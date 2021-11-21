Что стоит увидеть и узнать, чтобы полюбить столицу Венгрии

Познавательно, но не скучно; пешком, но без рекордов — таким будет ваше знакомство с Будапештом.

Я покажу вам город и расскажу о нем как гид и как житель, обожающий здесь каждый уголок.

За 4 часа мы исследуем район Буда с крепостью и дворцом, сделаем фото-открытки с лучших смотровых и погуляем по Пешту.

А попутно поговорим об истории, легендах, байках и жизни венгров.
Ключ к сердцу Будапешта
Ключ к сердцу Будапешта
Ключ к сердцу Будапешта
Ключ к сердцу Будапешта
Ключ к сердцу Будапешта
Ключ к сердцу Будапешта
Ключ к сердцу Будапешта
Ключ к сердцу Будапешта
Ключ к сердцу Будапешта
Ключ к сердцу Будапешта
Ключ к сердцу Будапешта
Ключ к сердцу Будапешта
Ключ к сердцу Будапешта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Город в городе 1 — холмистая Буда

Начнем знакомство с Будапештом на западном берегу Дуная, рядом с нулевым километром, у подножия дворца. Я расскажу, кто такие венгры, почему мы встретились именно здесь и кто построил Будайскую крепость. Поднявшись наверх, рассмотрим гору Геллерт и вспомним легенды, полюбуемся видами и раскроем тайны Королевского дворца. Найдем резиденции президента и премьер-министра и выясним, «кто в доме хозяин». Неспешно прогуляемся по старинным мощеным улочкам и увидим таинственный собор Матьяша.

Город в городе 2 — великолепный Пешт

Во второй части экскурсии поговорим о жизни венгров сегодня и не упустим возможности восхититься зданием Парламента. Вы узнаете, какие судьбоносные события здесь разворачивались, поищите миниатюрную скульптуру и выясните, кто ее установил и почему.

На площади Свободы задумаетесь над современным памятником «Жертвам немецкой оккупации». Дойдем до Базилики, и вы услышите рассказ о вере и чуде. Я покажу вам Елисейские поля Будапешта и первое метро континентальной Европы.

Следом вы поближе познакомитесь с героями Венгрии. В парке Варошлигет угадаете, сколько лет замку Вайдахуньяд, кто его построил и почему ему дали такое название.

В конце экскурсии мы найдем того, кто исполняет заветные желания, и, надеюсь, каждый загадает «Вернуться вернуться в Будапешт снова»!

🗝 После встречи я с радостью отправлю вам топ-листы с советами по городу — где поесть, куда еще сходить и другое.

Организационные детали

  • Из Буды в Пешт мы добираемся на метро (такси по личному желанию). Транспортные расходы оплачиваются дополнительно.
  • По желанию мы можем зайти в кафе. Еда и напитки не включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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