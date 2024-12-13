Давайте чуть отойдём от давней истории Будапешта и погрузимся в его современность. Поговорим о том, чем живёт город сегодня и погуляем в одном из самых интересных его кварталов.
Увидим множество муралов, граффити, посмотрим уличную скульптуру — каждый из этих объектов расскажет нечто удивительное.
Оценим здешний юмор, почитаем местную газету и заведём приятные знакомства с тётей Жужей и ангелом Будапешта.
Увидим множество муралов, граффити, посмотрим уличную скульптуру — каждый из этих объектов расскажет нечто удивительное.
Оценим здешний юмор, почитаем местную газету и заведём приятные знакомства с тётей Жужей и ангелом Будапешта.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Роскошные проспекты и фасады, музеи и соборы Будапешта, безусловно, заслуживают внимания. Это гостиная города — то, каким он хочет казаться путешественнику. И не так-то просто за ошеломляющей красотой разглядеть Будапешт настоящий. Понять, о чём он думает сегодня, чем живут горожане, что их заботит.
Честнее стрит-арта об этом ничто не расскажет
Мы отправимся рассматривать муралы, постеры, трафаретные граффити, уличную скульптуру и даже стикеры. Все эти объекты способны рассказать как об исторических событиях, так и о волнующих современных будапештцев проблемах:
- месте Венгрии в стремительно меняющемся мире
- климатическом кризисе и феминизме
- миграционных процессах и джентрификации
- футболе, еде и любви
и многом другом!
Исследуя улицы и переулки Будапешта, мы заодно:
- познакомимся с местным юмором и скрытыми от глаз непосвящённых культурными отсылками
- заведём знакомство с ангелом Будапешта и тётей Жужей
- обсудим, что не так с любимой в Венгрии императрицей Сиси
- почитаем местную газету
- выясним, как муралы помогают очистить воздух
и сделаем еще множество увлекательных вещей!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Будапеште
Провели экскурсии для 3594 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. МыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
13 дек 2024
Удивительная узконаправленная экскурсия!
Михаэль рассказывает и показывает суперски!
Мы остались довольны!
Михаэль рассказывает и показывает суперски!
Мы остались довольны!
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