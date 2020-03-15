59 отзывов оставили туристы

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По королевскому Будапешту на автомобиле

Познакомиться с городом через легенды, почти детективные истории, лучшие ракурсы и яркие детали

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Площади Героев
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии59 отзывов
4.98
Лана
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
Лана – Гид в Будапеште
Историю 📖 нарядной столицы, объединившей Буду и Пешт, я помогу прочитать, как книгу в двух самобытных и совершенно разных томах.

Вы познакомитесь с главными памятниками по обе стороны Дуная, услышите легенды об атлантах, львах и драконах, загадаете желание в мистических местах и оцените венгерское кофеварение.
По королевскому Будапешту на автомобиле
По королевскому Будапешту на автомобиле

Что вас ожидает

Два лица Будапешта — два берега одной реки
Мы поговорим о том, как сформировались нынешние границы венгерской столицы. Я расскажу об относительно недавнем слиянии двух городов — Пешта и Буды, объясню разницу в их географических и культурных характеристиках, а также открою, в чем особенность этого, казалось бы, рядового явления для многих мегаполисов. По пути я буду обращать ваше внимание на продуманность деталей площадей, скверов и проспектов как на уровне человеческих глаз, так и с высоты птичьего полета. Вы узнаете, что мосты Будапешта — не только красивые, но и поразительно точно инженерно-выверенные. Храмы — олицетворение свободного народного выбора веры. А за каждым углом живут старинные сказки и легенды.

Визитные карточки Пешта
Экскурсия начнется на Королевской площади Героев. Я расскажу о ее создании и важности открытия для жителей эпохи Австро-Венгрии. Двигаясь дальше по восточной стороне города, вы узнаете, как удалось создать украшения, идеально гармонирующие с архитектурной концепцией города. Будут мифы и легенды о скучающих атлантах, драконах и львах. Вы познакомитесь с историей возведения и архитектурой романтичного замка Вайдахуняд и отыщете башню Дракулы. У самого загадочного памятника Будапешта — Анонимуса услышите гипотезы о личности изображенного человека. На проспекте Андраши узнаете, почему за один век пять раз менялось его название и чем он заслужил статус неприкосновенности от ЮНЕСКО. Побываете в базилике Св. Иштвана, колыбели современного католицизма. И остановитесь передохнуть у Государственного Парламента — возле неоготического здания речь пойдет о крупнейшем детище венгерских мастеров и архитекторов конца 19 века.

Респектабельная Буда
Переехав в западную часть, вы окажетесь в совсем ином мире — средневековой холмистой Буде, где, как говорят, даже солнце другое. Мире королей, тайн, заговоров и борьбы за власть. Минуя площадь Рузвельта с первой Академией Наук и отелем всех времен и народов «Четыре сезона» в стиле сессицион, вы проедете по первому возведенному в Будапеште мосту. Я расскажу о прошлом старой столицы Венгрии и покажу ее главные памятники: Королевский Дворец, отстроенный вновь и вмещающий сегодня национальную библиотеку с картинной галереей; романтичный фонтан Матьяша; яркий неоклассический дворец Шандора — резиденция президента; Рыбацкий бастион с неочевидной миссией; готический костел Св. Матьяша и Замковой сад, дело рук гения архитектуры Будапешта — Миклоша Ибла. В программе также будут остановки на лучших смотровых площадках — с Будайских холмов открываются отличные виды на весь кружевной Будапешт.

☕ Экскурсия завершится в приятном заведении, где вы сможете оценить искусство кофеварения на берегу Дуная.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено, за исключением трат на еду и напитки
По королевскому Будапешту на автомобиле
По королевскому Будапешту на автомобиле
По королевскому Будапешту на автомобиле
По королевскому Будапешту на автомобиле
По королевскому Будапешту на автомобиле
По королевскому Будапешту на автомобиле
По королевскому Будапешту на автомобиле
По королевскому Будапешту на автомобиле
По королевскому Будапешту на автомобиле
По королевскому Будапешту на автомобиле
По королевскому Будапешту на автомобиле
По королевскому Будапешту на автомобиле
По королевскому Будапешту на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Площади Героев.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лана
Лана
Когда-то оказавшись в этом необыкновенном городе, я полюбила его. В жизни много изучала архитектуру, социологию и историю. Художник по природе, не могу не наслаждаться любой встречей с городом. Будапешт великолепен, возможно немного строг, всегда уютен и если раскрывается, то до конца. На прогулках со мной вы проведёте время с пользой, узнаете интереснейшие исторические факты и легенды края, удивитесь многогранности характера и вкусов европейцев под мадьярским солнцем. Приезжайте! Качественное обслуживание и южное гостеприимство я вам гарантирую!
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59 отзывов оставили туристы

