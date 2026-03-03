59 отзывов оставили туристы

Историю нарядной столицы, объединившей Буду и Пешт, можно прочитать, как книгу в двух самобытных и совершенно разных томах.Познакомьтесь с главными памятниками по обе стороны Дуная, услышите легенды об атлантах, львах

и драконах, загадайте желание в мистических местах и оцените венгерское кофеварение. Экскурсия начнется на Королевской площади Героев, продолжится посещением замка Вайдахуняд, проспекта Андраши и Государственного Парламента. В Буде вы увидите Королевский Дворец, фонтан Матьяша, дворец Шандора и Рыбацкий бастион. Завершится экскурсия в уютном кафе на берегу Дуная

Описание экскурсии

Два лица Будапешта — два берега одной реки

Мы поговорим о том, как сформировались нынешние границы венгерской столицы. Я расскажу об относительно недавнем слиянии двух городов — Пешта и Буды, объясню разницу в их географических и культурных характеристиках, а также открою, в чем особенность этого, казалось бы, рядового явления для многих мегаполисов. По пути я буду обращать ваше внимание на продуманность деталей площадей, скверов и проспектов как на уровне человеческих глаз, так и с высоты птичьего полета. Вы узнаете, что мосты Будапешта — не только красивые, но и поразительно точно инженерно-выверенные. Храмы — олицетворение свободного народного выбора веры. А за каждым углом живут старинные сказки и легенды.

Визитные карточки Пешта

Экскурсия начнется на Королевской площади Героев. Я расскажу о ее создании и важности открытия для жителей эпохи Австро-Венгрии. Двигаясь дальше по восточной стороне города, вы узнаете, как удалось создать украшения, идеально гармонирующие с архитектурной концепцией города. Будут мифы и легенды о скучающих атлантах, драконах и львах. Вы познакомитесь с историей возведения и архитектурой романтичного замка Вайдахуняд и отыщете башню Дракулы. У самого загадочного памятника Будапешта — Анонимуса услышите гипотезы о личности изображенного человека. На проспекте Андраши узнаете, почему за один век пять раз менялось его название и чем он заслужил статус неприкосновенности от ЮНЕСКО. Издали увидите базилику Св. Иштвана, колыбели современного католицизма. И остановитесь передохнуть у Государственного Парламента — возле неоготического здания речь пойдет о крупнейшем детище венгерских мастеров и архитекторов конца 19 века.

Респектабельная Буда

Переехав в западную часть, вы окажетесь в совсем ином мире — средневековой холмистой Буде, где, как говорят, даже солнце другое. Мире королей, тайн, заговоров и борьбы за власть. Минуя площадь Рузвельта с первой Академией Наук и отелем всех времен и народов «Четыре сезона» в стиле сессицион, мы пересечем Дунай по одному из красивейших мостов Будапешта и окажемся в Буде. Я расскажу о прошлом старой столицы Венгрии и покажу ее главные памятники: Королевский Дворец, отстроенный вновь и вмещающий сегодня национальную библиотеку с картинной галереей; романтичный фонтан Матьяша; яркий неоклассический дворец Шандора — резиденция президента; Рыбацкий бастион с неочевидной миссией; готический костел Св. Матьяша и Замковой сад, дело рук гения архитектуры Будапешта — Миклоша Ибла. В программе также будут остановки на лучших смотровых площадках — с Будайских холмов открываются отличные виды на весь кружевной Будапешт.

☕ Экскурсия завершится в приятном заведении, где вы сможете оценить искусство кофеварения на берегу Дуная.

Организационные детали