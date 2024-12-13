Давайте чуть отойдём от давней истории Будапешта и погрузимся в его современность. Поговорим о том, чем живёт город сегодня и погуляем в одном из самых интересных его кварталов. Увидим множество муралов, граффити, посмотрим уличную скульптуру — каждый из этих объектов расскажет нечто удивительное. Оценим здешний юмор, почитаем местную газету и заведём приятные знакомства с тётей Жужей и ангелом Будапешта.

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за 1–4 человек или €45 за человека, если вас больше

от €180 за 1–4 человек или €45 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Роскошные проспекты и фасады, музеи и соборы Будапешта, безусловно, заслуживают внимания. Это гостиная города — то, каким он хочет казаться путешественнику. И не так-то просто за ошеломляющей красотой разглядеть Будапешт настоящий. Понять, о чём он думает сегодня, чем живут горожане, что их заботит.

Честнее стрит-арта об этом ничто не расскажет

Мы отправимся рассматривать муралы, постеры, трафаретные граффити, уличную скульптуру и даже стикеры. Все эти объекты способны рассказать как об исторических событиях, так и о волнующих современных будапештцев проблемах:

месте Венгрии в стремительно меняющемся мире

климатическом кризисе и феминизме

миграционных процессах и джентрификации

футболе, еде и любви

и многом другом!

Исследуя улицы и переулки Будапешта, мы заодно:

познакомимся с местным юмором и скрытыми от глаз непосвящённых культурными отсылками

заведём знакомство с ангелом Будапешта и тётей Жужей

обсудим, что не так с любимой в Венгрии императрицей Сиси

почитаем местную газету

выясним, как муралы помогают очистить воздух

и сделаем еще множество увлекательных вещей!

Организационные детали