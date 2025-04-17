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5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт во всей красе за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
8 мая в 08:00
20 мая в 08:00
€205
€215 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
🟩 Велоэкскурсия по Пешту: Андраши и Площадь Героев
Начало: Deák tér - Перед церковью Деaк тер
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 09:00
21 апр в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Историческая экскурсия в Будапеште: События 1956 года и их следы
Погрузитесь в историю Будапешта 1956 года, пройдя по местам главных событий восстания. История оживает перед вашими глазами
Начало: У здания Парламента
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
€260 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория17 апреля 2025Аркадий хорошо провел экскурсию учел все что мы хотели посмотреть скоректировал маршрут. 6 часов пролетели не заметно 😃
- ИИрина14 апреля 2025Замечательная экскурсия! глубокое знание истории. Очень много охвачено,всё продуманно время пролетело незаметно,Аркадий потрясающий,рекомендую! Большое спасибо за незабываемое впечатление.
- ЕЕлена7 апреля 2025Прекрасная экскурсия по прекрасному городу. 6 часов пролетели не заметно. Много интересного и познавательного. Обязательно в следующий приезд обратимся за новой экскурсией!!!
- ООльга14 февраля 2025Экскурсия в Пеште - oт центрa дo Площади ГероевОчень рады знакомству с Золтаном! Отличная прогулка и беседы, прекрасное знание русского языка и подача информации и советов о городе
- ААлексей28 октября 2024От всей души благодарим Золтана за прекрасную экскурсию! Невероятно любезный, искренний, знающий и любящий свой город человек. Золтан делает всё,
- ММихаил23 сентября 2024Экскурсия в Пеште - oт центрa дo Площади ГероевРекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Музей террора»
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