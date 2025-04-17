Музей террора – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей террора» в Будапеште на русском языке, цены от €20, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Будапешт во всей красе за 6 часов
На машине
6 часов
-
5%
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт во всей красе за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
8 мая в 08:00
20 мая в 08:00
€205€215 за всё до 4 чел.
🟩 Велоэкскурсия по Пешту: Андраши и Площадь Героев
1.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
🟩 Велоэкскурсия по Пешту: Андраши и Площадь Героев
Начало: Deák tér - Перед церковью Деaк тер
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Сегодня в 09:00
21 апр в 09:00
€20 за человека
Разобраться в кровавых событиях Будапешта 1956 года
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Историческая экскурсия в Будапеште: События 1956 года и их следы
Погрузитесь в историю Будапешта 1956 года, пройдя по местам главных событий восстания. История оживает перед вашими глазами
Начало: У здания Парламента
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
€260 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    17 апреля 2025
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Аркадий хорошо провел экскурсию учел все что мы хотели посмотреть скоректировал маршрут. 6 часов пролетели не заметно 😃
  • И
    Ирина
    14 апреля 2025
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Замечательная экскурсия! глубокое знание истории. Очень много охвачено,всё продуманно время пролетело незаметно,Аркадий потрясающий,рекомендую! Большое спасибо за незабываемое впечатление.
  • Е
    Елена
    7 апреля 2025
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Прекрасная экскурсия по прекрасному городу. 6 часов пролетели не заметно. Много интересного и познавательного. Обязательно в следующий приезд обратимся за новой экскурсией!!!
  • О
    Ольга
    14 февраля 2025
    Экскурсия в Пеште - oт центрa дo Площади Героев
    Очень рады знакомству с Золтаном! Отличная прогулка и беседы, прекрасное знание русского языка и подача информации и советов о городе
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    с чувством юмора. Спасибо большое! Увидимся еще! P.S. и отдельная благодарность за то что экскурсия состоялась несмотря на отсутствие группы только для нас двоих

  • А
    Алексей
    28 октября 2024
    🟩 Велоэкскурсия по Пешту: Андраши и Площадь Героев
    От всей души благодарим Золтана за прекрасную экскурсию! Невероятно любезный, искренний, знающий и любящий свой город человек. Золтан делает всё,
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    чтобы каждый полюбил Будапешт также, как он. Отдельно благодарим за советы, как провести свободное время днём и вечера в Будапеште! Кёсёнем сепен!:)

  • М
    Михаил
    23 сентября 2024
    Экскурсия в Пеште - oт центрa дo Площади Героев
    Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Музей террора»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Будапешт во всей красе за 6 часов
  2. 🟩 Велоэкскурсия по Пешту: Андраши и Площадь Героев
  3. Разобраться в кровавых событиях Будапешта 1956 года
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Парламент
  2. Самое главное
  3. Рыбацкий бастион
  4. Дунай
  5. Замок Буда
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Королевский дворец
  10. Проспект Андраши
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в апреле 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Музей террора" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 260 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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