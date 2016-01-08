Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Великолепные панорамные виды на Будапешт, живая музыка и утончённый вкус игристого вина сделают эту прогулку по реке поистине незабываемой. 5 18 отзывов

Ирина Емелина Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Групповая экскурсия €26 за человека 5 18 отзывов 🇷🇺 русский 2 часа Круизы, музыкальные теплоходы Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Круиз по Дунаю с живой музыкой и бокалом игристого вина Погрузитесь в атмосферу элегантности и романтики во время вечернего круиза по Дунаю! Великолепные панорамные виды на Будапешт, живая музыка и утончённый вкус игристого шампанского сделают эту прогулку по реке поистине незабываемой. Очарование вечернего Будапешта с воды Вы увидите самые красивые достопримечательности венгерской столицы с уникального ракурса. Во время путешествия вам откроются: Грандиозное здание Парламента, величественно возвышающееся над водой Историческая Будайская крепость, овеянная легендами Величественный Цепной мост, соединяющий два берега города Роскошные дворцы и набережные, подсвеченные вечерними огнями Живая музыка на борту Весь круиз сопровождается выступлением профессиональных музыкантов, которые исполняют традиционные венгерские чардаши, цыганские мелодии и мировые хиты, создавая идеальный фон для вашего отдыха. Бокал игристого вина — изысканное дополнение к круизу В начале прогулки вам предложат бокал игристого вина, чтобы сделать этот вечер ещё более приятным и праздничным. Наслаждайтесь вкусом благородного напитка, наблюдая за огнями вечернего города, отражающимися в водах Дуная. Дополнительные напитки в баре На борту теплохода работает бар, где можно заказать широкий выбор напитков: Венгерские вина Пиво и крепкие алкогольные напитки Освежающие соки и газированные напитки Минеральную воду, кофе и чай Почему стоит выбрать этот круиз Незабываемые виды на главные достопримечательности Будапешта Живая музыка, создающая атмосферу уюта и романтики Бокал игристого вина — приятный комплимент к вечернему отдыху Комфортабельный теплоход с панорамным видом Идеальный вариант для особенного вечера Продолжительность круиза — 1,5 часа. Важная информация: Только 100 % предоплата за 24 ч. до начала круиза. Оплата на месте перед посадкой на теплоход невозможна. Варианты оплаты: 1. Оплата банковской карточкой: оплата на сайте Спутник8 2. в некоторых случаях мы готовы принять оплату наличными: а). в случае заказа экскурсии (по Будапешту или загородной), оплату можно передать нашему гиду на экскурсии. б). в случае заказа у нас трансфера (из аэропорта в центр Будапешта), оплату можно передать нашему водителю. Напишите пожалуйста, какой вариант оплаты Вам подходит.

в 10:30, воскресенье Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гора Геллерт

Собор Матяша

Рыбацкий Бастион

Королевский дворец

Остров Маргит

Здание Парламента

Дворец Грешам

Дворец Вигад

Цитадель

Мосты через Дунай Что включено Бокал игристого вина Что не входит в цену Экскурсионное обслуживание

Личное сопровождение Где начинаем и завершаем? Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. Пирс № 2 Завершение: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 2 Когда и сколько длится? Когда: в 10:30, воскресенье Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек. Важная информация Только 100 % предоплата за 24 ч. до начала круиза. Оплата на месте перед посадкой на теплоход невозможна

Варианты оплаты:

1. Оплата банковской карточкой:

Оплата на сайте Спутник8

2. в некоторых случаях мы готовы принять оплату наличными:

А). в случае заказа экскурсии (по Будапешту или загородной), оплату можно передать нашему гиду на экскурсии

Б). в случае заказа у нас трансфера (из аэропорта в центр Будапешта), оплату можно передать нашему водителю

Напишите пожалуйста, какой вариант оплаты Вам подходит Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.