Что вы увидите
- Термальное озеро Хевиз
- Курорт Хевиз
Индивидуальный трансфер на комфортабельной машине с кондиционером.
Трансфер выполняет профессиональный водитель 🚗. У водителя есть лицензия на перевозку пассажиров, лицензия на транспортное средство, а так же страховка на пассажиров и багаж.
Что входит
- транспортные услуги (водитель, автомобиль)
Что не входит
- питание, вода
- экскурсионное обслуживание
Начало
🚩 Аэропорт Будапешт, или Будапешт центр
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Thermal. hungary
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