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Теплоходная прогулка по Дунаю с обедом

5
17 отзывов
Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Дунай — главная достопримечательность 🏛️ Будапешта.

На его берегах расположились самые красивые 🤩 здания города — Королевский дворец, Венгерский Парламент, Цитадель.

Вы можете сбежать из шумной столицы ⭐️ полной туристов на теплоход и рассмотреть ее с воды.

Ваша речная прогулка 👣 пройдет за обедом — вы насладитесь традиционными блюдами и красотой архитектуры.
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Теплоходная прогулка по Дунаю с обедом
Теплоходная прогулка по Дунаю с обедом

Что вы увидите

  • гора Геллерт
  • собор Матяша
  • Рыбацкий Бастион
  • Королевский дворец
  • остров Маргит
  • здание Парламента
  • Дворец Грешам
  • Дворец Вигад
  • Цитадель
  • мосты через Дунай
Приглашаем на дневную теплоходную прогулку 👣 по Дунаю. Во время круиза гостям предлагается богатый обед (шведский стол). В меню разнообразные закуски, супы, несколько вариантов главных блюд и очень вкусные десерты. По желанию, в баре вы сможете приобрести венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе или чай.
Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдет вверх по течению к острову Маргит и затем до современного моста Ракоци. Сделав большой круг, вы вернетесь к Цепному мосту. Во время прогулки полюбуетесь главными достопримечательностями 🏛️ Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, великолепные мосты Маргит, Сечени, Эржебет, Свободы, Петофи, Ракоци. Перед вами откроются великолепные виды на набережную.
Что входит
  • теплоходный круиз
  • обед (шведский стол)
  • приветственный напиток
Что не входит
  • экскурсионное обслуживание
Начало
🚩 Duna Palota (Danube Palace), 1051 Budapest, Zrinyi
Место завершения
🏁 на пристани у Цепного моста
Теплоходная прогулка по Дунаю с обедом
Теплоходная прогулка по Дунаю с обедом
Теплоходная прогулка по Дунаю с обедом
Теплоходная прогулка по Дунаю с обедом
Теплоходная прогулка по Дунаю с обедом
Теплоходная прогулка по Дунаю с обедом
Теплоходная прогулка по Дунаю с обедом

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Thermal. hungary
Thermal. hungary
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17 отзывов оставили туристы

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