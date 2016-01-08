Великолепные панорамные виды на Будапешт, живая музыка и утончённый вкус игристого вина сделают эту прогулку по реке поистине незабываемой.
Описание экскурсииКруиз по Дунаю с живой музыкой и бокалом игристого вина Погрузитесь в атмосферу элегантности и романтики во время вечернего круиза по Дунаю! Великолепные панорамные виды на Будапешт, живая музыка и утончённый вкус игристого шампанского сделают эту прогулку по реке поистине незабываемой. Очарование вечернего Будапешта с воды Вы увидите самые красивые достопримечательности венгерской столицы с уникального ракурса. Во время путешествия вам откроются: Грандиозное здание Парламента, величественно возвышающееся над водой Историческая Будайская крепость, овеянная легендами Величественный Цепной мост, соединяющий два берега города Роскошные дворцы и набережные, подсвеченные вечерними огнями Живая музыка на борту Весь круиз сопровождается выступлением профессиональных музыкантов, которые исполняют традиционные венгерские чардаши, цыганские мелодии и мировые хиты, создавая идеальный фон для вашего отдыха. Бокал игристого вина — изысканное дополнение к круизу В начале прогулки вам предложат бокал игристого вина, чтобы сделать этот вечер ещё более приятным и праздничным. Наслаждайтесь вкусом благородного напитка, наблюдая за огнями вечернего города, отражающимися в водах Дуная. Дополнительные напитки в баре На борту теплохода работает бар, где можно заказать широкий выбор напитков: Венгерские вина Пиво и крепкие алкогольные напитки Освежающие соки и газированные напитки Минеральную воду, кофе и чай Почему стоит выбрать этот круиз Незабываемые виды на главные достопримечательности Будапешта Живая музыка, создающая атмосферу уюта и романтики Бокал игристого вина — приятный комплимент к вечернему отдыху Комфортабельный теплоход с панорамным видом Идеальный вариант для особенного вечера Продолжительность круиза — 1,5 часа. Важная информация: Только 100 % предоплата за 24 ч. до начала круиза. Оплата на месте перед посадкой на теплоход невозможна. Варианты оплаты: 1. Оплата банковской карточкой: оплата на сайте Спутник8 2. в некоторых случаях мы готовы принять оплату наличными: а). в случае заказа экскурсии (по Будапешту или загородной), оплату можно передать нашему гиду на экскурсии. б). в случае заказа у нас трансфера (из аэропорта в центр Будапешта), оплату можно передать нашему водителю. Напишите пожалуйста, какой вариант оплаты Вам подходит.
в 10:30, воскресенье
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Геллерт
- Собор Матяша
- Рыбацкий Бастион
- Королевский дворец
- Остров Маргит
- Здание Парламента
- Дворец Грешам
- Дворец Вигад
- Цитадель
- Мосты через Дунай
Что включено
- Бокал игристого вина
Что не входит в цену
- Экскурсионное обслуживание
- Личное сопровождение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. Пирс № 2
Завершение: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 2
Когда и сколько длится?
Когда: в 10:30, воскресенье
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Только 100 % предоплата за 24 ч. до начала круиза. Оплата на месте перед посадкой на теплоход невозможна
- Варианты оплаты:
- 1. Оплата банковской карточкой:
- Оплата на сайте Спутник8
- 2. в некоторых случаях мы готовы принять оплату наличными:
- А). в случае заказа экскурсии (по Будапешту или загородной), оплату можно передать нашему гиду на экскурсии
- Б). в случае заказа у нас трансфера (из аэропорта в центр Будапешта), оплату можно передать нашему водителю
- Напишите пожалуйста, какой вариант оплаты Вам подходит
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Хочу поблагодарить туроператора Емелину Ирину за внимательное и чуткое отношение к нам во время поездки по Венгрии. На стадии планирования поездки она отвечала на все наши вопросы, по прибытию в
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С
Хочу поблагодарить туроператора Емелину Ирину за внимательное и чуткое отношение к нам во время поездки по Венгрии. На стадии планирования поездки она отвечала на все наши вопросы, по прибытию в
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М
"Я выбрала данную экскурсию как завершение моей небольшой поездки в Будапешт - и не прогадала!..
Плывёшь себе тихонечко по Дунаю с бокалом шампанского и разными вкусностями, за окном - красота настоящая:)
Поскольку
Плывёшь себе тихонечко по Дунаю с бокалом шампанского и разными вкусностями, за окном - красота настоящая:)
Поскольку
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А
В Будапеште уже не первый раз. Раньше брали прогулку с аудиогидом. Вот решили взять без экскурсии, но с обедом. При посадке на теплоход нас встретили с бокалом шампанского, что порадовало. Обед хороший, разнообразный. Кофе и вино заказывали за дополнительную плату. Маршрут проходит практически через всю центральную часть Будапешта. Хороший сервис и организация, все для людей, рекомендую.
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В
Приехали в семьей в Будапешта на 3 дня. Времени мало, многое хотелось посмотреть. Прогулка без экскурсии, по сути плавучий ресторан с обедом – шведский стол. Еда хорошая, но без выкрутасов. Детям понравились десерты. На борту можно заказать хорошие марочные вина, венгерские разумеется. В целом хорошо прокатились. Цена - качество достойное.
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М
Главное преимущество этого круиза: можно было полюбоваться на Будапешт с воды и заодно вдоволь наестся за шведским столом. При входе всех угощают шампанским, кроме детей конечно. Хороший сервис, не забываемые впечатления, и очень классное место для сэлфи на фоне города.
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