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Ключ к сердцу Будапешта

Что стоит увидеть и узнать, чтобы полюбить столицу Венгрии
Познавательно, но не скучно; пешком, но без рекордов — таким будет ваше знакомство с Будапештом. Я покажу вам город и расскажу о нем как гид и как житель, обожающий здесь
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каждый уголок.

За 3 часа мы исследуем район Буда с крепостью и дворцом, сделаем фото-открытки с лучших смотровых и погуляем по Пешту. А попутно поговорим об истории, легендах, байках и жизни венгров.

5
83 отзыва
Ключ к сердцу Будапешта
Ключ к сердцу Будапешта
Ключ к сердцу Будапешта

Описание экскурсии

Город в городе 1 — холмистая Буда

Начнем знакомство с Будапештом на западном берегу Дуная, рядом с нулевым километром, у подножия дворца. Я расскажу, кто такие венгры, почему мы встретились именно здесь и кто построил Будайскую крепость. Поднявшись наверх, рассмотрим гору Геллерт и вспомним легенды, полюбуемся видами и раскроем тайны Королевского дворца. Найдем резиденции президента и премьер-министра и выясним, «кто в доме хозяин». Неспешно прогуляемся по старинным мощеным улочкам и увидим таинственный собор Матьяша.

Город в городе 2 — великолепный Пешт

Во второй части экскурсии поговорим о жизни венгров сегодня и не упустим возможности восхититься зданием Парламента. Вы узнаете, какие судьбоносные события здесь разворачивались, поищите миниатюрную скульптуру и выясните, кто ее установил и почему.

На площади Свободы задумаетесь над современным памятником «Жертвам немецкой оккупации». Дойдем до Базилики, и вы услышите рассказ о вере и чуде. Я покажу вам Елисейские поля Будапешта и первое метро континентальной Европы.

В конце экскурсии мы найдем того, кто исполняет заветные желания, и, надеюсь, каждый загадает «Вернуться вернуться в Будапешт снова»!

🗝 После встречи я с радостью отправлю вам топ-листы с советами по городу — где поесть, куда еще сходить и другое.

Организационные детали

  • Из Буды в Пешт мы добираемся на метро (такси по личному желанию). Транспортные расходы оплачиваются дополнительно.
  • По желанию мы можем зайти в кафе. Еда и напитки не включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 901 туриста
Меня зовут Вика и я — дипломированный гид по Венгрии. Сказать, что я люблю эту маленькую страну, ничего не сказать — я её ОБОЖАЮ! Поэтому приготовьтесь — будем влюбляться в
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Будапешт вместе! Мы прогуляемся по самым значимым местам города, и даже не надейтесь услышать на моих экскурсиях лекцию из книг. Мы с вами станем самыми настоящими сыщиками, будем отыскивать необычные скульптуры, находить символы, смеяться и грустить над историей Венгрии. Приходите на экскурсии, до скорых встреч!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Прогулки с Викой по Будапешту и в первую очередь сама Вика, как человек, это любовь с первого взгляда. Влюбились все от мала (4 года) до велика (62 года), серединка в
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виде девятилетки, четырнадцатилетки и их родителей, тоже)
Как только мы встретились с Викой в холле нашего отеля, она сказала, что сама заберет нас из отеля и нам не надо будет никуда идти, чтобы искать место встречи в незнакомом городе, я поняла, что не ошиблась с выбором гида. Молодая, красивая, задорная, влюбленная в Будапешт, она поразила нас сразу. Наша прогулка была около 2,5 часов и мы не хотели расставаться. Вика рассказывала и показывала Будапешт таким, что у него не было шансов не понравиться нам. Мы влюбились. Вика прекрасно владеет историческими фактами, умело соединяет рассказ с современностью, во время пешей прогулки рассказывает и показывает потайные места и рассказывает, где лучше поесть или купить трдельник. Как можно поступить и учиться в вузе Венгрии)
Нам было мало одной прогулки с Викой, поэтому мы гуляли 2 дня, а во второй день три часа по Буде. Невероятно. Мы не хотели отпускать нашу Вику и обязательно вернемся к ней не раз.
С большой благодарностью семья Новиковых.

