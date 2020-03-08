10 отзывов оставили туристы

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С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия

Стать членом королевской дружины и погрузиться в историю города на интерактивной прогулке

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Группа не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Площади 15 марта
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27 за человека

У этой экскурсии10 отзывов
4.7
Maxim
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Maxim – представитель в Будапеште
В центре нашей прогулки — история 📖 Будапешта, превращенная в средневековую сказку.

Вооружившись наушниками, вы пройдете по улицам старого города, отыскивая следы кельтов, римлян, монголов и венгров.

А сопровождать вас будет король-невидимка, мечтающий избавиться от заклятия и готовый поделиться сокровенными секретами Будапешта.
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия

Что вас ожидает

Истории, артефакты и секретные места Будапешта
Вслед за королем-невидимкой вы пройдете по самым живописным уголкам старого Будапешта — культовым достопримечательностям и потайным, нетуристическим тропам города. Вы отыщете следы первых кельтских поселений, увидите руины римского амфитеатра, заглянете на Центральный рынок и проследите историю средневековой стены Пешта. Вам откроются главные секреты города: кто захаживал в кафе «Централ», где искать мифическую птицу Турул и откуда взялись легендарные руин-пабы. За полтора часа спектакля-экскурсии вы охватите сотню страниц из 1000-летней летописи Венгрии — от наводнения 1838 года до истории кубика Рубика.

По городу вместе с королем-невидимкой
Будапешт наполнен историями, и мы окажемся в центре одной их них. Вам предстоит стать членом королевской дружины, помочь королю-невидимке вернуться в прошлое и снять заклятие. Приготовьтесь не только созерцать, но и взаимодействовать с Будапештом: на минутку стать средневековым лучником, отыскать зеркальный лабиринт, услышать музыку времени на старинном мосту, победить ведьму и отделить сказки от правдивых фактов. Разгадав хитроумный сюжет и пройдя все испытания, вы спасете заколдованного монарха и проникнетесь духом Будапешта.

Кому подойдет прогулка

Тем, кому наскучил классический формат экскурсии и кто не боится экспериментировать и знакомиться с городом изнутри.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на взрослых путешественников и детей старше 6 лет
  • На протяжении всего маршрута группу в наушниках сопровождает гид
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 17:00, в субботу в 10:00 и 17:00, в воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Место встречи для начала на Площади 15 марта.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Maxim
Maxim
Привет, меня зовут Максим! Я фанат Будапешта, коллекционер исторических фактов о городе и его жизни, coавтор иммерсивного спектакля о старом Пеште. По совместительству я CEO в интернет-сервисе, связанном с графическим дизайном. Переехал в Будапешт из Петербурга и живу здесь уже 5 лет, не переставая совершать новые открытия. Когда путешественников стало много, собрал команду таких же ярких и влюбленных в свой город гидов — будем рады раскрыть для вас его характер и показать самое интересное! До встречи в Будапеште!
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10 отзывов оставили туристы

8 марта 2020
Мы остались в полном восторге! Это очень круто, главное расслабиться, полностью погрузиться и получать удовольствие! Очень рекомендуем!!! Огромная благодарность создателям, организаторам и нашему экскурсоводу Ларисе
30 декабря 2019
Отличная экскурсия-перфоманс. Рекомендуется тем, кто не стесняется немного подурачиться и устал от скучных экскурсий по городу. Информация даётся в виде сказки-квеста, но надо немного воображения. Предупреждение, иногда придётся немного пробежаться, но зимой для согрева - это хорошо.
23 декабря 2019
Нам с дочкой очень понравилась экскурсия "Шанс короля": было весело, динамично, познавательно. Благодаря экскурсии мы заметили много интересных деталей в центре Будапешта. Туристам с детьми рекомендуем эту экскурсию. Спасибо)))
Анна
13 октября 2019
Эта экскурсия-спектакль, на мой взгляд больше подойдет детям от 7 лет, чем взрослым. И это, всё-таки больше радиоспектакль, чем познавательная прогулка по городу. Очень мало информации о Будапеште, но формат для детской прогулки идеальный!.
14 сентября 2019
Большое спасибо за экскурсию. Очень необычный формат. Посмеялись с гидом от души. Жалко что только 1, 5 часа. Гид не давал заскучать во время экскурсии, никаких заунылых фактов с остановками посмотрите на это здание или что-то подобное. Советую всем.
24 августа 2019
Очень интенсивное передвижение, не хватает времени на осмысления услышанного и фотографирования. Следует увеличить время экскурсии хотя бы на полчаса
2 июля 2019
Были на экскурсии 26 июня в компании 4 человек-двоих взрослых и двоих детей. Очень необычная экскурсия в формате аудиоспектакля. Интрига сохраняется до последнего момента экскурсии. Очень понравилось окончание экскурсии на мосту Свободы. Спасибо организаторам!
19 июня 2019
👏👍
8 июня 2019
Необычная экскурсия, театрализованная, но больше в воображении😀 Прошли интересным путем, увидели массу подробностей, известных только местным жителям, да знатокам истории. Спасибо Максиму, дальнейших успехов!
22 мая 2019
Новый необычный формат в виде радио спектакля, интересное погружение, нет перегрузки фактами и цифрами. В игровой форме проходит, больше подойдет детям. Идея очень интересная, предлагаю развивать это направление, и для взрослых в такой же форме делать экскурсии. Как пример, было такое Фрэнки шоу на Серебряном дожде. Удачи и спасибо!!!

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