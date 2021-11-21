Что вас ожидает

Город в городе 1 — холмистая Буда

Начнем знакомство с Будапештом на западном берегу Дуная, рядом с нулевым километром, у подножия дворца. Я расскажу, кто такие венгры, почему мы встретились именно здесь и кто построил Будайскую крепость. Поднявшись наверх, рассмотрим гору Геллерт и вспомним легенды, полюбуемся видами и раскроем тайны Королевского дворца. Найдем резиденции президента и премьер-министра и выясним, «кто в доме хозяин». Неспешно прогуляемся по старинным мощеным улочкам и увидим таинственный собор Матьяша.

Город в городе 2 — великолепный Пешт

Во второй части экскурсии поговорим о жизни венгров сегодня и не упустим возможности восхититься зданием Парламента. Вы узнаете, какие судьбоносные события здесь разворачивались, поищите миниатюрную скульптуру и выясните, кто ее установил и почему.

На площади Свободы задумаетесь над современным памятником «Жертвам немецкой оккупации». Дойдем до Базилики, и вы услышите рассказ о вере и чуде. Я покажу вам Елисейские поля Будапешта и первое метро континентальной Европы.

Следом вы поближе познакомитесь с героями Венгрии. В парке Варошлигет угадаете, сколько лет замку Вайдахуньяд, кто его построил и почему ему дали такое название.

В конце экскурсии мы найдем того, кто исполняет заветные желания, и, надеюсь, каждый загадает «Вернуться вернуться в Будапешт снова»!

🗝 После встречи я с радостью отправлю вам топ-листы с советами по городу — где поесть, куда еще сходить и другое.

Организационные детали