Индивидуальный трансфер на комфортабельной машине с кондиционером. Трансфер выполняет профессиональный водитель 🚗. У водителя есть лицензия на перевозку пассажиров, лицензия на транспортное средство, а так же предусмотрена страховка на пассажиров и багаж.
Что входит
услуги водителя
транспорт
проезд по платным автострадам
Что не входит
питание
услуги гида
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристами
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.