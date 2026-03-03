59 отзывов оставили туристы

Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная
Историю нарядной столицы, объединившей Буду и Пешт, можно прочитать, как книгу в двух самобытных и совершенно разных томах.
Познакомьтесь с главными памятниками по обе стороны Дуная, услышите легенды об атлантах, львах читать дальшеуменьшить
и драконах, загадайте желание в мистических местах и оцените венгерское кофеварение.
Экскурсия начнется на Королевской площади Героев, продолжится посещением замка Вайдахуняд, проспекта Андраши и Государственного Парламента. В Буде вы увидите Королевский Дворец, фонтан Матьяша, дворец Шандора и Рыбацкий бастион. Завершится экскурсия в уютном кафе на берегу Дуная
Мы поговорим о том, как сформировались нынешние границы венгерской столицы. Я расскажу об относительно недавнем слиянии двух городов — Пешта и Буды, объясню разницу в их географических и культурных характеристиках, а также открою, в чем особенность этого, казалось бы, рядового явления для многих мегаполисов. По пути я буду обращать ваше внимание на продуманность деталей площадей, скверов и проспектов как на уровне человеческих глаз, так и с высоты птичьего полета. Вы узнаете, что мосты Будапешта — не только красивые, но и поразительно точно инженерно-выверенные. Храмы — олицетворение свободного народного выбора веры. А за каждым углом живут старинные сказки и легенды.
Визитные карточки Пешта
Экскурсия начнется на Королевской площади Героев. Я расскажу о ее создании и важности открытия для жителей эпохи Австро-Венгрии. Двигаясь дальше по восточной стороне города, вы узнаете, как удалось создать украшения, идеально гармонирующие с архитектурной концепцией города. Будут мифы и легенды о скучающих атлантах, драконах и львах. Вы познакомитесь с историей возведения и архитектурой романтичного замка Вайдахуняд и отыщете башню Дракулы. У самого загадочного памятника Будапешта — Анонимуса услышите гипотезы о личности изображенного человека. На проспекте Андраши узнаете, почему за один век пять раз менялось его название и чем он заслужил статус неприкосновенности от ЮНЕСКО. Издали увидите базилику Св. Иштвана, колыбели современного католицизма. И остановитесь передохнуть у Государственного Парламента — возле неоготического здания речь пойдет о крупнейшем детище венгерских мастеров и архитекторов конца 19 века.
Респектабельная Буда
Переехав в западную часть, вы окажетесь в совсем ином мире — средневековой холмистой Буде, где, как говорят, даже солнце другое. Мире королей, тайн, заговоров и борьбы за власть. Минуя площадь Рузвельта с первой Академией Наук и отелем всех времен и народов «Четыре сезона» в стиле сессицион, мы пересечем Дунай по одному из красивейших мостов Будапешта и окажемся в Буде. Я расскажу о прошлом старой столицы Венгрии и покажу ее главные памятники: Королевский Дворец, отстроенный вновь и вмещающий сегодня национальную библиотеку с картинной галереей; романтичный фонтан Матьяша; яркий неоклассический дворец Шандора — резиденция президента; Рыбацкий бастион с неочевидной миссией; готический костел Св. Матьяша и Замковой сад, дело рук гения архитектуры Будапешта — Миклоша Ибла. В программе также будут остановки на лучших смотровых площадках — с Будайских холмов открываются отличные виды на весь кружевной Будапешт.
☕ Экскурсия завершится в приятном заведении, где вы сможете оценить искусство кофеварения на берегу Дуная.
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость экскурсии
Дополнительных расходов по пути не предусмотрено, за исключением трат на еду и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Героев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 928 туристов
Когда-то оказавшись в этом необыкновенном городе, я полюбила его. В жизни много изучала архитектуру, социологию и историю. Художник по природе, не могу не наслаждаться любой встречей с городом. Будапешт великолепен, читать дальшеуменьшить
возможно немного строг, всегда уютен и если раскрывается, то до конца. На прогулках со мной вы проведёте время с пользой, узнаете интереснейшие исторические факты и легенды края, удивитесь многогранности характера и вкусов европейцев под мадьярским солнцем. Приезжайте! Качественное обслуживание и южное гостеприимство я вам гарантирую!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
1
3
–
2
1
1
–
Олеся
Были в Венгрии на Рождество и просто влюбились в страну! И во многом благодаря нашему гиду!!! Лана знала ответ на любой вопрос, и даже 10-летнему сыну было интересно ее слушать! Она нашла, чем его заинтересовать и вся экскурсия для него прошла как необычный квест! А Будапешт невероятно красив! Рекомендую всем к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктория
Экскурсия по Будапешту на машине была замечательной! Я успела увидеть главные достопримечательности, и узнала много интересных фактов от гида. Удобно передвигаться и останавливаться в лучших местах для фото. Рекомендую всем, кто хочет быстро и комфортно познакомиться с городом!
Вам был полезен этот отзыв?
Валерия
"Недавно посетили экскурсию с гидом Ланой, и это было потрясающе! Лана невероятно увлечённый и знающий человек, который сделал нашу прогулку незабываемой. Мы узнали много интересного и провели время с пользой. Рекомендуем всем!!! 🙏❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Прекрасно спланирован маршрут, Лана отлично владеет историей Венгрии, познавательная экскурсия и с комфортом! Однозначно рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Аминат
Мы были всего один день и удачно получилось очень срочно найти гида, Лана провезла нас по интересным местам и рассказала много исторических фактов. Спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Нам очень понравилась экскурсия с Ланой. Мы впервые в Будапеште и у нас был только один день на знакомство с городом. Как это часто бывает наши планы полностью поменялись из- читать дальшеуменьшить
за задержки на 2,5 часа рейса из Москвы. Были планы увидеть знаковые места города в светлое время дня, но увы. Наша гид Лана пошла нам навстречу и, несмотря на такое опоздание, провела нам замечательную экскурсию. И даже показала нам красоту города вечером с изумительной подсветкой его мостов и главных достопримечательностей. Она прекрасно знает историю страны и Будапешта в частности, умеет красиво подать информацию, заинтересовывает слушателей. К тому же она отличный Водитель, несмотря на пятничные пробки, мы нигде не потеряли время напрасно. Огромное ей спасибо за это.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии на «По королевскому Будапешту на автомобиле»