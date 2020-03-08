10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Истории, артефакты и секретные места Будапешта

Вслед за королем-невидимкой вы пройдете по самым живописным уголкам старого Будапешта — культовым достопримечательностям и потайным, нетуристическим тропам города. Вы отыщете следы первых кельтских поселений, увидите руины римского амфитеатра, заглянете на Центральный рынок и проследите историю средневековой стены Пешта. Вам откроются главные секреты города: кто захаживал в кафе «Централ», где искать мифическую птицу Турул и откуда взялись легендарные руин-пабы. За полтора часа спектакля-экскурсии вы охватите сотню страниц из 1000-летней летописи Венгрии — от наводнения 1838 года до истории кубика Рубика.

По городу вместе с королем-невидимкой

Будапешт наполнен историями, и мы окажемся в центре одной их них. Вам предстоит стать членом королевской дружины, помочь королю-невидимке вернуться в прошлое и снять заклятие. Приготовьтесь не только созерцать, но и взаимодействовать с Будапештом: на минутку стать средневековым лучником, отыскать зеркальный лабиринт, услышать музыку времени на старинном мосту, победить ведьму и отделить сказки от правдивых фактов. Разгадав хитроумный сюжет и пройдя все испытания, вы спасете заколдованного монарха и проникнетесь духом Будапешта.

Кому подойдет прогулка

Тем, кому наскучил классический формат экскурсии и кто не боится экспериментировать и знакомиться с городом изнутри.