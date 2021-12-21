10 отзывов оставили туристы

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С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия

Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Будапешта в компании короля-невидимки
Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает страницу из тысячелетней истории Будапешта. «С королем по Будапешту» не просто экскурсия, это спектакль, где вы - и главные действующие лица.

Вместе с королем-невидимкой
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вы отправитесь в путешествие по знаковым местам и скрытым уголкам старого города.

Вас ждут удивительные истории о кельтских поселениях, римских амфитеатрах, секретах Центрального рынка и легендах руин-пабов. Но это не всё.

Экскурсия предлагает не только слушать, но и участвовать в истории: помочь королю снять заклятие, разгадать загадки и даже на мгновение стать частью средневековья.

Это уникальная возможность увидеть Будапешт под совершенно другим углом и проникнуться его духом через века.

Программа рассчитана как на юных исследователей, так и на взрослых, желающих открыть для себя новые грани любимого города.

Ваше приключение будет сопровождаться профессиональным гидом в наушниках, чтобы ни одна деталь истории не ускользнула от вашего внимания

4.8
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный формат спектакля-экскурсии
  • 🏛️ Посещение культовых достопримечательностей
  • 🕵️‍♂️ Исследование потайных троп
  • 📜 Открытие секретов древнего города
  • 👑 Участие в интерактивной истории

Лучшее время для посещения

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фев
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апр
май
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Лучшее время для экскурсии «С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Будапеште теплая погода, что делает прогулки по городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно путешествовать, так как туристов меньше, а погода мягкая. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холод и возможные осадки, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия

Что можно увидеть

  • Руины римского амфитеатра
  • Центральный рынок
  • Средневековая стена Пешта
  • Кафе «Централ»
  • Руин-пабы

Описание экскурсии

Истории, артефакты и секретные места Будапешта

Вслед за королем-невидимкой вы пройдете по самым живописным уголкам старого Будапешта — культовым достопримечательностям и потайным, нетуристическим тропам города. Вы отыщете следы первых кельтских поселений, увидите руины римского амфитеатра, заглянете на Центральный рынок и проследите историю средневековой стены Пешта. Вам откроются главные секреты города: кто захаживал в кафе «Централ», где искать мифическую птицу Турул и откуда взялись легендарные руин-пабы. За полтора часа спектакля-экскурсии вы охватите сотню страниц из 1000-летней летописи Венгрии — от наводнения 1838 года до истории кубика Рубика.

По городу вместе с королем-невидимкой

Будапешт наполнен историями, и мы окажемся в центре одной их них. Вам предстоит стать членом королевской дружины, помочь королю-невидимке вернуться в прошлое и снять заклятие. Приготовьтесь не только созерцать, но и взаимодействовать с Будапештом: на минутку стать средневековым лучником, отыскать зеркальный лабиринт, услышать музыку времени на старинном мосту, победить ведьму и отделить сказки от правдивых фактов. Разгадав хитроумный сюжет и пройдя все испытания, вы спасете заколдованного монарха и проникнетесь духом Будапешта.

Кому подойдет прогулка

Тем, кому наскучил классический формат экскурсии и кто не боится экспериментировать и знакомиться с городом изнутри.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей старше 6 лет и взрослых путешественников
  • На протяжении всего маршрута группу в наушниках сопровождает гид

в субботу в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€47
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади 15 марта
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 678 туристов
Увлечённый и энергичный гид по Будапешту. Автор иммерсивных театральных проектов и бывший владелец бара в еврейском квартале. Туры и экскурсии — не классический формат с заученными датами, а живое общение и погружение в город: известные места, скрытые дворы, архитектура и повседневная жизнь без туристической витрины. Годы жизни в Будапеште позволяют делиться опытом и пониманием города «изнутри» — просто и честно.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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2
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Е
Спасибо за увлекательное путешествие в мир сказочного Будапешта!
Ирина сделала мой день!
Ее позитив, увлечение своим делом (это видно), энтузиазм, завораживающий спектакль и прекрасная (просто бомба!!!) музыка в наушниках создали атмосферу волшебства и веры, что мечты сбудутся. Тому и быть!
Рекомендую однозначно. И я бы увеличила маршрут до 2х часов))
С благодарностью, Елена В. Попова.
Спасибо за увлекательное путешествие в мир сказочного Будапешта!
Спасибо за увлекательное путешествие в мир сказочного Будапешта!
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A
Экскурсия просто вау! Не хотелось чтоб закончилась! Ирина просто супер! Все так весело интересно и понятно! Дочке понравилось очень не смотря на то что она не русскоговорящая! Очень рекомендуем и хотим еще! ❤️❤️
Экскурсия просто вау! Не хотелось чтоб закончилась! Ирина просто супер! Все так весело интересно и понятно!
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В
Новый необычный формат в виде радио спектакля, интересное погружение, нет перегрузки фактами и цифрами. В игровой форме проходит, больше подойдет детям.
Идея очень интересная, предлагаю развивать это направление, и для взрослых в такой же форме делать экскурсии. Как пример, было такое Фрэнки шоу на Серебряном дожде. Удачи и спасибо!!!
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Е
Отличная экскурсия-перфоманс. Рекомендуется тем, кто не стесняется немного подурачиться и устал от скучных экскурсий по городу. Информация даётся в виде сказки-квеста, но надо немного воображения. Предупреждение, иногда придётся немного пробежаться, но зимой для согрева - это хорошо.
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Т
Были на экскурсии 26 июня в компании 4 человек-двоих взрослых и двоих детей. Очень необычная экскурсия в формате аудиоспектакля. Интрига сохраняется до последнего момента экскурсии. Очень понравилось окончание экскурсии на мосту Свободы. Спасибо организаторам!
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Л
Дочка в восторге от квеста Ирины! Просто вау! И для меня тоже это было необычно, увлекательно, очень оригинально!
Очень теплое и внимательное отношение экскурсовода Ирины.
Рекомендую всем, обязательно вернёмся еще!
И будем ждать новых квестов! ❤️❤️❤️
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