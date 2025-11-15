Неторопливая прогулка вдоль Дуная в Будапеште предлагает уникальную возможность узнать о венгерском менталитете и культуре.
На маршруте можно увидеть такие знаковые места, как Здание Парламента, Мемориал «Туфли на набережной Дуная», Цепной мост и многое другое.
Это идеальный способ познакомиться с историей и повседневной жизнью города, ощутить его гостеприимство и дружелюбие. Не упустите шанс увидеть Будапешт с нового ракурса
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальные виды на Дунай и город
- 🏛️ Знакомство с историей и культурой
- 👥 Понимание местного менталитета
- 🎥 Интересные факты о съёмках в кино
- 🌞 Идеально для прогулок в хорошую погоду
Что можно увидеть
- Здание Парламента
- Мемориал «Туфли на набережной Дуная»
- Цепной мост
- Базилика
- Королевский дворец
- Рыбацкий бастион
- Отель Gresham Palace
- Концертный зал Вигадо
- Гора Геллерт
- Мост Елизаветы
Описание экскурсии
На нашем маршруте:
- Здание Парламента
- Мемориал «Туфли на набережной Дуная»
- Цепной мост и панорама двух берегов: Базилика, Королевский дворец, Рыбацкий бастион
- Отель Gresham Palace — самый дорогой в городе
- Концертный зал Вигадо
- Гора Геллерт
- Мост Елизаветы
Вы узнаете:
- О главных исторических событиях в стране
- Интересных фактах и основных достопримечательностях
- Турецком, австрийском и советском влиянии на жизнь венгров
- Съёмках в кино из собственного опыта
- Жизни в Будапеште местных и приезжих
- Особенностях менталитета
- О том, как здесь принято отдыхать и как отдыхали от жары парламентарии начала 20 века
Организационные детали
Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания Парламента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 39 туристов
Живу в Будапеште 6 лет, обожаю бродить по улочкам города и собирать его интересные истории, посещать экскурсии для местных. Благодаря чему стала энтузиастом и захотела делиться своим интересом с другими. Снимаюсь в кино, могу рассказать секреты закулисья. Живу в венгерской семье — знакома с жизнью среднестатистических венгров.
