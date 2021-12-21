10 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии «С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Будапеште теплая погода, что делает прогулки по городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно путешествовать, так как туристов меньше, а погода мягкая. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холод и возможные осадки, что может повлиять на комфорт.

Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает страницу из тысячелетней истории Будапешта. «С королем по Будапешту» не просто экскурсия, это спектакль, где вы - и главные действующие лица.Вместе с королем-невидимкой

вы отправитесь в путешествие по знаковым местам и скрытым уголкам старого города. Вас ждут удивительные истории о кельтских поселениях, римских амфитеатрах, секретах Центрального рынка и легендах руин-пабов. Но это не всё. Экскурсия предлагает не только слушать, но и участвовать в истории: помочь королю снять заклятие, разгадать загадки и даже на мгновение стать частью средневековья. Это уникальная возможность увидеть Будапешт под совершенно другим углом и проникнуться его духом через века. Программа рассчитана как на юных исследователей, так и на взрослых, желающих открыть для себя новые грани любимого города. Ваше приключение будет сопровождаться профессиональным гидом в наушниках, чтобы ни одна деталь истории не ускользнула от вашего внимания

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Истории, артефакты и секретные места Будапешта

Вслед за королем-невидимкой вы пройдете по самым живописным уголкам старого Будапешта — культовым достопримечательностям и потайным, нетуристическим тропам города. Вы отыщете следы первых кельтских поселений, увидите руины римского амфитеатра, заглянете на Центральный рынок и проследите историю средневековой стены Пешта. Вам откроются главные секреты города: кто захаживал в кафе «Централ», где искать мифическую птицу Турул и откуда взялись легендарные руин-пабы. За полтора часа спектакля-экскурсии вы охватите сотню страниц из 1000-летней летописи Венгрии — от наводнения 1838 года до истории кубика Рубика.

По городу вместе с королем-невидимкой

Будапешт наполнен историями, и мы окажемся в центре одной их них. Вам предстоит стать членом королевской дружины, помочь королю-невидимке вернуться в прошлое и снять заклятие. Приготовьтесь не только созерцать, но и взаимодействовать с Будапештом: на минутку стать средневековым лучником, отыскать зеркальный лабиринт, услышать музыку времени на старинном мосту, победить ведьму и отделить сказки от правдивых фактов. Разгадав хитроумный сюжет и пройдя все испытания, вы спасете заколдованного монарха и проникнетесь духом Будапешта.

Кому подойдет прогулка

Тем, кому наскучил классический формат экскурсии и кто не боится экспериментировать и знакомиться с городом изнутри.

Организационные детали