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Трансфер из Будапешта в Хайдусобоcло

5
11 отзывов
Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Если в ваши в венгерские каникулы входит город 🏙️ Хайдусобосло — закажите индивидуальный трансфер.

Вы сэкономите свое время и деньги, не будете бегать с тяжелыми чемоданами — за вас все сделает водитель 🚗.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧖SPA
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €120 за экскурсию

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Трансфер из Будапешта в Хайдусобоcло
Трансфер из Будапешта в Хайдусобоcло

Что вы увидите

  • Термальный курорт Хайдусобоcло.
  • Термальная купальня, Аква-Палас, Аква парк.
Индивидуальный трансфер на комфортабельной машине с кондиционером. Трансфер выполняет профессиональный водитель 🚗. У водителя есть лицензия на перевозку пассажиров, лицензия на транспортное средство, а так же предусмотрена страховка на пассажиров и багаж.
Что входит
  • услуги водителя
  • транспорт
  • проезд по платным автострадам
Что не входит
  • питание
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристами
Трансфер из Будапешта в Хайдусобоcло
Трансфер из Будапешта в Хайдусобоcло
Трансфер из Будапешта в Хайдусобоcло
Трансфер из Будапешта в Хайдусобоcло
Трансфер из Будапешта в Хайдусобоcло

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Thermal. hungary
Thermal. hungary
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11 отзывов оставили туристы

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