Приглашаем на дневную теплоходную прогулку 👣 по Дунаю. Во время круиза гостям предлагается богатый обед (шведский стол). В меню разнообразные закуски, супы, несколько вариантов главных блюд и очень вкусные десерты. По желанию, в баре вы сможете приобрести венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе или чай.

Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдет вверх по течению к острову Маргит и затем до современного моста Ракоци. Сделав большой круг, вы вернетесь к Цепному мосту. Во время прогулки полюбуетесь главными достопримечательностями 🏛️ Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, великолепные мосты Маргит, Сечени, Эржебет, Свободы, Петофи, Ракоци. Перед вами откроются великолепные виды на набережную.