Thermal. hungary – Гид из Будапешта

Курортный городок Хевиз находится в 190 километрах от Будапешта.



Не каждый осмелиться преодолеть это расстояние на общественном транспорте.



А если у вас еще несколько чемоданов — это не самая легкая задача.



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