1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
С королем по Будапешту: погружение в средневековую сказку города
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Будапешта в компании короля-невидимки
Начало: На Площади 15 марта
Расписание: в пятницу и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
14 июня в 16:00
€27 за человека
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный полет на самолете над Будапештом: незабываемые виды
Насладитесь уникальной возможностью увидеть Будапешт с высоты птичьего полета. Величественный Дунай, мосты и архитектура города откроются вам с нового ракурса
Начало: На аэродроме на окраине Будапешта
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Подземка, троллейбус, трамвай
Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
30 минут
Полет на вертолете над Будапештом
Полюбоваться городом и Дунаем, ощутить прилив адреналина и сделать лучшие фото
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€360 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
€27 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 мая 2024Прекрасная нетривиальная экскурсия. Ирина рассказывает интересные истории и все это сопровождает музыка. Будапешт раскрывается с новой стороны. Еще бы выключить внешние звуки, но это увы не в наших силах. Надеюсь попасть к Ирине еще и знакомым расскажу
- ЮЮлия14 февраля 2024Очень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую эту экскурсию тем, кто любит
- ННаталья29 декабря 2023Большое спасибо,Ирине! Вдохновляющая экскурсия! Очень познавательно, интересные рассказы про судьбы музыкантов и их связь с городом. Постоянно в течение двух часов мы
- ННаталья5 декабря 2023Очень классно полетали над городом. Все было именно так, как в описании. Добрались до площадки сами, пилот нас встретил, сели
- AAlona27 мая 2023Экскурсия просто вау! Не хотелось чтоб закончилась! Ирина просто супер! Все так весело интересно и понятно! Дочке понравилось очень не смотря на то что она не русскоговорящая! Очень рекомендуем и хотим еще! ❤️❤️
- ННаталия9 апреля 2023Сыну очень понравилось, он любит такой формат. Нам тоже, ходили по интересным удочкам, куда сами бы вряд ли зашли.
- ЛЛариса13 ноября 2022Дочка в восторге от квеста Ирины! Просто вау! И для меня тоже это было необычно, увлекательно, очень оригинально! Очень теплое и внимательное отношение экскурсовода Ирины. Рекомендую всем, обязательно вернёмся еще! И будем ждать новых квестов! ❤️❤️❤️
- ООльга18 декабря 2021Организовано прекрасно. Брали трансфер до аэродрома и обратно, довезли и привезли обратно. Сам полет очень понравился, пилот выше всяких похвал. Прекрасный опыт!
- ВВалерий31 декабря 2016Увлекательнейшая экскурсия об истории и сегодняшнем дне Будапешта в исполнении влюблённой в своё дело, очаровательной Анны Чайковской - незабываемое событие
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Уникальный опыт»
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