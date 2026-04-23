Познавательно, но не скучно; пешком, но без рекордов — таким будет ваше знакомство с Будапештом. Я покажу вам город и расскажу о нем как гид и как житель, обожающий здесь

каждый уголок. За 3 часа мы исследуем район Буда с крепостью и дворцом, сделаем фото-открытки с лучших смотровых и погуляем по Пешту. А попутно поговорим об истории, легендах, байках и жизни венгров.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город в городе 1 — холмистая Буда

Начнем знакомство с Будапештом на западном берегу Дуная, рядом с нулевым километром, у подножия дворца. Я расскажу, кто такие венгры, почему мы встретились именно здесь и кто построил Будайскую крепость. Поднявшись наверх, рассмотрим гору Геллерт и вспомним легенды, полюбуемся видами и раскроем тайны Королевского дворца. Найдем резиденции президента и премьер-министра и выясним, «кто в доме хозяин». Неспешно прогуляемся по старинным мощеным улочкам и увидим таинственный собор Матьяша.

Город в городе 2 — великолепный Пешт

Во второй части экскурсии поговорим о жизни венгров сегодня и не упустим возможности восхититься зданием Парламента. Вы узнаете, какие судьбоносные события здесь разворачивались, поищите миниатюрную скульптуру и выясните, кто ее установил и почему.

На площади Свободы задумаетесь над современным памятником «Жертвам немецкой оккупации». Дойдем до Базилики, и вы услышите рассказ о вере и чуде. Я покажу вам Елисейские поля Будапешта и первое метро континентальной Европы.

В конце экскурсии мы найдем того, кто исполняет заветные желания, и, надеюсь, каждый загадает «Вернуться вернуться в Будапешт снова»!

🗝 После встречи я с радостью отправлю вам топ-листы с советами по городу — где поесть, куда еще сходить и другое.

Организационные детали