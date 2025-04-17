Экскурсия в Пеште - oт центрa дo Площади Героев

читать дальше с чувством юмора. Спасибо большое! Увидимся еще! P.S. и отдельная благодарность за то что экскурсия состоялась несмотря на отсутствие группы только для нас двоих

Очень рады знакомству с Золтаном! Отличная прогулка и беседы, прекрасное знание русского языка и подача информации и советов о городе