Описание экскурсии
Город в городе 1 — холмистая Буда
Начнем знакомство с Будапештом на западном берегу Дуная, рядом с нулевым километром, у подножия дворца. Я расскажу, кто такие венгры, почему мы встретились именно здесь и кто построил Будайскую крепость. Поднявшись наверх, рассмотрим гору Геллерт и вспомним легенды, полюбуемся видами и раскроем тайны Королевского дворца. Найдем резиденции президента и премьер-министра и выясним, «кто в доме хозяин». Неспешно прогуляемся по старинным мощеным улочкам и увидим таинственный собор Матьяша.
Город в городе 2 — великолепный Пешт
Во второй части экскурсии поговорим о жизни венгров сегодня и не упустим возможности восхититься зданием Парламента. Вы узнаете, какие судьбоносные события здесь разворачивались, поищите миниатюрную скульптуру и выясните, кто ее установил и почему.
На площади Свободы задумаетесь над современным памятником «Жертвам немецкой оккупации». Дойдем до Базилики, и вы услышите рассказ о вере и чуде. Я покажу вам Елисейские поля Будапешта и первое метро континентальной Европы.
В конце экскурсии мы найдем того, кто исполняет заветные желания, и, надеюсь, каждый загадает «Вернуться вернуться в Будапешт снова»!
🗝 После встречи я с радостью отправлю вам топ-листы с советами по городу — где поесть, куда еще сходить и другое.
Организационные детали
- Из Буды в Пешт мы добираемся на метро (такси по личному желанию). Транспортные расходы оплачиваются дополнительно.
- По желанию мы можем зайти в кафе. Еда и напитки не включены в стоимость.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Очень увлекательная экскурсия! Время пролетело незаметно! Не утомительно и очень интересно!
Обязательно в следующий раз закажу экскурсию у Виктории и посоветую друзьям!