Спускайтесь в пещеры под городом. Будапешт – единственная столица в мире, на территории которой есть пещеры, где открыт доступ туристам. Будапешт - город легенд и мистических историй. Столица хранит в себе множество тайн и секретов.

Гора Геллерт неслучайно одно из самых посещаемых мест как туристами, так и жителями. Внутри она полна загадок, тайных ходов, ниш и пещер. Одну из таких занимает скальная церковь.

Эта церковь не похожа ни на одну другую церковь. Она находится внутри пещеры, что завораживает.

Пещеры под Будайской крепостью — это не только великолепный лабиринт подземных ходов и потаенных мест, сформированных натуральными источниками, разрушающими камень, но и место, в котором можно познакомиться с занимательными страницами истории.

Некогда в этих пещерах жили древние люди, а впоследствии лабиринт использовался для самых разнообразных нужд. В хорошие годы хранили урожай, в трудные и военные - прятались от нападающих. Путешествие по лабиринту похоже на захватывающий квест из многочисленных коридоров и пещер.

Своими винами Венгрия славится издавна. Различные сорта и марки позволяют наслаждаться прекрасным букетом и уникальным вкусом.

Эксклюзивная дегустация проходит в пещере с крутым сводчатым потолком, кирпичными арками и стенами, умело отделанными неровной каменной плиткой. Богатая коллекция винного погреба пополняется лучшими экземплярами из 22 винных регионов страны.