Anna проводит ещё 6 экскурсий

Погрузитесь в атмосферу Будапешта 1956 года, когда город стал ареной борьбы за свободу. Узнайте о студенческих демонстрациях, сброшенной статуе Сталина и расстреле у Парламента. Пройдите по местам, где развернулись драматические события, и почувствуйте дух времени.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть следы истории на улицах города и узнать больше о решительном восстании против коммунистической власти
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть следы истории на улицах города и узнать больше о решительном восстании против коммунистической власти
6 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о событиях венгерского восстания 1956 года
- 🏛️ Посетить исторические памятники и мемориалы
- 🔍 Увидеть следы прошлого на зданиях города
- 🕵️♂️ Погрузиться в атмосферу героического восстания
- 🏢 Исследовать архитектурные изменения в Будапеште
- 🎥 Посетить знаковые места, связанные с восстанием
Описание экскурсии
Все началось со студенческой демонстрации. Затем события следовали одно за другим, и не так-то просто разобраться, что оказывалось причиной, а что следствием. Сброшена статуя Сталина, расстрелян митинг у Парламента, введены советские войска…
Что вас ожидает
Город хранит память о тех днях. Свидетельства вы заметите на каждом шагу: памятники, мемориальные доски, музеи. А также — следы пуль и снарядов на зданиях города. Их много, несмотря на то, что прошло уже более полувека. Где-то на месте разрушенных артиллерией зданий построены новые, из стекла и бетона. Где-то заново оштукатурены фасады. Но тем не менее, в городе достаточно отметин, чтобы убедиться: это всеобщее, решительное и героическое восстание; кровавое и страшное, как любой бунт.
- Мы начнем с площади Героев, где неподалеку от монумента Тысячелетия установлен главный мемориал 1956 года.
- Далее — площадь Лайоша Кошута, хранящая память о «кровавом четверге», дома в Эржебетвароше и Белвароше со следами обстрелов и окрестности кинотеатра «Корвин», где дольше всего удерживали свои позиции восставшие.
- И в завершении — «Дом Террора».
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания Парламента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 984 туристов
Учителя научили меня «читать» архитектуру. Ученики — рассказывать о ней. Я искусствовед по образованию, преподаватель по опыту работы и вот уже десять лет — гид по прекрасному городу и автор
Входит в следующие категории Будапешта
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