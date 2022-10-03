Тайны подземного Будапешта

Тайны подземного Будапешта
Тайны подземного Будапешта
Тайны подземного Будапешта
Тайны подземного Будапешта
Тайны подземного Будапешта
Тайны подземного Будапешта
Тайны подземного Будапешта
Тайны подземного Будапешта
Тайны подземного Будапешта
Тайны подземного Будапешта
Тайны подземного Будапешта
Тайны подземного Будапешта
Тайны подземного Будапешта
Тайны подземного Будапешта
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Подземная церковь
  • Подземный лабиринт
  • Винный погреб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Спускайтесь в пещеры под городом. Будапешт – единственная столица в мире, на территории которой есть пещеры, где открыт доступ туристам. Будапешт - город легенд и мистических историй. Столица хранит в себе множество тайн и секретов.
Гора Геллерт неслучайно одно из самых посещаемых мест как туристами, так и жителями. Внутри она полна загадок, тайных ходов, ниш и пещер. Одну из таких занимает скальная церковь.
Эта церковь не похожа ни на одну другую церковь. Она находится внутри пещеры, что завораживает.
Пещеры под Будайской крепостью — это не только великолепный лабиринт подземных ходов и потаенных мест, сформированных натуральными источниками, разрушающими камень, но и место, в котором можно познакомиться с занимательными страницами истории.
Некогда в этих пещерах жили древние люди, а впоследствии лабиринт использовался для самых разнообразных нужд. В хорошие годы хранили урожай, в трудные и военные - прятались от нападающих. Путешествие по лабиринту похоже на захватывающий квест из многочисленных коридоров и пещер.
Своими винами Венгрия славится издавна. Различные сорта и марки позволяют наслаждаться прекрасным букетом и уникальным вкусом.
Эксклюзивная дегустация проходит в пещере с крутым сводчатым потолком, кирпичными арками и стенами, умело отделанными неровной каменной плиткой. Богатая коллекция винного погреба пополняется лучшими экземплярами из 22 винных регионов страны.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются:
  • Входные билеты в пещеру: 8 евро / чел.
  • Дегустация вина:
  • Стандарт: 15 евро / чел. (4 вида вина)
  • Премиум: 25 евро / чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: у входа в отель Gellért Budapest
Завершение: Лабирин в Будайской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Дополнительно оплачиваются:
  • Входные билеты в пещеру: 8 евро / чел.
  • Дегустация вина:
  • Стандарт: 15 евро / чел. (4 вида вина)
  • Премиум: 25 евро / чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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