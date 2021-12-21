10 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии «С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Будапеште теплая погода, что делает прогулки по городу особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно путешествовать, так как туристов меньше, а погода мягкая. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холод и возможные осадки, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Руины римского амфитеатра
Центральный рынок
Средневековая стена Пешта
Кафе «Централ»
Руин-пабы
Описание экскурсии
Истории, артефакты и секретные места Будапешта
Вслед за королем-невидимкой вы пройдете по самым живописным уголкам старого Будапешта — культовым достопримечательностям и потайным, нетуристическим тропам города. Вы отыщете следы первых кельтских поселений, увидите руины римского амфитеатра, заглянете на Центральный рынок и проследите историю средневековой стены Пешта. Вам откроются главные секреты города: кто захаживал в кафе «Централ», где искать мифическую птицу Турул и откуда взялись легендарные руин-пабы. За полтора часа спектакля-экскурсии вы охватите сотню страниц из 1000-летней летописи Венгрии — от наводнения 1838 года до истории кубика Рубика.
По городу вместе с королем-невидимкой
Будапешт наполнен историями, и мы окажемся в центре одной их них. Вам предстоит стать членом королевской дружины, помочь королю-невидимке вернуться в прошлое и снять заклятие. Приготовьтесь не только созерцать, но и взаимодействовать с Будапештом: на минутку стать средневековым лучником, отыскать зеркальный лабиринт, услышать музыку времени на старинном мосту, победить ведьму и отделить сказки от правдивых фактов. Разгадав хитроумный сюжет и пройдя все испытания, вы спасете заколдованного монарха и проникнетесь духом Будапешта.
Кому подойдет прогулка
Тем, кому наскучил классический формат экскурсии и кто не боится экспериментировать и знакомиться с городом изнутри.
Организационные детали
Программа рассчитана на детей старше 6 лет и взрослых путешественников
На протяжении всего маршрута группу в наушниках сопровождает гид
в субботу в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€47
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади 15 марта
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 678 туристов
Увлечённый и энергичный гид по Будапешту. Автор иммерсивных театральных проектов и бывший владелец бара в еврейском квартале.
Туры и экскурсии — не классический формат с заученными датами, а живое общение и погружение в город: известные места, скрытые дворы, архитектура и повседневная жизнь без туристической витрины.
Годы жизни в Будапеште позволяют делиться опытом и пониманием города «изнутри» — просто и честно.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Спасибо за увлекательное путешествие в мир сказочного Будапешта! Ирина сделала мой день! Ее позитив, увлечение своим делом (это видно), энтузиазм, завораживающий спектакль и прекрасная (просто бомба!!!) музыка в наушниках создали атмосферу волшебства и веры, что мечты сбудутся. Тому и быть! Рекомендую однозначно. И я бы увеличила маршрут до 2х часов)) С благодарностью, Елена В. Попова.
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A
Alona
Экскурсия просто вау! Не хотелось чтоб закончилась! Ирина просто супер! Все так весело интересно и понятно! Дочке понравилось очень не смотря на то что она не русскоговорящая! Очень рекомендуем и хотим еще! ❤️❤️
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В
Владимир
Новый необычный формат в виде радио спектакля, интересное погружение, нет перегрузки фактами и цифрами. В игровой форме проходит, больше подойдет детям. Идея очень интересная, предлагаю развивать это направление, и для взрослых в такой же форме делать экскурсии. Как пример, было такое Фрэнки шоу на Серебряном дожде. Удачи и спасибо!!!
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Е
Елена
Отличная экскурсия-перфоманс. Рекомендуется тем, кто не стесняется немного подурачиться и устал от скучных экскурсий по городу. Информация даётся в виде сказки-квеста, но надо немного воображения. Предупреждение, иногда придётся немного пробежаться, но зимой для согрева - это хорошо.
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Т
Татьяна
Были на экскурсии 26 июня в компании 4 человек-двоих взрослых и двоих детей. Очень необычная экскурсия в формате аудиоспектакля. Интрига сохраняется до последнего момента экскурсии. Очень понравилось окончание экскурсии на мосту Свободы. Спасибо организаторам!
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Л
Лариса
Дочка в восторге от квеста Ирины! Просто вау! И для меня тоже это было необычно, увлекательно, очень оригинально! Очень теплое и внимательное отношение экскурсовода Ирины. Рекомендую всем, обязательно вернёмся еще! И будем ждать новых квестов! ❤️❤️❤️
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