введены советские войска…

Что вас ожидает

Город хранит память о тех днях. Свидетельства вы заметите на каждом шагу: памятники, мемориальные доски, музеи. А также — следы пуль и снарядов на зданиях города. Их много, несмотря на то, что прошло уже более полувека. Где-то на месте разрушенных артиллерией зданий построены новые, из стекла и бетона. Где-то заново оштукатурены фасады. Но тем не менее, в городе достаточно отметин, чтобы убедиться: это всеобщее, решительное и героическое восстание; кровавое и страшное, как любой бунт.