15 марта 2020
Отличная Экскурсия! Ребёнок 7 лет просил Лану прийти завтра и рассказать ещё :)
14 марта 2020
Добрый вечер, после встречи с нашим гидом Ланой, прошло пять часов, а ощущение, что мы были в гостях у лучшего друга. Как же интересно она погружает своих собеседников в историю венгерского народа. Очень грамотно разработан маршрут. Лана всесторонне эрудированна. Мы влюбились в Будапешт. Огромное спасибо за проведённый день с Вами. Но мы не расстаёмся с Ланой, завтра мы встречаемся и это Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре. До встречи)))
13 марта 2020
С первых минут понравилась Светлана!все четко. на одном дыхании!интересный маршрут, прекрасное сопровождение. окунулись в историю. повезло с погодой!просто стали семьей на время экскурсии))большое спасибо за эмоции!
12 марта 2020
Лана очень приятный человек и интересный рассказчик. Экскурсия проходила на автомобиле Ланы, что было очень комфортно, так как расстояния между объектами экскурсии очень большие. Нам всё очень понравилось
3 марта 2020
Благодарим Светлану за увлекательное путешествие по жемчужине Дуная – королевскому Будапешту. Экскурсия насыщена историческими фактами, Светлана очень доступно подает материал, с ней легко в общении, она учитывает все пожелания клиента. Если вы впервые в Будапеште и у вас несколько дней, то обязательно берите экскурсию со Светланой и «первое свидание» с величественным Пешта и аутентичным Буду будет незабываемым!
21 февраля 2020
Спасибо большое Лане. Очень понравилось. Маршрут был построен очень грамотно. Посмотрели основные места двух берегов. Все было очень спокойно, с маленьким перерывом в старинном кафе. Лана так же рассказала, куда можно ещё поехать и сходить. Посоветовала, где можно поужинать. Спасибо.
2 февраля 2020
Провели чудесное утро с Ланой в Будапеште. Экскурсия интересна. Узнали много нового. Советуем всем. Лана -интересный рассказчик. 4 часа прошли на одном дыхании.
21 января 2020
Искренне благодарим за экскурсию Светлану. Поездка по Будапешту в ее компании прошла легко, непринужденно и информативно. Светлана учитывала все наши пожелания. Приятна в общении. Рассказала много интересной информации об истории Венгрии в целом и Будапешта. Рекомендовала места для самостоятельных прогулок и кафе, где можно отдохнуть и вкусно пообедать.
11 января 2020
Очень понравился подход гида! Не навязчиво, информативно, интересно! Маршрут можно корректировать под свои пожелания и интересы! Спасибо!
5 января 2020
Огромное спасибо Лане за знакомство с городом, его историей. Экскурсия пролетела незаметно. Очень грамотный, внимательный и профессиональный гид. Всем очень рекомендуем Лану!
Ещё 49 отзывов

Лана проводит ещё 1 экскурсию

Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и СентендреМаленькие жемчужины большой реки: Вишеград и СентендреМаленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
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4 отзыва
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За пределами урбанистического рая столицы вы откроете два обаятельных города, угнездившихся на берегах серебристого Дуная. В средневековом Вишеграде поговорим о крепости с историей в 1000 лет, таинственной башне Шаламона и графе Дракуле. А в сербском Сентендре — об аутентичных ремеслах, ароматной гастрономии и православной Венгрии.

Обзорные экскурсии в Будапеште

Ежедневная прогулка по БудапештуЕжедневная прогулка по БудапештуЕжедневная прогулка по Будапешту
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Узнать и полюбить город за 2 часа
Выбирайте один из двух маршрутов и открывайте для себя аутентичный Будапешт! Вы увидите главные достопримечательности города, прогуляетесь по богемному кварталу, познакомитесь с историей венгерской столицы, полюбуетесь панорамными видами со смотровых площадок и узнаете о культуре и традициях венгерского народа.
Прогулки по БудапештуПрогулки по БудапештуПрогулки по Будапешту
От 65 за экскурсию
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514 отзывов
Знакомство с теми местами города, которые интересны именно вам, без туристической суеты
Мои прогулки по любимому Будапешту — без беготни и обезличенности, характерных для больших групп туристов. Мы заранее обсудим ваши предпочтения и отправимся исследовать Буду, Пешт или другие части города. Вы увидите как известные достопримечательности, так и красивые места, не входящие в классические маршруты. И конечно, узнаете сотни интересных фактов о Будапеште, Венгрии и венграх.
Пешком по главным местам БудапештаПешком по главным местам БудапештаПешком по главным местам Будапешта
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69 отзывов
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Будапешт вдоль и поперекБудапешт вдоль и поперекБудапешт вдоль и поперек
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Будапешт — гордость мадьяровБудапешт — гордость мадьяровБудапешт — гордость мадьяров
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Автопешеходная экскурсия по славному городу и погружение в подлинную историю Венгрии
Если вы оказались в Будапеште — поздравляю с открытием красивейшей жемчужины в ожерелье придунайских столиц. Вид моего родного города с высоты горы Геллерт уже сотни лет захватывает дух у миллионов приезжих и самих венгров — мадьяров. Величественный Дунай с грациозными мостами, старинная Буда на холмах и динамичный многогранный Пешт — это надо увидеть целиком и рассмотреть в деталях, чем вы и займётесь на моей экскурсии. Я покажу вам город таким, каким его знают коренные жители, чтобы вам хотелось возвращаться сюда вновь и вновь.
Будапешт: маршрут-отличникБудапешт: маршрут-отличникБудапешт: маршрут-отличник
20 за человека
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Обойти легендарные места венгерской столицы и узнать о городе чуть больше, чем всё
Это идеальный маршрут для тех, кто хочет успеть всё и сразу: я проведу вас по золотому кольцу Будапешта, чтобы вы увидели как главные символы города, так и тихие, но любопытные улочки. Содержание прогулки также обрадует всякого путешественника, ведь я расскажу не только о достопримечательностях, но и поделюсь проверенными советами о том, что, где и сколько стоит!

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150 за экскурсию
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