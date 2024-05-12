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в вертолёт, 20 мин над городом пролетали и вернулись. Было классно! Конечно, никакой экскурсии нет, в вертолёте шумно. Пилот иногда спрашивал, все ли хорошо у нас (говорит на английском). За пару дней до выбранной даты нам позвонили и написали в вотсап, что будет слишком сильный ветер и перенесли на сутки позже. Нам было ок. Не планируйте полет прямо перед отъездом, погода может вносить коррективы))) В день полета погода была норм, весь город было видно. Маршрут пролегает над основными достопримечательностями, так что мб лучшем сначала посмотреть город пешком, чтобы потом узнавать все здания) спасибо организаторам, всё было хорошо!