Уникальный опыт – экскурсии в Будапеште

Найдено 5 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Будапеште на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
17 отзывов
С королем по Будапешту: погружение в средневековую сказку города
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Будапешта в компании короля-невидимки
Начало: На Площади 15 марта
Расписание: в пятницу и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
14 июня в 16:00
27 за человека
Полет на самолете над Будапештом
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Индивидуальный полет на самолете над Будапештом: незабываемые виды
Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса
Начало: На аэродроме на окраине Будапешта
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Подземка, троллейбус, трамвай
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Подземка, троллейбус, трамвай
Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
225 за всё до 5 чел.
Полет на вертолете над Будапештом
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Полет на вертолете над Будапештом
Полюбоваться городом и Дунаем, ощутить прилив адреналина и сделать лучшие фото
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
360 за всё до 3 чел.
Музыкальный Будапешт
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
27 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Музыкальный Будапешт
    Прекрасная нетривиальная экскурсия. Ирина рассказывает интересные истории и все это сопровождает музыка. Будапешт раскрывается с новой стороны. Еще бы выключить внешние звуки, но это увы не в наших силах. Надеюсь попасть к Ирине еще и знакомым расскажу
  • Ю
    Юлия
    14 февраля 2024
    Музыкальный Будапешт
    Очень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую эту экскурсию тем, кто любит
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    музыку. Но с одной оговоркой. Выбирайте тёплое время года, или надевайте на себя все тёплые вещи. Мы очень замерзли!!! И следует отладить аудио оборудование, под конец экскурсии от постоянного шума в наушниках разболелась голова.

    Очень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую этуОчень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую эту
  • Н
    Наталья
    29 декабря 2023
    Музыкальный Будапешт
    Большое спасибо,Ирине! Вдохновляющая экскурсия! Очень познавательно, интересные рассказы про судьбы музыкантов и их связь с городом. Постоянно в течение двух часов мы
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    слушали музыку начиная с Листа и заканчивая Фреди Меркури. Было очень много приятных сюрпризов и неожиданных открытий. Очень хорошо спланированная экскурсия и гармоничное сочетание рассказа и музыкального сопровождения. Детям однозначно в наушниках с музыкой было весело. И самое главное, очень душевно, со вкусом. Благодаря Ирине мы поняли, что не зря приехали в Будапешт и нам нужно обязательно вернуться.

    Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!Большое спасибо,Ирине!
  • Н
    Наталья
    5 декабря 2023
    Полет на вертолете над Будапештом
    Очень классно полетали над городом. Все было именно так, как в описании. Добрались до площадки сами, пилот нас встретил, сели
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    в вертолёт, 20 мин над городом пролетали и вернулись. Было классно! Конечно, никакой экскурсии нет, в вертолёте шумно. Пилот иногда спрашивал, все ли хорошо у нас (говорит на английском). За пару дней до выбранной даты нам позвонили и написали в вотсап, что будет слишком сильный ветер и перенесли на сутки позже. Нам было ок. Не планируйте полет прямо перед отъездом, погода может вносить коррективы))) В день полета погода была норм, весь город было видно. Маршрут пролегает над основными достопримечательностями, так что мб лучшем сначала посмотреть город пешком, чтобы потом узнавать все здания) спасибо организаторам, всё было хорошо!

  • A
    Alona
    27 мая 2023
    С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
    Экскурсия просто вау! Не хотелось чтоб закончилась! Ирина просто супер! Все так весело интересно и понятно! Дочке понравилось очень не смотря на то что она не русскоговорящая! Очень рекомендуем и хотим еще! ❤️❤️
  • Н
    Наталия
    9 апреля 2023
    С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
    Сыну очень понравилось, он любит такой формат. Нам тоже, ходили по интересным удочкам, куда сами бы вряд ли зашли.
  • Л
    Лариса
    13 ноября 2022
    С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
    Дочка в восторге от квеста Ирины! Просто вау! И для меня тоже это было необычно, увлекательно, очень оригинально! Очень теплое и внимательное отношение экскурсовода Ирины. Рекомендую всем, обязательно вернёмся еще! И будем ждать новых квестов! ❤️❤️❤️
  • О
    Ольга
    18 декабря 2021
    Полет на самолете над Будапештом
    Организовано прекрасно. Брали трансфер до аэродрома и обратно, довезли и привезли обратно. Сам полет очень понравился, пилот выше всяких похвал. Прекрасный опыт!
  • В
    Валерий
    31 декабря 2016
    Подземка, троллейбус, трамвай
    Увлекательнейшая экскурсия об истории и сегодняшнем дне Будапешта в исполнении влюблённой в своё дело, очаровательной Анны Чайковской - незабываемое событие
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    в нашей поездке. Побывали в таких местечках, в какие просто так и не попадёшь. Узнали столько нового из истории народа и города, что теперь по возвращении только и читаем про венгров и Венгрию… Хотя в сои Пятьдесят, да и с хорошим образованием полагал, что чего-то нового сейчас уж точно не узнаю. Спасибо, Анна! Для нас теперь Будапешт - лучшая столица в Европе!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Уникальный опыт»

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  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 27 до 360. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 24 ⭐ отзыва, цены от €27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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