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Елена
Виктория - прекрасный гид! Обонятельная девушка и харизматичный рассказчик!
Очень увлекательная экскурсия! Время пролетело незаметно! Не утомительно и очень интересно!
Обязательно в следующий раз закажу экскурсию у Виктории и посоветую друзьям!
Виктория - прекрасный гид! Обонятельная девушка и харизматичный рассказчик!
Виктория - прекрасный гид! Обонятельная девушка и харизматичный рассказчик!
Виктория - прекрасный гид! Обонятельная девушка и харизматичный рассказчик!
Виктория - прекрасный гид! Обонятельная девушка и харизматичный рассказчик!
Виктория - прекрасный гид! Обонятельная девушка и харизматичный рассказчик!
Виктория - прекрасный гид! Обонятельная девушка и харизматичный рассказчик!
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Л
Обаятельная девушка Виктория подошла к нам с дружеской улыбкой и смогла сразу создать теплый контакт. На экскурсию шли уже с хорошим настроением, ожидая обычный рассказ об истории города. А было
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так, словно присутствовали на хорошем спектакле.
Виктория очень ярко и красочно описывала события и жизнь исторических личностей Будапешта. Рассказы были интересными, не перегружены датами исторических событий, что тоже важно) были необычные и неожиданные рассказы, но не буду спойлерить, в общем… увозим домой массу хороших впечатлений от первого посещения Будапешта, буквально заряженные Викой, ее безграничной любовью к городу!
Виктория — экскурсовод от Бога! Профессиональная, эрудированная, просто умница! От чистого сердца желаем беречь свой талант и радовать всех туристов!

Обаятельная девушка Виктория подошла к нам с дружеской улыбкой и смогла сразу создать теплый контакт. На
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Александра
2 феврваля были на обзорной экскурсии по Будапешту) Благодарим Викторию за прекрасный рассказ об истории Венгрии, о истории города! Вика открытый, жизнерадостный человек и очень приятный собеседник, было легко общаться, 3,5часа пролетели незаметно. Ещё раз огромное спасибо за прекрасную экскурсию и отлично проведённый день! Рекомендую всем побывать на этой экскурсии с Викторией)))
2 феврваля были на обзорной экскурсии по Будапешту) Благодарим Викторию за прекрасный рассказ об истории Венгрии,
2 феврваля были на обзорной экскурсии по Будапешту) Благодарим Викторию за прекрасный рассказ об истории Венгрии,
2 феврваля были на обзорной экскурсии по Будапешту) Благодарим Викторию за прекрасный рассказ об истории Венгрии,
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А
Было очень насыщенно, ярко и интересно. Спасибо Виктории за отличную прогулку и возможность местами оптимизировать маршрут. Мы получили массу полезной информации и рекомендаций для дальнейшего изучения города. Нам все понравилось.
Было очень насыщенно, ярко и интересно. Спасибо Виктории за отличную прогулку и возможность местами оптимизировать маршрут.
Было очень насыщенно, ярко и интересно. Спасибо Виктории за отличную прогулку и возможность местами оптимизировать маршрут.
Было очень насыщенно, ярко и интересно. Спасибо Виктории за отличную прогулку и возможность местами оптимизировать маршрут.
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Юлия
Спасибо Виктории за увлекательную экскурсию по этому удивительному городу. Мы очень приятно провели время, 3 часа так быстро пролетели, что мы и не заметили. Будапешт необычайно красивый город, а Виктория молодая, энергичная девушка, с глубокими знаниями истории не только города, но и страны в целом. Даже мой испанский муж практически все понимал:) и остался доволен.
Спасибо Виктории за увлекательную экскурсию по этому удивительному городу. Мы очень приятно провели время, 3 часа
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